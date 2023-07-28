«Спортивные чиновники кинули меня на стипендию». Паралимпиец-легкоатлет вынужден драться в ММА

Вы не удивитесь тому, что один и тот же человек способен покорить мировой рекорд в беговой дисциплине по лёгкой атлетике и одновременно строить карьеру профессионального бойца ММА. Ибо любой профессиональный спортсмен может развиваться в любом направлении. А если вам скажут, что этот человек - бронзовый призёр Паралимпийских игр?

Чермен Кобесов из Северной Осетии в составе паралимпийской сборной России становился чемпионом мира-2013, чемпионом Европы-2016, чемпионом всемирных игр Iwas-2015 и бронзовым призером Паралимпийских игр Токио-2020, рекордсменом мира по прыжкам в длину, а также Чермен является многократным победителем чемпионатов России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Рекорд Чермена в ММА - 7-2. И следующий бой состоится 29 июля. Чермен рассказал корреспонденту «Советского спорта» о том, почему возвращается в ММА, бюрократии и отношению к спортивным чиновникам.

- Сейчас, спустя время, та самая удачная для вас Паралимпиада в Токио не кажется сказкой из какого-то другого времени?

- Честно говоря, был разочарован. Был готов на большее. Так сложилось, по иронии судьбы, что я отравился, потом заболел ковидом, весь этот негатив сказался на итоговых результатах. А вообще я доволен и благодарен богу, что, хотя бы в своих четырех дисциплинах завоевал бронзовую медаль для страны.

РИА Новости

- Как нынче обстоят дела с совмещением ММА и легкой атлетики, какие вообще перспективы без международных стартов?

- На данный момент я нахожусь в Чебоксарах, здесь проходит чемпионат России по лёгкой атлетике. Для нас всё делают, стараются. Через две недели после чемпионата России, 10 августа пройдут летние паралимпийские игры. Буквально несколько дней назад в Париже проходил чемпионат мира по легкой атлетике и результаты, показанные нами в Чебоксарах, будут сравниваться с мировыми. И на этом основании будет распределение в сборную России, а также денежное вознаграждение.

- Тоскуете по атмосфере международных соревнований?

- Конечно тоскую. Всё-таки это возможность посещать другие страны, общаться со множеством людей других культур и национальностей. А сейчас – сплошное однообразие, которое иногда надоедает. Не знаешь, как и что будет дальше. У нас есть одна проблема, каждый год федерация меняет критерии отбора – вот это плохо. Они делают как им удобнее в плане распределения стипендий и экипировки, а не как спортсменам лучше. Это двоякая ситуация всё время напрягает. Допустим, если взять сборную со здоровыми спортсменами, там всё по-другому, для них делают всё, чтобы они не чувствовали неудобств. У спортсменов с ограниченными возможностями – всё наоборот.

- К 2023 году как удалось продвинуться с боями в ММА?

- После 2021 года, когда я вернулся из олимпийского Токио, сделал годичную паузу в легкоатлетической карьере. Из-за того, что я не поехал на чемпионат России меня отстранили от сборной страны, сняли со всех зарплат и стипендий, хотя не имели на это никакого права. Спортивные чиновники прекрасно знают, что олимпийцы и паралимпийцы с 2008 года уравнены в правах. По закону олимпийские чемпионы и призёры должны получать ежемесячную стипендию. А нас, паралимпийцев, сняли со стипендии.

- То есть в тот момент вы полностью перестали получать финансовую поддержку от государства?

- В прошлом году я еще получал, а с начала 2023 года все выплаты прекратились, даже несмотря на то, что я участвовал в паралимпийских играх в Сочи. Там я завоевал три медали. И я не один такой: Никита Прохоров – серебряный призёр паралимпийских игр, Елена Иванова – серебряная медалистка паралимпиады в Токио, их тоже сняли со стипендий. Елена, как и я, заболела перед чемпионатом России, а у Никиты была травма. За нас просил даже тренерский совет, хотели, чтобы федерация вошла в наше положение. На протяжении десяти лет спортсмены приносят стране сплошные медали, а из-за проблем со здоровьем нас снимают со стипендии, но нам же как-то надо жить, дохода такого больше нет, как нам платили за Паралимпиаду. И пришлось мне перейти в смешанные единоборства. 29 июля у меня будет уже десятый бой (за 5 лет) в октагоне.

- С кем будет поединок и где?

- Бой пройдёт в Дубае, фамилию соперника, если честно не помню, я в эти нюансы не вникаю. (Соперника зовут Роман Мадич, он представляет Киргизию. - Прим. “Советского спорта”). Это мой первый бой за два с половиной года. Такой простой образовался из-за подготовки к Олимпиаде в Токио. После лишения стипендии приходится возвращаться на ринг, на что-то надо жить.

Fights Nights

- Вы так об этом говорите, как будто вас заставляют.

- На самом деле, я очень хотел. Но планы были лучше подготовиться к легкоатлетическим стартам, а всё вышло спонтанно.

- Если не секрет, на что вы живёте?

- Я живу на свою пенсию по инвалидности, плюс я получаю стипендию от своего региона.

- А какая организация в Дубаи проводит бои?

- ММА серия.

- Как обстоят дела с промоутерской организацией AMC Fight Nights?

- Когда Fight Nights подписал меня на первые два боя (для раскрутки), так сложилось, что я сразу потерпел поражение из-за нехватки опыта, а потом они хотели выпускать меня на ринг, как пушечное мясо. Например, я находился на сборах в Кисловодске, и за две недели меня приглашают на турнир, хотя я просил оповещать меня хотя бы за 2-3 месяца до боя. Но за две недели до турнира они мне предлагают в соперники опытного бойца. Мне кажется, что это просто подстава. Я им пытался объяснить, что мне надо больше времени на подготовку. Я не боялся соперника, но я просто физически не смог бы подготовиться к нему.

В какой-то момент представители промоушена перестали выходить на связь. Да и сам Камил Гаджиев гонорары за бои выплачивал с задержкой по три месяца. После последнего боя, который я проиграл, гонорар в 90 тысяч рублей не могли мне выплатить в течение двух месяцев. Мои друзья и фанаты писали комментарии в соцсетях, спрашивали - когда мне уже выплатят деньги. После этого мне позвонил Камил Гаджиев и сказал, чтобы я убрал свою публику. Я ему ответил, как ты можешь себе представить, чтобы я людям затыкал рот.

Но я им всё равно благодарен за предоставленный шанс, несмотря на то, что меня они взяли как первого паралимпийца в ММА, хотели на мне деньги заработать, поднять себе рейтинг, словить определённый хайп. Не был бы я им интересен как медийная личность, они бы вообще ничего не делали.

Fights Nights

- Кто ваш кумир в ММА?

- Мой кумир Жорж Сен-Пьер. Но первый о ком я узнал – это Федор Емельяненко. И всё-таки эталоном бойца для меня навсегда останется Сен-Пьер. Именно за то, как он мыслит, как рассуждает, за свои бойцовские принципы и поведение в октагоне и вне восьмиугольника.

- Жена смотрит ваши бои, как к ним относится?

- Она не смотрит. Отец тоже редко смотрит. Допустим, когда у меня бой я её набираю и спрашиваю: почему ты не около телевизора? Говорит, - я лучше с дочкой пойду погуляю.

- Расскажите о ваших тренировках в Академии ММА Jackson Wink в New Mexico, какой опыт получили, тренируясь в необычных условиях?

- В Америку я поехал после того как меня отстранили от лёгкой атлетики. Уехал я туда в начале 2019 года. Я заранее представлял себе, что тренировки там положительно скажутся на моей дальнейшей карьере в смешанных единоборствах. Мне посоветовали написать русскому менеджеру Михаилу Любанову, и он мне объяснил, что там и как. В нашем местном сельском управлении мне выдали маленький земельный участок, я его продал за копейки, лишь бы поехать в США. Я сразу ощутил на себе насколько там иной уровень. Если говорят, что англичане придумали футбол, то ММА придумали в Америке. Тренировался со многими звездами, смотрел, набирался опыта.

- Появились ли в Осетии залы для смешанных единоборств?

- Да, появились залы для тренировок, появилось много хороших бойцов. Вот недавно мой земляк Азамат Бекоев тоже поехал в США, тренируется там в ТОП-3. А Алания ММА поехали тренироваться в Париж и хорошо дебютировали в этом промоушене.

- Почему от Осетии нет бойцов в UFC, в Bellator, хотя регион известен своими борцовскими и бойцовскими успехами?

- На этот вопрос никто не может ответить. Может из-за отсутствия спонсоров. Если сравнить с Дагестаном, то у них населения гораздо больше и у них огромная конкуренция и гораздо больше возможностей. А у нас… Просто надо чуть-чуть подождать и всё обязательно будет.

- В одном из ваших интервью прочитал: сейчас у меня проблема: «я не могу найти организацию и менеджера. Поэтому хочу обратиться к Хабибу Нурмагомедову, Федору Емельяненко и другим титулованным бойцам, чтобы помогли контактами, направили» - проблема и сейчас актуальна? Вам удалось связаться с ними?

- Мне не удалось связаться ни с Хабибом, ни с Фёдором Емельяненко. У меня сейчас достаточно неплохой рекорд в ММА. Дай бог, 29 июля выиграю свой бой и на сегодняшний момент у меня будет 8 побед и всего лишь 2 поражения. С такими рекордами можно продвигаться и в UFC, и в Bellator. Раньше я связывался с другими менеджерами, и они мне говорили, что у меня плохое соотношение побед и поражений (4-2). Когда у меня было 6-2, мне всё равно не давали шанса, но я знал, что в Bellator есть бойцы с рекордом 4-4, да и в UFC тоже самое. А так, конечно, я знаю, что с помощью Хабиба или Фёдора я бы по одному щелчку их пальца попал бы в UFC или в любую другую американскую организацию.

- Чем собираетесь заниматься после окончания спортивной карьеры?

- Я еще об этом не задумывался. Мне всего лишь 27 лет. Я знаю, что одно дело попасть в UFC, но стать чемпионом это уже другое. Возможно открою себе какое-нибудь ранчо или ферму, я люблю животных, скотоводство, сельское хозяйство и на старости лет оставлю свою наследство детям и внукам. А сам буду жить в покое и гармонии.

Соцсети Чермена Кобесова

- Как относитесь к поп ММА, где бьются блогеры, как вам идея проведения боя между Илоном Маском и Марком Цукербергом?

- Я никого не хочу обидеть, но это не спорт. Это полнейшая грязь, они там все друг друга чмырят, затрагивают национальность, бьют исподтишка. Молодежь конечно всё это смотрит и на них в любом случае отражается вся эта пропаганда. А спортсмены из покон веков были дисциплинированными и уважали друг друга. Даже в лёгкой атлетике, я всегда говорил, что благодарен своим соперникам, даже тем, которые меня обыгрывали, потому что они мне давали необходимый опыт.

- Что скажете о явлении Хасбика в нашей стране и о его популярности за границей?

- Я его не знаю лично. Может он такой только на экране. Но я хочу сказать, что он очень большой молодец. Какие бы вещи он не вытворял, это лучше, чем сидеть дома на шее у родителей и жаловаться на весь мир. У него появился шанс, и он начал газовать. А там кто его раскрутил, кто его кинул – это второстепенно. Его знают во всей России, везде его приглашают. Он гражданин нашей страны.

- Есть формула, как в России реализоваться спортсмену и одновременно заработать денег?

РИА Новости

- Чтобы реализоваться нужна дисциплина, хороший менеджер, хороший пиар и, естественно, очень большое трудолюбие.