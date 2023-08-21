В России на турнир ММА выставили фейкового бойца. Только судья спас парню жизнь

Трэш-ток - важный компонент современных единоборств. Живые конфликты между соперниками всегда завоевывают зрительское внимание, однако и в этом отношении спортсменам и организаторам важно не переходить грань. Особенно когда речь заходит о межнациональной розни…

Противостояние армянского и турецкого бойцов на российском турнире по ММА едва не закончилось трагедией.

«Еду за армянской головой»

Самарский турнир GFC 18 (Gorilla Fighting Championship) вышел за рамки локального соревнования, но не благодаря высокому уровню мастерства спортсменов. Бойцовский вечер приобрел статус скандального из-за поединка Рафаэля Абраамяна и Батухана Акдумана. Ожесточенный трэш-ток вызвал недоумение среди публики. Турецкий боец паразитировал на теме исторического конфликта двух народов и заявлял в социальных сетях, что отправится в Россию «за армянской головой». В ответ на это Абраамян пообещал задушить соперника.

Так и произошло. Уже в первом раунде Абраамян перевел соперника в партер и вывел турка на удушающий прием, но явно перестарался. Он удерживал своего соперника в тисках гораздо дольше необходимого - рефери с трудом удалось остановить встречу. Акдумана удалось привести в чувства, но если бы не последовала незамедлительная реакция, турецкий боец мог погибнуть на месте.

Gorilla Fighting Championship

Запись поединка получила широкое распространение в интернете и добралась до международной публики. Пользователи социальных сетей пришли в шок от увиденного. Люди по всему миру писали гневные комментариями с призывами отстранить армянина от единоборств, попутно называя его «психопатом» и «подонком».

Ситуация зашла настолько далеко, что Абраамяну пришлось объясняться по поводу своих действий в октагоне:

- Честно, я не слышал, не видел, не чувствовал абсолютно ничего. Это была моя ошибка, за которую я подошел и извинился - как перед рефери, так и перед соперником. Соперник принял мои извинения. Я не мог контролировать в этот момент себя. Он же не стучал по мне. На повторе вижу, как судья там мне по спине что-то это… Но я не понимал, чья это рука. Личного к сопернику у меня ничего нет, - сказал Абраамян «Матч ТВ».

Поддельный боец

Вскоре, однако, история получила неожиданное развитие. В социальных сетях с обращением выступил турок, который заявил… что не выходил драться против Абраамяна. Если сравнить фотографии настоящего бойца и того, что дрался, отчетливо видно различие. Батухан решил самостоятельно расследовать инцидент и обратился к журналистам, главе Федерации рукопашного боя России, а затем и к самому Абраамяну.

Федерация ММА Самарской области

- Через организаторов боя в Самаре я связался с тренерами этого спортсмена и попросил его паспорт. Через 8 часов они выслали копию, которую явно исправляли, с кодом U24TUR. Я узнал, что это – код Туркменистана. Они использовали мое имя и карьеру, а выставили против Абраамяна 20-летнего туркмена. Они дрались в весе до 65 кг, но я за свою карьеру ни разу не выступал в весовой категории ниже 70 кг, – приводит слова турка Sports.ru.

Батухан обвинил организаторов и Абраамяна в том, что они использовали его имя ради раскрутки промоушна и предложил армянину провести очную встречу 15 декабря 2019 года. Рафаэль не стал отказываться от вызова, однако поединок в итоге так и не состоялся.