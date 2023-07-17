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Обнажила грудь после победы. Девушка-блогер осчастливила целый стадион

Даниэлла Хемсли выиграла бой у польской модели, а потом шокировала публику.
Обнажила грудь после победы. Девушка-блогер осчастливила целый стадион
17 июля 2023 11:15
автор: Андрей Тупиков
автор фото: соцсеть Даниэллы Хемсли

В последнее время стало популярным направление поп-ММА, в оковы которого, помимо известных блогеров, угодили даже такие монстры, как Марк Цукерберг и Илон Маск. Пока миллиардеры и кумиры молодёжи решают, где и как они будут колотить друг друга, британская звезда соцсетей Даниэлла Хемсли после своего боя с оппоненткой из Польши, на радостях от победы, оголила грудь прямо в ринге.

Молодая звезда социальных сетей Даниэлла Хемсли взлетела на пик популярности из-за своего необычного блога. Симпатяга из английского Бирмингема на протяжении некоторого количества времени демонстрирует своим поклонникам, как она поэтапно худеет, начиная с веса 95 килограмм. Проблемы у девушки начались еще в подростковом возрасте, когда она, не ведая себя, заправляла свой желудок различной вредной едой. Так на девчушке отразился стресс от развода родителей. Поедая чипсы, печенье, шоколад и т.д. Даниэлла старалась унять душевную боль.

Источник фото: соцсеть Даниэллы Хемсли

— Я съедала до восьми тысяч калорий за один присест: целую пачку печенья, шесть пакетов чипсов, целую плитку шоколада и мороженое. Иногда ела, даже когда была сыта, но потом страдала из-за того, что опять съела лишнего, — приводит слова Хемсли Daily Mail.

Однако в пятнадцать лет девушка-подросток неожиданно поняла, что так больше продолжаться не может. Она начала ходить в спортзал, соблюдать диеты, сбалансировала своё питание. Эффект не заставил себя долго ждать. Слава богу, метаболизм в этом возрасте работает отлично. Своими успехами юная леди начала делиться в соцсетях и быстро завоевала там популярность, набрав сотню тысяч подписчиков за несколько лет. Итог оказался сказочным – минус 30 килограмм!

В начале нынешнего года Хемсли рассказала о том, что согласилась заключить контракт на парочку боксёрских шоу с организацией KingPyn Boxing. Этот промоушен занимается проведением турниров среди интернет-селебрити. Первый бой состоялся спустя месяц после подписания договора. В апреле Даниэлла с треском проиграла, уступив сопернице единогласным решением судей.

Источник фото: соцсеть Даниэллы Хемсли

Второй её бой прошёл 15 июля в ирландском Дублине, где состоялся боксерский турнир Kingpyn High Stakes. Её оппоненткой на ринге была польская модель Александра Даниэль, которая точно также проиграла в своём первом боксёрском поединке. Должно было состояться пять раундов. Александра начала поединок активнее, правда, всё что она делала – это размахивала в разные стороны руками, не особенно понимая, что делать дальше. Британка же, наоборот, заняла выжидательную позицию и отвечала сопернице редкими джебами. Итог боя оказался предсказуемым - трое судей отдали победу Хемсли (48-47,48-47,49-46).

От радости Даниэлла начала прыгать, а потом и вовсе задрала футболку и показала всему залу и камерам свою грудь., продолжая в таком виде скакать по всему рингу. Когда эмоции стихли, Хемсли поняла, что-то совершила глупость и тут же начала извиняться перед аудиторией.

Источник фото: MMA Fighting

— Я была немного ошеломлена победой. Просто хотела выразить себя, — сказала победительница.

Главный эффект был достигнут – таким нехитрым образом звезда соцсетей привлекла внимание огромного количества зрителей к промоушену, а заодно и к себе.

источник: «Советский спорт»
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