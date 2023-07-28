ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Спортивные чиновники кинули меня на стипендию». Паралимпиец-легкоатлет вынужден драться в ММА

Многократному медалисту по лёгкой атлетике Чермену Кобесову приходится подрабатывать единоборствами, чтобы прокормить семью.
«Спортивные чиновники кинули меня на стипендию». Паралимпиец-легкоатлет вынужден драться в ММА
28 июля 2023 11:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Соцсети Чермена Кобесова

Вы не удивитесь тому, что один и тот же человек способен покорить мировой рекорд в беговой дисциплине по лёгкой атлетике и одновременно строить карьеру профессионального бойца ММА. Ибо любой профессиональный спортсмен может развиваться в любом направлении. А если вам скажут, что этот человек - бронзовый призёр Паралимпийских игр?

Чермен Кобесов из Северной Осетии в составе паралимпийской сборной России становился чемпионом мира-2013, чемпионом Европы-2016, чемпионом всемирных игр Iwas-2015 и бронзовым призером Паралимпийских игр Токио-2020, рекордсменом мира по прыжкам в длину, а также Чермен является многократным победителем чемпионатов России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Рекорд Чермена в ММА - 7-2. И следующий бой состоится 29 июля. Чермен рассказал корреспонденту «Советского спорта» о том, почему возвращается в ММА, бюрократии и отношению к спортивным чиновникам.

- Сейчас, спустя время, та самая удачная для вас Паралимпиада в Токио не кажется сказкой из какого-то другого времени?

- Честно говоря, был разочарован. Был готов на большее. Так сложилось, по иронии судьбы, что я отравился, потом заболел ковидом, весь этот негатив сказался на итоговых результатах. А вообще я доволен и благодарен богу, что, хотя бы в своих четырех дисциплинах завоевал бронзовую медаль для страны.

РИА Новости

- Как нынче обстоят дела с совмещением ММА и легкой атлетики, какие вообще перспективы без международных стартов?

- На данный момент я нахожусь в Чебоксарах, здесь проходит чемпионат России по лёгкой атлетике. Для нас всё делают, стараются. Через две недели после чемпионата России, 10 августа пройдут летние паралимпийские игры. Буквально несколько дней назад в Париже проходил чемпионат мира по легкой атлетике и результаты, показанные нами в Чебоксарах, будут сравниваться с мировыми. И на этом основании будет распределение в сборную России, а также денежное вознаграждение.

- Тоскуете по атмосфере международных соревнований?

- Конечно тоскую. Всё-таки это возможность посещать другие страны, общаться со множеством людей других культур и национальностей. А сейчас – сплошное однообразие, которое иногда надоедает. Не знаешь, как и что будет дальше. У нас есть одна проблема, каждый год федерация меняет критерии отбора – вот это плохо. Они делают как им удобнее в плане распределения стипендий и экипировки, а не как спортсменам лучше. Это двоякая ситуация всё время напрягает. Допустим, если взять сборную со здоровыми спортсменами, там всё по-другому, для них делают всё, чтобы они не чувствовали неудобств. У спортсменов с ограниченными возможностями – всё наоборот.

- К 2023 году как удалось продвинуться с боями в ММА?

- После 2021 года, когда я вернулся из олимпийского Токио, сделал годичную паузу в легкоатлетической карьере. Из-за того, что я не поехал на чемпионат России меня отстранили от сборной страны, сняли со всех зарплат и стипендий, хотя не имели на это никакого права. Спортивные чиновники прекрасно знают, что олимпийцы и паралимпийцы с 2008 года уравнены в правах. По закону олимпийские чемпионы и призёры должны получать ежемесячную стипендию. А нас, паралимпийцев, сняли со стипендии.

- То есть в тот момент вы полностью перестали получать финансовую поддержку от государства?

- В прошлом году я еще получал, а с начала 2023 года все выплаты прекратились, даже несмотря на то, что я участвовал в паралимпийских играх в Сочи. Там я завоевал три медали. И я не один такой: Никита Прохоров – серебряный призёр паралимпийских игр, Елена Иванова – серебряная медалистка паралимпиады в Токио, их тоже сняли со стипендий. Елена, как и я, заболела перед чемпионатом России, а у Никиты была травма. За нас просил даже тренерский совет, хотели, чтобы федерация вошла в наше положение. На протяжении десяти лет спортсмены приносят стране сплошные медали, а из-за проблем со здоровьем нас снимают со стипендии, но нам же как-то надо жить, дохода такого больше нет, как нам платили за Паралимпиаду. И пришлось мне перейти в смешанные единоборства. 29 июля у меня будет уже десятый бой (за 5 лет) в октагоне.

- С кем будет поединок и где?

- Бой пройдёт в Дубае, фамилию соперника, если честно не помню, я в эти нюансы не вникаю. (Соперника зовут Роман Мадич, он представляет Киргизию. - Прим. “Советского спорта”). Это мой первый бой за два с половиной года. Такой простой образовался из-за подготовки к Олимпиаде в Токио. После лишения стипендии приходится возвращаться на ринг, на что-то надо жить.

Fights Nights

- Вы так об этом говорите, как будто вас заставляют.

- На самом деле, я очень хотел. Но планы были лучше подготовиться к легкоатлетическим стартам, а всё вышло спонтанно.

- Если не секрет, на что вы живёте?

- Я живу на свою пенсию по инвалидности, плюс я получаю стипендию от своего региона.

- А какая организация в Дубаи проводит бои?

- ММА серия.

- Как обстоят дела с промоутерской организацией AMC Fight Nights?

- Когда Fight Nights подписал меня на первые два боя (для раскрутки), так сложилось, что я сразу потерпел поражение из-за нехватки опыта, а потом они хотели выпускать меня на ринг, как пушечное мясо. Например, я находился на сборах в Кисловодске, и за две недели меня приглашают на турнир, хотя я просил оповещать меня хотя бы за 2-3 месяца до боя. Но за две недели до турнира они мне предлагают в соперники опытного бойца. Мне кажется, что это просто подстава. Я им пытался объяснить, что мне надо больше времени на подготовку. Я не боялся соперника, но я просто физически не смог бы подготовиться к нему.

В какой-то момент представители промоушена перестали выходить на связь. Да и сам Камил Гаджиев гонорары за бои выплачивал с задержкой по три месяца. После последнего боя, который я проиграл, гонорар в 90 тысяч рублей не могли мне выплатить в течение двух месяцев. Мои друзья и фанаты писали комментарии в соцсетях, спрашивали - когда мне уже выплатят деньги. После этого мне позвонил Камил Гаджиев и сказал, чтобы я убрал свою публику. Я ему ответил, как ты можешь себе представить, чтобы я людям затыкал рот.

Но я им всё равно благодарен за предоставленный шанс, несмотря на то, что меня они взяли как первого паралимпийца в ММА, хотели на мне деньги заработать, поднять себе рейтинг, словить определённый хайп. Не был бы я им интересен как медийная личность, они бы вообще ничего не делали.

Fights Nights

- Кто ваш кумир в ММА?

- Мой кумир Жорж Сен-Пьер. Но первый о ком я узнал – это Федор Емельяненко. И всё-таки эталоном бойца для меня навсегда останется Сен-Пьер. Именно за то, как он мыслит, как рассуждает, за свои бойцовские принципы и поведение в октагоне и вне восьмиугольника.

- Жена смотрит ваши бои, как к ним относится?

- Она не смотрит. Отец тоже редко смотрит. Допустим, когда у меня бой я её набираю и спрашиваю: почему ты не около телевизора? Говорит, - я лучше с дочкой пойду погуляю.

- Расскажите о ваших тренировках в Академии ММА Jackson Wink в New Mexico, какой опыт получили, тренируясь в необычных условиях?

- В Америку я поехал после того как меня отстранили от лёгкой атлетики. Уехал я туда в начале 2019 года. Я заранее представлял себе, что тренировки там положительно скажутся на моей дальнейшей карьере в смешанных единоборствах. Мне посоветовали написать русскому менеджеру Михаилу Любанову, и он мне объяснил, что там и как. В нашем местном сельском управлении мне выдали маленький земельный участок, я его продал за копейки, лишь бы поехать в США. Я сразу ощутил на себе насколько там иной уровень. Если говорят, что англичане придумали футбол, то ММА придумали в Америке. Тренировался со многими звездами, смотрел, набирался опыта.

- Появились ли в Осетии залы для смешанных единоборств?

- Да, появились залы для тренировок, появилось много хороших бойцов. Вот недавно мой земляк Азамат Бекоев тоже поехал в США, тренируется там в ТОП-3. А Алания ММА поехали тренироваться в Париж и хорошо дебютировали в этом промоушене.

- Почему от Осетии нет бойцов в UFC, в Bellator, хотя регион известен своими борцовскими и бойцовскими успехами?

- На этот вопрос никто не может ответить. Может из-за отсутствия спонсоров. Если сравнить с Дагестаном, то у них населения гораздо больше и у них огромная конкуренция и гораздо больше возможностей. А у нас… Просто надо чуть-чуть подождать и всё обязательно будет.

- В одном из ваших интервью прочитал: сейчас у меня проблема: «я не могу найти организацию и менеджера. Поэтому хочу обратиться к Хабибу Нурмагомедову, Федору Емельяненко и другим титулованным бойцам, чтобы помогли контактами, направили» - проблема и сейчас актуальна? Вам удалось связаться с ними?

- Мне не удалось связаться ни с Хабибом, ни с Фёдором Емельяненко. У меня сейчас достаточно неплохой рекорд в ММА. Дай бог, 29 июля выиграю свой бой и на сегодняшний момент у меня будет 8 побед и всего лишь 2 поражения. С такими рекордами можно продвигаться и в UFC, и в Bellator. Раньше я связывался с другими менеджерами, и они мне говорили, что у меня плохое соотношение побед и поражений (4-2). Когда у меня было 6-2, мне всё равно не давали шанса, но я знал, что в Bellator есть бойцы с рекордом 4-4, да и в UFC тоже самое. А так, конечно, я знаю, что с помощью Хабиба или Фёдора я бы по одному щелчку их пальца попал бы в UFC или в любую другую американскую организацию.

- Чем собираетесь заниматься после окончания спортивной карьеры?

- Я еще об этом не задумывался. Мне всего лишь 27 лет. Я знаю, что одно дело попасть в UFC, но стать чемпионом это уже другое. Возможно открою себе какое-нибудь ранчо или ферму, я люблю животных, скотоводство, сельское хозяйство и на старости лет оставлю свою наследство детям и внукам. А сам буду жить в покое и гармонии.

Соцсети Чермена Кобесова

- Как относитесь к поп ММА, где бьются блогеры, как вам идея проведения боя между Илоном Маском и Марком Цукербергом?

- Я никого не хочу обидеть, но это не спорт. Это полнейшая грязь, они там все друг друга чмырят, затрагивают национальность, бьют исподтишка. Молодежь конечно всё это смотрит и на них в любом случае отражается вся эта пропаганда. А спортсмены из покон веков были дисциплинированными и уважали друг друга. Даже в лёгкой атлетике, я всегда говорил, что благодарен своим соперникам, даже тем, которые меня обыгрывали, потому что они мне давали необходимый опыт.

- Что скажете о явлении Хасбика в нашей стране и о его популярности за границей?

- Я его не знаю лично. Может он такой только на экране. Но я хочу сказать, что он очень большой молодец. Какие бы вещи он не вытворял, это лучше, чем сидеть дома на шее у родителей и жаловаться на весь мир. У него появился шанс, и он начал газовать. А там кто его раскрутил, кто его кинул – это второстепенно. Его знают во всей России, везде его приглашают. Он гражданин нашей страны.

- Есть формула, как в России реализоваться спортсмену и одновременно заработать денег?

РИА Новости

- Чтобы реализоваться нужна дисциплина, хороший менеджер, хороший пиар и, естественно, очень большое трудолюбие.

источник: «Советский спорт»
«Весь перекошенный, в крови». Толпа жестоко наказала юмориста за шутку про Хабиба
«Весь перекошенный, в крови». Толпа жестоко наказала юмориста за шутку про Хабиба
На комика напали прямо посреди отеля.
22.07.2023 08:00
ММА
автор: Сергей Чиков
Макгрегор устроил драку на поминках. Спасался бегством за спинами телохранителей
Макгрегор устроил драку на поминках. Спасался бегством за спинами телохранителей
Ирландский боец MMA вновь влип в неприятную историю за пределами октагона.
19.07.2023 13:00
ММА
автор: Владимир Лазарев
Обнажила грудь после победы. Девушка-блогер осчастливила целый стадион
Обнажила грудь после победы. Девушка-блогер осчастливила целый стадион
Даниэлла Хемсли выиграла бой у польской модели, а потом шокировала публику.
17.07.2023 11:15
ММА
автор: Андрей Тупиков
Колизей или Красная площадь. Маск и Цукерберг отдадут миллиарды ради пафоса
Колизей или Красная площадь. Маск и Цукерберг отдадут миллиарды ради пафоса
Противостояние одиозной парочки может с лёгкостью задвинуть гладиаторские турниры Цезаря.
01.07.2023 10:30
ММА
автор: Никита Плохих
Союз ММА России Фёдора Емельяненко на краю пропасти. Всему виной смерть подростка
Союз ММА России Фёдора Емельяненко на краю пропасти. Всему виной смерть подростка
Министерство спорта РФ отозвало аккредитацию у главной организации в отечественных смешанных единоборствах.
26.06.2023 22:00
ММА
автор: Владимир Лазарев
Илон Маск и Марк Цукерберг закатят бой века. Такого в истории человечества ещё не было
Илон Маск и Марк Цукерберг закатят бой века. Такого в истории человечества ещё не было
Страшно представить, сколько будет стоить этот поединок.
25.06.2023 13:01
ММА
автор: Никита Плохих
Президент БК «Ахмат» убил человека в кафе. Словесная перепалка переросла в стрельбу и поножовщину
Президент БК «Ахмат» убил человека в кафе. Словесная перепалка переросла в стрельбу и поножовщину
В результате потасовки один человек погиб, еще двое были доставлены в больницу.
20.06.2023 20:23
ММА
автор: Никита Плохих
Кубинец был на грани нокаута. Российский боец не дал шансов сопернику
Кубинец был на грани нокаута. Российский боец не дал шансов сопернику
Вадим Немков единогласным решением судей победил на Bellator 297 олимпийского призера Йоэля Ромеро
17.06.2023 10:16
ММА
автор: Андрей Тупиков
Макгрегор превращается в Сашу Емельяненко. Выпивает, чудит и дерётся с людьми с улицы
Макгрегор превращается в Сашу Емельяненко. Выпивает, чудит и дерётся с людьми с улицы
Конора пригласили на матч финала НБА, а он избил несчастного маскота.
10.06.2023 21:52
ММА
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.