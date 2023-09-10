Апсет года в UFC! Американский болтун перебил Адесанью и стал чемпионом

Парадоксальная вещь на турнире UFC 293 в Сиднее (Австралия). Вероятно, впервые с легендарного UFC 229 (Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор) пресс-конференцию ждали больше, чем сам титульный бой. Причина одна – причудливый американец Шон Стрикленд, которому незнакомо выражение «держать язык за зубами».

Чудачеств с его стороны в последние годы достаточно. То решит «проверить» стойку Алекса Перейры, то в СМИ жалеет, что Россия не сбросила на США бомбу c целью закалить характер американец. Успел Шон натворить дел и в Австралии – подрался с местным фанатом и раскритиковал толстых людей. Удивительно, что до Шона не добралась «культура отмены». Вероятно, репутация дурачка пошла тут на пользу.

Стрикленд занимает пятое место в среднем весе и получил бой за титул по счастливой случайности. Изначально соперником новозеландца Адесаньи значился представитель ЮАР Дрикус дю Плесси, но он не успел восстановиться. Не отменять же турнир, который как раз формировали под Исраэля. Если ранее Шон соглашался биться с проспектами, то теперь ему дали чемпиона. Лояльность к организации иногда весьма кстати.

За сутки пресс-конференцию, на которой Исраэль отказался общаться с оппонентом, чтобы не опускаться до его уровня, посмотрели более миллиона раз. А вот от самого боя ничего не ждали, тем более, что у Стрикленда нет мощи, чтобы неожиданно уронить Адесанью (по недавнему примеру Стерлинга и О’Мэлли).

Первая пятиминутка мало походила на поединок как таковой. Там было множество финтов, обманных движений, тактики. При этом Шон забрал территорию, а в конце раунда Исраэль доигрался. Он чуть не отлетел в нокаут от взорвавшегося Стрикленда. Шону не хватило ударной мощи. Многие могли подумать, что перед ним был первый и последний шанс.

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Исраэль пришёл в себя и, казалось, забрал следующие два раунда, хотя бы по общему количеству ударов. Правда, преимущество было минимальным. Четвёртая пятиминутка уже была за Шоном, который акцентировал внимание на работе по корпусу и чуть замедлил Исраэля, который также совершал много обманных манёвров.

Болельщики в социальных сетях считали, что это 2-2 по раундам. Вот тут-то Исраэль и должен был показать чемпионский характер, включиться, ведь он обещал наказать Шона за длинный язык. На деле же вышло наоборот – Шон планомерно давил. А на последней минуте новозеландец откровенно бегал от него. «Убеганья», как любят говорить фанаты, в действии. В эти секунды Стрикленд призывал действующего чемпиона зарубиться, но тот не стал отвечать. Как и на пресс-конференции.

В мире ММА есть мнение, что чемпионский пояс нужно забирать очень уверенно, чтобы не было вопросов к судьям, как, например, в поединке Яна и Стерлинга. Но тут арбитры были единогласны, отдав американца четыре раунда. Одного из лучших ударников в истории переиграли на его же территории.

Шон – новый чемпион в среднем весе. Что это было? И что теперь будет с дивизионом, который считался одним из самых скучных?

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Адесанья здесь сделал столько, что ему должны дать реванш, если попросит незамедлительно. А если возьмёт паузу, то есть дю Плесси. А у Шона имеется теперь чемпионский пояс, и все его слова будут совершенно по делу.

«Кто-то ударьте меня. В жизни бы не подумал, что буду сейчас здесь. Я не из тех, кто плачет, но еле держусь сейчас. Исраэль - жесткий парень с огромной коллекцией нокаутов, он побил большинство моих друзей без труда. В какие-то моменты я сомневался в себе.

Это первый раз, когда у меня нет слов. Хочу сказать, что этот пояс на моей талии ни черта не значит, То, как вы живёте эту жизнь каждый день, то какой вы дома - это важнее любого титула», - сказал новый чемпион после боя.

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