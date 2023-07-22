«Весь перекошенный, в крови». Толпа жестоко наказала юмориста за шутку про Хабиба

Кавказ известен своими суровыми нравами. Неспроста именно из этого региона произошли десятки бесстрашных бойцов, покоривших мировую арену в последние десятилетия. Но если на ринге жёсткий характер становится для спортсменов хорошим подспорьем, то в обычной жизни нередко приводит к ненужным конфликтам.

Пять лет назад в центре неприятной истории оказался Хабиб Нурмагомедов, чьи друзья жестоко отомстили известному комику за безобидную шутку про бойца.

Высказаться пришлось даже отцу знаменитого спортсмена.

«Он был весь перекошенный, в крови»

В 2018 году перед боем Хабиба против Конора Макгрегора Эльдар Иразиев вместе с товарищами из КВН решили подбодрить дагестанского борца и записали ему доброе видеообращение. Из-за большой загруженности Нурмагомедов не увидел послание и оставил его без ответа. Ситуация немного задела юмориста, и тот обратился к нему в шуточном голосовом сообщении со словами «Вот ты г..!». Спустя время спортсмен пригласил Эльдара на разговор, в ходе которого юморист принес бойцу свои извинения и пообещал больше так не шутить.

Источник фото: соцсети Эльдара Иразиева

На этом, однако, вопрос оказался не закрыт. Преподать жестокий урок комику решили друзья Хабиба. В январе 2019 года группа людей ворвалась в отель, где останавливался Иразиев, где его силой заставили извиниться ещё раз.

Неизвестно, присутствовал ли при этом сам спортсмен. Одни источники указывают, что Нурмагомедов был свидетелем событий, а другие утверждают, что боец в тот момент находился на встрече с поклонниками в Австралии. Сам факт происшествия, однако, сомнениям не подвергается: Иразиева избили прямо на глазах у работников отеля.

– Нас всех отогнали в сторону, но мы всё равно увидели, как уходил Эльдар. Он был весь перекошенный, в крови, видимо, его там били всей толпой, – передает слова одного из сотрудников телегам-канал Baza.

«Меня заранее похоронили»

История разлетелась по всей стране, так что вскоре высказаться о скандале пришлось даже отцу Хабиба, Абдулманапу Нурмагомедову. Легендарный тренер раскритиковал сына и его друзей:

Источник фото: соцсети Эльдара Иразиева

– После боя Фёдора, как холодный дождь разборки с Эльдаром. Я находился в Калининграде, когда услышал обе новости. Утро 27 января не порадовало меня. Скажу вам откровенно: неприятно слышать такое. Как можно ходить к друг другу в гости и такое? По приезде домой сам пойду к Эльдару, остальное неправильно и недопустимо. Лучшие в своих жанрах, ваш пример заразительный и непристойный. Не повторяйте глупости юношеские, – написал Абдулманап в социальных сетях, но затем удалил пост.

Через несколько дней переживающих фанатов успокоил уже сам комик. Иразиев рассказал о произошедшем и своем состоянии:

– Я смотрю, меня заранее похоронили. Очень много звонков. Не успеваю всем ответить, но это очень трогает меня. На самом деле у меня все нормально. Единственное, что печалит меня – это то, что в интернете развернулась какая-то каша, и я стал невольным её инициатором, люди в комментариях оскорбляют друг друга. Хотел попросить всех сбить немного градус напряжения. Все идёт своим чередом, все отлично, – сказал Эльдар в видеообращении.