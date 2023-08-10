«Я гангстер-мусульманин». Боец ММА зверски убил врача из-за прививки от COVID

Узбекистанский боец MMA Акмал Хожиев, более известный под прозвищем «АК47», уверенно начал путь в смешанных единоборствах. Спортсмен выиграл два своих первых поединка в рамках M-1 Global, а на турнире в Гуаме даже одержал победу над Хосе Рамиресом.

Успешный взлет его карьеру перечеркнул страшный инцидент. Отдыхая в США, спортсмен… зарезал своего друга-медика.

Врач призывал бойца вакцинироваться.

Источник фото: соцсети Акмала Хожиева

Убийство из-за вакцины

6 ноября 2021 года произошел страшный инцидент. Боец убил товарища в своем доме в США, который находится в городе Тамунинг (остров Гуам). Причиной тому послужил спор о вакцинации от COVID-19. Поссорившись из-за необходимости прививки, Хожиев воткнул кость в горло приятеля, а после нанес ему несколько ножевых ранений.

Приятелем друга был медицинский сотрудник Мемориальной больницы Гуама Миран Рибати: они ходили в один тренажерный зал. В день убийства товарищ пришел на обед к бойцу.

Хожиев был ярым противником вакцины, о чем неоднократно говорил в своих социальных сетях:

– Большинство госпитализированных – вакцинированные. Не делайте вакцину. Это то, что по-настоящему убивает. По-настоящему! – писал спортсмен в социальных сетях.

Прибывшие полицейские обнаружили спортсмена рядом с убитым. Рибати лежал лицом вниз в луже крови, а боец вышел к полиции, признавшись в содеянном. Преступника сразу же арестовали и взяли под стражу под залог в миллион долларов.

Источник фото: соцсети Акмала Хожиева

«Он муху бы не обидел»

Окружение бойца не могло поверить в случившееся. Акмала считали добрым человеком, однако некоторые из товарищей и родственников отмечали, что в последнее время спортсмен имел определенные проблемы с психикой. За ним стали замечать странности: однажды Хожиев подстригся налысо и стал называть себя «гангстером». Отец бойца просил его друзей оказать влияние, но уже было слишком поздно:

– Мы с другом с ним связывались, спрашивали, что случилось. В исламе нельзя бить кого-то, обижать. А он отвечал: «Я другой мусульманин. Я – гангстер-мусульманин». Я в шоке. Акмал всегда был спокойным, муху бы не обидел. Ему когда говорили что-то плохое, он молча мимо проходил. Но круг общения сильно влияет. Я видел, что он с какими-то непонятными пацанами общается, с курягами, – рассказал друг бойца Заррух Адашев Sport24.

Неоднозначное поведение Акмала стало проявляться еще несколько лет назад. Известный боец Bellator Джей Джей Амброуз пригласил Хожиева поработать фитнес-тренером в его тренажерном зале, однако спустя некоторое время уволил спортсмена из-за того, что тот избил своего клиента. До этого он нередко угрожал своим коллегам и посетителям. Амброуз был лично знаком с убитым и не смог пройти мимо случившегося:

Источник фото: соцсети Акмала Хожиева

– ​Я не был удивлен, услышав о том, что произошло. Акмал нуждался в помощи, и в этом была проблема. Хожиев страдал психическими расстройствами и вспышками неконтролируемой агрессии. Мы сделали всё возможное, чтобы предупредить людей, что Акмал больше не является тем Акмалом, которого мы знали как любящего и заботливого человека. Это очень тяжело, потому что я знаю, когда ты дружишь с двумя людьми, которые находятся в ссоре, ты не хочешь принимать чью-либо сторону. Ты хочешь находиться между ними посередине. Мирана был потрясающим человеком. Он был одним из тех врачей, которые идут впереди всех. Слышать о том, что он стал жертвой, печально, – заявил экс-боец Bellator.

Через месяц после инцидента стало известно, что защита Хожиева настаивает на невиновности бойца как раз по причине его «психического нездоровья». Тогда же суд начал собственную проверку, по итогам которой через два месяца спортсмена признали вменяемым. Вскоре адвокаты Акмала запросили дополнительную проверку, которая была запланирована уже на март 2023 года. Новые слушания по делу должны были состояться в апреле, однако решение о наказании бойца до сих пор не принято.