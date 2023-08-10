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Емельяненко против Тайсона. Пустые фантазии или бой века?

Последний Император выбрал себе достойного соперника для возвращения в большой спорт.
Емельяненко против Тайсона. Пустые фантазии или бой века?
10 августа 2023 21:30
автор: Никита Плохих
автор фото: Bellator / Getty Images

Один из величайших бойцов в истории смешанных единоборств Фёдор Емельяненко в феврале этого года официально завершил свою спортивную карьеру. Последний Император до 46 лет продолжал выходить в октагон и радовать своих поклонников по всему миру. Однако всё в этом мире имеет свойство заканчиваться. Но, видимо, относительно Фёдора это правило не работает! Должность главы Союза ММА России, безусловно, не даёт скучать бывшему бойцу, но уже спустя несколько месяцев он заявил о желании снова вернуться в большой спорт.

В интервью порталу The MMA Hour Фёдор Емельяненко рассказал, что хотел бы провести боксёрский поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона. «Со смешанными единоборствами я закончил, никогда не вернусь, но я хочу попробовать себя в боксе, мне это интересно. У нас показывали бой Майка Тайсона с Роем Джонсом (показательный поединок в ноябре 2020 года). Было бы интересно подраться с Тайсоном. Он выступал в тяжёлом весе, у него знаковое имя. Я хотел бы подраться», — сказал Емельяненко.

Getty Images

Естественно, эта новость взбудоражила всё медиапространство. Ведь вывеска «Емельяненко vs Тайсон» вполне может претендовать на звание боя века, несмотря на то что оба спортсмена уже давно находятся не в своей праймовой форме. Но есть ли хоть какой-то шанс, что они всё-таки встретятся на ринге? Ну что ж, попробуем разобраться.

Емельяненко уже неоднократно заявлял, что ему интересен бокс. На чемпионате России по смешанным единоборствам, который прошёл в июне, Фёдор подробно рассказал о своих намерениях дебютировать в профессиональном ринге, однако тогда он рассматривал Роя Джонса в виде потенциального соперника. «Слышал, что Рой Джонс изъявлял желание, мне было бы интересно. Мне бы хотелось провести реальный бой, не выставочный. Я так понимаю, что выставочный — это такой бой, который проходит по определённому правдоподобному сценарию», — отметил Емельяненко.

Исходя из комментариев Последнего Императора, можно смело сказать, что дебют Фёдора в боксе вполне возможен. Однако состоится ли он в бою против Тайсона и нужен ли вообще Майку этот поединок? Как уже упоминалось выше, последний раз американец появлялся в ринге в бою с Роем Джонсом. После этого Тайсону поступало множество предложений, в том числе о реванше с Эвандером Холифилдом. Тогда Тайсон заявил, что его можно уговорить на любой бой, решающую роль играет сумма, которую ему предложат.

РИА Новости

Что мы имеем в итоге. Разговоры о бое Фёдора Емельяненко и Майка Тайсона вполне могут воплотиться в жизнь, но если найдётся промоушен, готовый предложить американцу просто фантастическую сумму. Вряд ли мы увидим это противостояние в 2023 году, но, может быть, через несколько лет эта легендарная вывеска войдёт в историю и бокса, и смешанных единоборств.

источник: «Советский спорт»
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