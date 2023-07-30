Токийский замес. Корешков отомстил ветерану UFC

Этим утром в Токио прошёл совместный турнир одного из крупнейших мировых промоушенов Bellator и азиатской бойцовской лиги Rizin. Разумеется, такое масштабное событие не могло обойтись без участия российских бойцов. Основной кард открыл поединок бывшего чемпиона Bellator Андрея Корешкова, который встретился с ветераном UFC, а ныне звездой японской лиги, Лоренцом Ларкиным. Для соперников этот бой стал реваншем. В первом очном поединке в октябре 2019-го американец победил раздельным решением судей.
Бой начался достаточно резво, россиянин и американец обменивались ударными сериями. В первом раунде сложно было отдать кому-то предпочтение, он проходил на равных. Ларкин раз за разом подваливал соперника, пытаясь увести его в партер. Андрей грамотно оборонялся и уверенно отвечал мощными киками и точными ударами ног, действовал быстро и разнообразно.
Второй раунд стал настоящей проверкой на прочность для Корешкова. Ларкин пытался поработать на короткой дистанции, а Андрей, в свою очередь, предпринимал попытки провести тейкдаун. Бойцы словно поменялись ролями. В третьем раунде уже началась настоящая мясорубка, в которой американец, честно говоря, смотрелся лучше нашего соотечественника. После окончания последней пятиминутки судьям предстоял трудный выбор.
Четыре года назад только один из трёх судей отдал победу россиянину. Результат оказался практически таким же, как и в далёком 2019 году, но в этот раз он был зеркальным. Российский боец одержал победу раздельным решением судей — 29-28, 28-29, 29-28. Болельщики, впрочем, довольно тепло восприняли победу Корешкова. Наблюдать за такой захватывающей схваткой, да ещё и в самом начале основного карда — истинное удовольствие для фанатов ММА.
К слову, после поражения от Ларкина в 2019-м Корешков больше не проигрывал и набрал серию из четырёх побед, которая так и не прервалась на американце. Сам Андрей после боя признался, что бой для него сложился крайне непросто, но «есть ещё порох в пороховницах». Судя по всему, следующим для Корешкова станет бой за титул против Ярослава Амосова. Ну что ж, будем с нетерпением ждать этого поединка.