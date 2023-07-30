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Гейджи разбил «бриллиант» вдребезги. На очереди Махачев!

В главном событии UFC 291 Джастин Гейджи роскошным хайкиком вырубил Дастина Порье.
Гейджи разбил «бриллиант» вдребезги. На очереди Махачев!
30 июля 2023 10:12
автор: Юрий Усынин
автор фото: UFC

Номерные турниры UFC обычно завершаются титульным поединком, а то и сразу двумя, а в исключительных случаях вообще тремя. И хотя кард UFC 291 получился просто отличным, в главном бою сражались второй и третий номера рейтинга легковесов. В итоге им решили поставить на кон титул BMF, что выглядело довольно странно, ведь ни по отношению к Гейджи, ни тем более к Порье слово «засранец» не относится ни при каких условиях. Но зато вроде бы какой-никакой, а пояс победителю достанется.

До этого бойцы один раз уже дрались и устроили первоклассное шоу: Порье грамотно поймал Гейджи на контратаке. Второй бой Дастина и Джастина ожидался с не меньшим интересом, ведь помимо предположительного фейерверка в октагоне победитель имеет все шансы стать следующим претендентом на чемпионский поединок.

Оба бойца не просто любят работать в стойке, а считаются чуть ли не лучшими в этом деле, как минимум, в дивизионе, а Порье так и вовсе, возможно, во всём промоушене. Правда, в этом плане они немного разные: Дастин скорее хорош великолепной техникой, таймингом, тогда как нет сомнений, что жёстче бьёт именно Гейджи.

Не удивительно, что с самых первых секунд поединка они решили оказывать давление друг на друга, угрожая резкими попаданиями. Однако довольно быстро перешли на обмен ударами ногами: Гейджи пытался отбить сопернику ноги лоукиками (нечто подобное он проделывал еще с бою с Хабибом Нурмагомедовым), тогда как Порье метил подобными «пинками» по корпусу.

Getty Images

Однако к концу первой минуты боя оба словно вспомнили, что их главный козырь – бокс. И начали пытаться проводить комбинации. В оставшееся время первого раунда преимущество Порье стало заметным: он здорово донёс несколько довольно мощных ударов, что было заметно по гематомам и кровоподтёку на лице соперника, тогда как почти все удары Гейджи приходились либо по защите, либо цепляли оппонента вскользь.

В начале второй пятиминутки Джастин попытался реабилитироваться и поддавить Дастина, но какого-то заметного результата это не принесло. Вот только когда показалось, что Порье снова занял центр октагона, Гейджи нанёс решающий удар: правый прямой заставил соперника среагировать на него, что позволило спрятать хайкик от взора соперника. Именно поэтому нокаут получился настолько мощным и судья Хёрб Дин моментально бросился останавливать поединок.

После боя Гейджи заявил, что теперь хочет драться за пояс с победителем реванша между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой. И хотя бразильцу «Хайлайт» чуть больше года назад уже проигрывал, победы над Майклом Чендлером, Рафаэлем Физиевым и вот теперь Порье определённо дают Джастину все основания требовать титульный шанс. Вот только тут же в соцсетях выскочил Конор Макгрегор, так что у Гейджи теперь есть разные интересные варианты продолжения карьеры: титул или потенциально более денежный бой с ирландцем. Что предпочтёт Джастин?

источник: «Советский спорт»
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