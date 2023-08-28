Российский боец ММА разбил девушке лицо из-за ревности. Она пряталась от него в магазине

Артура Кулинского трудно назвать успешным спортсменом. До недавних пор россиянин вообще не выступал в профессионалах, а на любительском уровне прославился скорее бесконечными скандалами, чем яркими победами. Его часто называют одним из самых грязных бойцов ММА: и за сомнительные приёмы, и за грубое поведение вне октагона.

От сложного характера Кулинского, к несчастью, пострадали не только его оппоненты. Два года назад спортсмен оказался в центре громкого скандала: девушка обвинила его в жестоких побоях.

Прятаться от обезумевшего бойца ей пришлось в магазине.

Разбойник в «Хардкоре»

В профессиональный спорт Кулинский попал довольно поздно. В раннем детстве Артур занимался плаванием и даже показывал приличные для своего возраста результаты, однако со временем забросил это увлечение. Учёба парня тоже особенно не привлекала: учился он из рук вон плохо, постоянно меняя школы из-за жалоб на его поведение. Будущий боец довольно рано начал пить и курить, связавшись с плохой компанией, и уже в 15 лет попал в тюрьму за разбой.

Отсидев положенный срок, он попытался вернуться к образованию и поступил в техникум, но спустя месяц забрал документы. В то же время Кулинский решил попробовать себя в самбо, где дела у него пошли в гору. За два года Артур дослужился до звания КМС, параллельно работая грузчиком, а затем дебютировал в любительском ММА.

В 2020 году начинающий спортсмен подписал контракт с Hardcore FC. Предложение от известного промоушена Артур получил довольно неожиданно. Годом ранее боец засветился в видео, где приставал к журналистке в день ВДВ - девушка стала продюсером бойцовской лиги и, заполучив контакт хулигана, пригласила его выступать в «Хардкоре».

Соцсети Артура Кулинского

Сотрудницу промоушена тогда привлекло именно вызывающее поведение Кулинского, которое впоследствии и стало его главной фишкой. Уже во время своего первого боя он завязал в ринге настоящую драку, из-за которой тогда пострадал даже рефери. Артур устраивал потасовки и за пределами октагона, регулярно попадая в полицию, с сотрудниками которой у него сложились сложные отношения. Неспроста в ММА он получил прозвище Акаб, происходящее от татуировки ACAB на торсе бойца: «All cops are bastards».

«Я приехал тебя убить»

Фанаты ММА в целом относились к выходкам Кулинского снисходительно. Откровенным криминалом россиянин не занимался, а стычки Артура с другими бойцами лишь подогревали интерес к его поединкам. Однако инцидент, случившийся в октябре 2021 года, заставил многих взглянуть на спортсмена иначе: на этот раз он переступил все границы.

Вопиющей историей с участием Кулинского поделилась в своих социальных сетях известный адвокат Екатерина Гордон, вставшая на защиту бывшей девушки спортсмена Алисы (имя изменено из соображений безопасности). Специалист рассказала, что той осенью пьяный боец сначала зверски избил свою подругу в её же доме, а затем вновь напал на неё уже во дворе.

Сказал: «Я приехал тебя убить. Тебя так сильно ревную, у меня есть все переписки... Если не со мной, то ты ни с кем не будешь». Затащил домой и бил меня. У меня появился шанс убежать, когда он встал с меня, взял телефон и заявил: «Я сейчас вызову скорую, скажу, что здесь до смерти забитая девушка, а мне терять нечего», — приводит слова Алисы news.ru.

Соцсети Екатерины Гордон

Боец нагнал девушку на улице, где его ненадолго остановил прохожий мужчина, попытавшийся утихомирить Артура. В это время жертва успела добежать до ближайшего продуктового, попытавшись спрятаться, но Кулинский настиг её и там. Растолкав других покупателей, он силой вытащил Алису из магазина, продолжив избивать её. От расправы девушку спасли только сотрудники полиции, остановившие бойца недалеко от дома, куда он пытался привести несчастную женщину.

По итогам инцидента девушка, получившая множество травм разной степени тяжести, обратилась вместе с адвокатом в полицию. За содеянное Кулинскому грозил реальный срок: в СМИ писали о восьми годах лишения свободы. Однако никакой ответственности, судя по всему, за преступление Артур не понёс. Во всяком случае, в течение последующих лет он продолжил выступать в ММА, а недавно даже дебютировал в профессионалах. Алисе же, до смерти запуганной бойцом, пришлось менять место жительства, чтобы не дай бог не столкнуться с бывшим парнем снова.