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Российский боец UFC арестован в Таиланде. Его обвиняют в грабеже и побоях

Хусейн Асхабов с братом-близнецом напали на дом итальянского бизнесмена.
Российский боец UFC арестован в Таиланде. Его обвиняют в грабеже и побоях
11 сентября 2023 20:55
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Соцсети Хусейна Асхабова

В лихие 90-е считалось, что если человек занимается какими-нибудь единоборствами, то он априори имеет отношение к криминальным структурам. Именно бывшими и действующими спортсменами были напичканы так называемые «бригады», от которых пошли такие понятия как «стрелка» и «рэкет».

Но тогда это было объяснимо тем, что всякие клубы единоборств осуществляли свою деятельность на полулегальном положении, из-за этого были проблемы с постоянным заработком у представителей разных видов единоборств.

В современно мире ситуация поменялась. Во-первых, всё стало легальным, и помимо любительских соревнований появилось много возможностей на коммерческой основе заработать себе на жизнь прежде всего спортивными умениями. Во-вторых, появились профессиональные бойцы, которые зарабатывают исключительно спортом себе на жизнь. Отпала нужда участвовать не пойми в чём ради пропитания.

Источник фото: соцсети Хусейна Асхабова

Однако, и сейчас встречаются случаи, когда нет-нет, да и вспоминаются те самые смутные годы. 28-летний чеченский боец ММА Хусейн Асхабов, который только в феврале 2023 дебютировал (неудачно) в UFC, вместе с братом-близнецом Хасаном Асхабовым, были пойманы с поличным на тайском курорте в городе Пхукет. Они ворвались в дом итальянского бизнесмена и начали издеваться над несчастным, пытками выбивая из него признания в том, где он хранит деньги.

В итоге, помимо украденных ценностей, среди которых 40 000 €, снятые с карты итальянца, дорогие часы Rolex, Patek Philippe и Graf, новые айфоны и макбук, бандиты не побрезговали даже солнцезащитными очками и паспортом пострадавшего. Итальянцу, судя по записям с камер наблюдения удалось убежать. Он добрался до полиции и написал заявление, а также снял в больницы множественные травмы от пыток.

Всё бы ничего, но местная тайская пресса города Пхукет в своей заметке об этом инциденте, рассказывает, что вместе с чеченскими братьями были ещё и некие граждане Казахстана, которые в отличие от россиян, успели сбежать. Более того, чеченские россияне относятся нынче к Франции (имеют французское гражданство), но очень удобно их называть «русскими».

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