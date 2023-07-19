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Скучно без драки. Макгрегор угодил в очередной скандал

Ирландский боец MMA вновь влип в неприятную историю за пределами октагона.
Скучно без драки. Макгрегор угодил в очередной скандал
19 июля 2023 13:00
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Соцсеть Конора Макгрегора

Долгое время Конор Макгрегор считался одним из символов ведущего промоушена в смешанных единоборствах. Эпатажный ирландец собирал на себя солидную долю внимания публики, за ним следили, а кто-то даже пытался подражать его манере поведения на пресс-конференциях и массовых мероприятиях. За это Конору прощалось многое — в том числе и некоторые поступки, выходящие за рамки привычного поклонникам MMA трэш-тока. Но после поединка с Хабибом Нурмагомедовым, закончившегося уверенной победой дагестанского спортсмена, и всех тех событий, которые окружали бой, Макгрегор, что называется, пустился во все тяжкие, окончательно забыв о том, что и принесло ему мировую известность — самих выступлениях в октагоне. Последний поединок с участием Конора датирован октябрём 2021 года — и с тех пор его фамилия появляется только в разделах светской, а иногда и криминальной хроники.

Соцсеть Конора Макгрегора

Наш пострел везде поспел

Совсем недавно Макгрегор стал фигурантом очередного громкого скандала. Его обвинили в изнасиловании женщины во время четвёртого матча финала плей-офф НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». Согласно имеющейся информации, Конор напал на потерпевшую в туалете и совершил насильственные действия сексуального характера. Также сообщалось, что пострадавшая сторона согласна на досудебное урегулирование конфликта, но Макгрегор решил отстаивать обломки и без того уже пошатнувшейся репутации и записал обращение к фанатам, в котором уверял, что ни в чём не виноват. Интересно, что на тот матч ирландец был приглашён в качестве лица косметической фирмы, производящей средства по уходу за телом — и возмутил общественность, едва выйдя на площадку. Шуточная потасовка с маскотом одной из команд превратилась в самую настоящую драку. Но и это сошло бы Конору с рук, если бы не обвинение в особо тяжком преступлении.

Соцсеть Конора Макгрегора

Продолжение «банкета»

Тут бы Макгрегору и затаиться, создав на время имидж несправедливо обвинённого миллионера, с которого алчные завистники пытаются получить часть его дохода, но дальнейшее развитие событий показало, что жизнь ничему не учит Конора. Ирландец устроил драку в английском городе Биркенхеде, куда он приехал на похороны своей тёти. Импровизированные поминки Макгрегор устроил в одном из баров. Об остальном известно только со слов очевидцев, которые приводит ряд источников. Сообщается, что сначала из бара раздался звон бьющейся посуды, а затем на улицу выбежал сам скандальный экс-чемпион, который потребовал у своих телохранителей срочно увозить его с места событий.

Соцсеть Конора Макгрегора

В этом свете интересно поведение Конора в сложившейся ситуации — человек, способный отправить в глубокий нокаут среднестатистического посетителя любого бара, спасается бегством, устроив потасовку на ровном месте. Всё это в очередной раз доказывает, что приговор своей карьере Макгрегор подписал сам, вовремя не поняв ту тонкую грань, после которой весёлый ирландский парень с татуировками, умеющий выдать реплику слегка за гранью фола, превращается в человека, которого в определённых ситуациях будут бить толпой, невзирая на регалии. И если Конор ещё надеется вернуться в спорт, ему нужно всерьёз подумать над расстановкой жизненных приоритетов.

источник: «Советский спорт»
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