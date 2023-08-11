«Парень постоянно плакал». Боец ММА жестоко избил русского солдата на камеру

Имя Асхаба Магомедова в последние годы гораздо больше ассоциируется с бесконечными скандалами, чем со спортом. Только недавно бойца ММА выпустили из-под стражи после долгих разбирательств в суде: дагестанца признали виновным в вымогательстве, но ему повезло отделаться лишь условным сроком и штрафом.

За некоторые свои прошлые деяния, впрочем, Магомедов и вовсе не понёс никакой ответственности до сих пор. Одна из самых вопиющих историй с его участием произошла три года назад, когда спортсмен унизил молодого русского солдата.

Соцсети Асхаба Магомедова

Издевательства над парнем приятель Асхаба снимал на видео.

«Он начал плакать»

Видео, снятые сослуживцем Магомедова, облетели социальные сети осенью 2021 года. В самом нашумевшем ролике из серии было запечатлено, как известный боец… избивает молодого солдата.

РИА Новости

На кадрах видно, как новобранец в военной форме лежит на земле, а рядом с ним расхаживает сам Асхаб: без футболки и в красных боксёрских перчатках. Спортсмен грубо кричит солдату “Вставай”, после чего парень прикрывает руками лицо, а боец наносит ему мощный удар ногой по голове - как видно, уже не первый. Сцена продолжается ещё несколько секунд: Магомедов отходит от солдата, как бы готовясь к разбегу, и начинает обратный отсчёт, после чего видео прерывается.

Как стало известно позже, инцидент произошёл в мае 2020 года, когда боец проходил службу в разведывательной бригаде, расквартированной в Нижнем Новгороде. На территории части Асхаб регулярно проводил тренировки, превращавшиеся, судя по всему, в публичные избиения: солдат на видео был также одет в боксёрские перчатки, но сопротивляться профессиональному бойцу явно не мог.

Соцсети Асхаба Магомедова

Позже сам Магомедов объяснял мотив своего поступка именно воспитательным процессом. По словам бойца, на видео попал… его приятель-боксёр, с которым он проводил особый спарринг. До слёз же его якобы довела не боль, а волнение.

- Парень был такой чуть-чуть слабохарактерный. Постоянно плакал, слабенький был. И для такого поддержания его духа мы провели трёхминутный спарринг по три раунда. Он начал плакать, — говорил боец.

«У меня лучшие друзья — русские»

После появления ролика в Интернете на бойца обрушился шквал критики и даже угроз. По словам самого Магомедова, видео было намеренно слито некими националистами, решившими отомстить спортсмену за его прошлые высказывания, и представить конфликт как противостояние дагестанцев и русских. Асхаб поспешил добавить, что всегда дружил со славянами и никаких проблем на этнической почве у него возникнуть не могло.

- Я в армии ни с кем не дрался. Ни одной царапины за время службы! Никто из критикующих не знает, как я служил, как помогал роте и солдатам. Русским солдатам! Я в роте был единственным дагестанцем. Да и вообще я родился и всю жизнь прожил в Москве. У меня лучшие друзья - русские. Я с русскими общаюсь больше, чем с дагестанцами, - приводит слова Асхаба «КП».

Соцсети Асхаба Магомедова

Более того, спортсмен остался убеждён, что его тренировка помогла молодому солдату. По словам Магомедова, после спарринга парень даже принёс ему благодарность, а сослуживцы до сих пор по-приятельски общаются друг с другом.

В конечном счёте армейская история была замята, хотя на роликах, слитых в Сеть, было зафиксировано сразу несколько грубых проступков, допущенных Магомедовым, не считая даже самой драки: от использования мобильных телефонов на территории части до стрельбы из табельного оружия за её пределами.