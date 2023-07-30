Токийский замес. Корешков отомстил ветерану UFC

Этим утром в Токио прошёл совместный турнир одного из крупнейших мировых промоушенов Bellator и азиатской бойцовской лиги Rizin. Разумеется, такое масштабное событие не могло обойтись без участия российских бойцов. Основной кард открыл поединок бывшего чемпиона Bellator Андрея Корешкова, который встретился с ветераном UFC, а ныне звездой японской лиги, Лоренцом Ларкиным. Для соперников этот бой стал реваншем. В первом очном поединке в октябре 2019-го американец победил раздельным решением судей.

Бой начался достаточно резво, россиянин и американец обменивались ударными сериями. В первом раунде сложно было отдать кому-то предпочтение, он проходил на равных. Ларкин раз за разом подваливал соперника, пытаясь увести его в партер. Андрей грамотно оборонялся и уверенно отвечал мощными киками и точными ударами ног, действовал быстро и разнообразно.

Источник фото: RIZIN

Второй раунд стал настоящей проверкой на прочность для Корешкова. Ларкин пытался поработать на короткой дистанции, а Андрей, в свою очередь, предпринимал попытки провести тейкдаун. Бойцы словно поменялись ролями. В третьем раунде уже началась настоящая мясорубка, в которой американец, честно говоря, смотрелся лучше нашего соотечественника. После окончания последней пятиминутки судьям предстоял трудный выбор.

Источник фото: RIZIN

Четыре года назад только один из трёх судей отдал победу россиянину. Результат оказался практически таким же, как и в далёком 2019 году, но в этот раз он был зеркальным. Российский боец одержал победу раздельным решением судей — 29-28, 28-29, 29-28. Болельщики, впрочем, довольно тепло восприняли победу Корешкова. Наблюдать за такой захватывающей схваткой, да ещё и в самом начале основного карда — истинное удовольствие для фанатов ММА.

К слову, после поражения от Ларкина в 2019-м Корешков больше не проигрывал и набрал серию из четырёх побед, которая так и не прервалась на американце. Сам Андрей после боя признался, что бой для него сложился крайне непросто, но «есть ещё порох в пороховницах». Судя по всему, следующим для Корешкова станет бой за титул против Ярослава Амосова. Ну что ж, будем с нетерпением ждать этого поединка.