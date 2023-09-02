У российского бойца UFC украли победу над поляком. Возмутился даже сам соперник!

Магомед Анкалаев заявил о себе как об одном из лучших полутяжей UFC вскоре после дебюта в организации. Проиграв свой первый матч, боец победил в девяти следующих поединках и получил возможность сразиться за чемпионский титул. В соперники ему достался поляк Ян Блахович.

Мотивированный спортсмен сделал для победы всё возможное, но столкнулся с неожиданным препятствием. Его мечту о заветном поясе убили… судьи. Против скандального решения выступил даже соперник Магомеда.

Избиение поляка

Российский боец выдал великолепную серию побед и заслужил сразиться за чемпионский пояс в полутяжелом весе, однако изначально поединок с поляком не имел статус определяющего. Несмотря на успешное выступление Анкалаева, Уайт планировал выявить лучшего в этой категории в противостоянии Прохазки и Тейшейры. Однако травма чеха все-таки вынудила Дэйну провести встречу за титул между Блаховичем и Анкалаевым.

— Я давно заслужил бой за титул UFC. Я бился с топами, которые дрались за пояс. Думаю, это заслуженно, — говорил тогда Магомед.

Поединок состоялся в Лас-Вегасе 10 декабря 2022 года в рамках UFC 282. В первом раунде оба бойца не решались на активные действия, но россиянину все же удалось завершить первую пятиминутку с небольшим перевесом.

Сразу же за этим Блахович перехватил инициативу и благодаря череде ударов заставил Анкалаева хромать. После двух раундов бой продолжился под диктовку россиянина. И если в четвертом поляку удавалось время от времени доставать соперника, то в заключительном отрезке Анкалаев попросту избивал своего оппонента вплоть до сирены.

Неожиданное решение

Казалось, что исход боя очевиден, и долгожданный пояс достанется россиянину. Однако во время объявления результатов публика пришла в шок: бой признали ничейным. Один судья отдал победу Анкалаеву, другой – Блаховичу, а третий выставил бойцам равные оценки (48-47, 47-48, 47-47). В итоге оба соперника лишились возможности завоевать титул в ближайшее время.

UFC

После поединка Анкалаев не стал скрывать эмоции:

— Не знаю, что сказать. Я выиграл бой, мне почему‑то не дали пояс, что это такое? Не могу понять судей, которые здесь сидят. Где мой пояс? Что это такое? Буду ли я выступать или нет, тоже не знаю. У меня нет слов. Хотел бы поблагодарить своего тренера, клуб, которые всегда меня поддерживают. Мы своё ещё заберём. Мне просто обидно! — заявил Анкалаев.

В замешательстве оказался даже оппонент россиянина. Перед объявлением результата он осознавал поражение, а после боя вмешался в речь Анкалаева и сказал, что сопернику должны отдать пояс. Однако спустя время все-таки признал справедливость результата:

- Я посмотрел бой, я слышал много аналитических комментариев по бою. И это только подтвердило, насколько я был близок к победе. Я был всего в одном очке от победы! Я больше не чувствую себя опустошенным после этого поединка. Я злюсь на себя! Легендарная польская мощь скоро вернется, – написал Блахович в социальных сетях.

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«Начал отключаться уже после трех раундов»

Скандальный результат вызвал бурные обсуждения среди комьюнити MMA. Некоторые встали на сторону россиянина, потребовав восстановить справедливость.

- Анкалаев выиграл этот бой. Дайте ему чертов пояс! — написал Фрэнсис Нганну в своих социальных сетях.

- Не знаю, что еще нужно было сделать для победы. Анкалаев — чемпион! — написал Ислам Махачев на своей странице в социальной сети.

На фоне всеобщего негодования «тушить» скандал пришлось самому Уайту, который попросту раскритиковал бойцов за скучный поединок:

- Я начал отключаться уже после трех раундов. Анкалаев расстроен решением, но что вы от меня хотите? Тебя избивают два раунда, ты переводишь его на землю... Что поделаешь? Иди и дерись, — сказал Уайт.

После боя начались активные дискуссии о том, что Анкалаев покинет промоушен. К этой мысли подталкивали слова, сказанные бойцом после боя. Однако вскоре россиянин опроверг слухи, попутно поблагодарив Уайта за предоставленный ему шанс. Бой против Блаховича, однако, до сих пор остаётся последним для Магомеда.