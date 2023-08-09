Украинский боец ММА перешёл в сборную России. Он буквально сбежал из-под огня

Валентин Молдавский стал известен широкой общественности после оглушительного старта в Bellator. Русско-украинский спортсмен попал в лигу благодаря Федору Емельяненко и не подвел наставника, став вскоре временным чемпионом в тяжелом весе.

До начала успешных выступлений карьера бойца висела на волоске. Спортсмен неожиданно оказался в эпицентре боевых действий.

Молдавского спасли друзья из России.

«Взял билет и полетел»

Самбист Валентин Молдавский родился в Луганской области, в городе Новопскове. Здесь он провел свое детство и поступил в Университет внутренних дел. Однако большую часть своего времени молодой боец посвящал тренировкам и выступлениям в местных промоушенах. В 2014 году спортсмен в составе сборной Украины отправился на чемпионат Европы по самбо, где завоевал бронзовую медаль.

Источник фото: Федерация дзюдо Украины

В том же году судьба спортсмена приняла неожиданный поворот. После начала политического кризиса на Донбассе бойцу пришлось покинуть родной край: он оказался в зоне боевых действий. Он перебрался в Киев и вернулся к тренировкам, однако в столице Валентин не смог продолжить выступления. Впоследствии ему предложили работу охранником у одного из депутатов – Молдавский был уже близок к уходу из спорта.

Однако вскоре спортсмен получил телефонный звонок из России, который буквально спас Валентина и его карьеру:

– Мне набрал Миша Власюченко, а дальше пошла длинная цепочка звонков, как в фильме «Ёлки». Ему позвонил Андрей, он устраивал турниры по грэпплингу в Донецке, мы с пацанами часто ездили туда. Этому Андрею позвонили из Крыма и пригласили на чемпионат России, а там не было полутяжа. Мне нужно было быть там уже на следующий день, а я по счастливой случайности в этот момент ехал в Киев устраиваться на работу. Я туда приехал, никуда не устроился, взял билет и полетел, – приводит слова Молдавского Metaratings.

Под эгидой Емельяненко

В 2014 году Молдавский сменил спортивное гражданство и начал выступать в российских турнирах: стал победителем чемпионата Европы по самбо, а также завоевал Кубок России по любительскому MMA. Судьбоносным для него стал чемпионат России-2015, на котором тот завоевал серебро, уступив Магомеду Анкалаеву. Там перспективного бойца приметил Федор Емельяненко.

Источник фото: Bellator

«Последний император» пригласил Валентина в свою команду и взял под протекцию. В том же году состоялся дебют Молдавского в профессиональных смешанных единоборствах: на турнире Professional Combat Sambo: Eurasian Economic Union спортсмен победил армянина Карена Карапетяна.

С этого момента карьера Молдавского стремительно пошла в гору. Бойца пригласили в японскую организацию Rzin, где Молдавский здорово проявил себя. Параллельно с этим он провел несколько боев в Fight Nights. Череда побед убедила Емельяненко, и тот помог Валентину пробиться в Bellator.

– Фёдор сыграл главную роль в том, что мы попали в Bellator. Возможно, мы бы туда и сами попали, но это произошло бы гораздо позже и не на таких хороших условиях. Это полностью его заслуга, – говорил боец.

Источник фото: Bellator

Валентин не подвел Емельяненко. В 2017 году состоялся его дебют: в первом поединке Молдавский единогласным решением судей одолел Карла Семанутафа. За несколько лет Валентин одержал 6 побед и в 2021 завоевал титул временного чемпиона в тяжелом весе, победив Тимоти Джонсона. Однако закрепить успех не удалось: в январе 2022 года он уступил Райану Бейдеру в поединке за чемпионство.

Однако боец все еще рассчитывает на титул. 12 августа в Южной Дакоте в рамках Bellator 298 состоится его поединок против Стива Моури, победа в котором увеличит шансы Молдавского на получение заветного пояса.