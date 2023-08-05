Украинский боец UFC выступил в майке с Путиным. Он хотел «раззадорить американцев»

Алексей Олейник родился в Харькове, однако на протяжении почти всей карьеры ассоциировался себя с Россией. Боец много лет выступал на внутренних российских соревнованиях, а в 2011 году был даже включён в сборную страны, сохраняя при этом украинский паспорт. Спортсмен пытался добиться ускоренной смены гражданства, однако рассматривать заявку звезды в особом порядке органы долго отказывались.

Ситуация изменилась после того, как Олейник устроил громкое шоу перед своим вторым боем в UFC. Украинец неожиданно явился на взвешивание… в футболке с Владимиром Путиным.

Уже через два месяца Алексей официально стал россиянином.

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«Было невмоготу ждать и терпеть»

Олейник получил приглашение в главный промоушн планеты после победы над знаменитым хорватом Мирко Филиповичем, состоявшейся в ноябре 2013 года. Дебют Алексея в UFC должен был состояться уже в январе, однако из-за травмы расписание пришлось изменить. В итоге боец впервые выступил на турнире только летом 2014-го, одержав убедительную победу над Энтони Хэмилтоном удушающим приёмом, в очередной раз оправдав своё прозвище - Удав.

Второй бой спортсмена в UFC был запланирован на октябрь: в соперники Олейнику достался американец Джаред Рошолт. К тому моменту Алексей уже почти три года представлял на международном уровне Россию, сделал Москву своей основной резиденцией и даже женился на россиянке, но оставался при этом гражданином Украины. Ситуация эта бойца откровенно раздражала:

- Стал активно просить, чтобы мне предоставили гражданство. Сначала были ответы типа «получайте в обычном порядке», так прошло года три. Уже невмоготу было ждать и терпеть, - приводит слова Олейника «Интерфакс».

«Американцы на ушах стояли»

Устав от бюрократических проволочек, Алексей нашёл для проблемы альтернативное решение. Для того, чтобы ускорить процесс, он воспользовался той публичностью, которую даёт ему право на выступления в UFC, и устроил в рамках промоушна неожиданную политическую акцию.

UFC

На взвешивание перед боем Олейник пришёл в футболке с изображением Владимира Путина. Позже спортсмен объяснил, что хотел таким образом убить двух зайцев: и поддержать президента РФ, попутно выразив мнение по поводу происходящего на Украине, и подогреть интерес к поединку с Рошолтом.

- Захотелось в чем-то показать свою жизненную позицию, захотелось немного раззадорить публику. Если честно, американцы тут на ушах стояли: выходит парень драться против другого парня, это одно дело, а когда добавляется какая-то идеология, ваша страна против нашей страны, это уже другое, это интереснее, - цитирует бойца «КП».

«Служить во благо России»

Разумеется, жест Олейника произвёл фурор. Его футболку впоследствии обсуждали больше, чем сам бой, хотя и он оказался исключительным. Алексей подходил к поединку скорее в качестве аутсайдера, но сумел справиться с более молодым американцем. Украинец нанёс ему поражение в необычном для себя ключе - не удушением, а нокаутом.

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В то же время спортсмену удалось решить и другую свою задачу. После победы в США боец обратился лично к Владимиру Путину, попросив его принять его ходатайство о гражданстве. Олейник написал, что искренне поддерживает политику президента РФ и готов «своим трудом служить во благо России», а позже также открыто заявил, что «не поддерживает события на Украине».

Прошение бойца было удовлетворено в течение двух месяцев, так что ещё до конца 2014 года Олейник получил заветный красный корешок. С тех пор украинский спортсмен официально является россиянином и выступает на международных турнирах уже под новым флагом. Впоследствии, правда, Алексей снова сменил место жительства: несколько лет назад он вместе с семьёй перебрался во Флориду, где проживает и сейчас.