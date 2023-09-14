Российского бойца ММА посадил за грабёж в туалете. Добряк избил незнакомца ради цепочки

В смешанных единоборствах многие спортсмены гораздо лучше известны по своим прозвищам, чем по реальным именам. Обычно бойцовские никнеймы отражают характер или стиль их носителя, так что звучат они свирепо и брутально: Удав, Орёл, Охотник, Пуля… И в этом смысле творческий псевдоним Абубакара Мамедова, более известного как Добряк, всегда стоял особняком, а после событий трёхлетней давности и вовсе стал выглядеть иронически.

Дагестанского бойца посадили за нелепое ограбление.

Дебютант поп-ММА

Абубакар Мамедов родился в 1995 году в Дагестане. Дебют махачкалинца в поп-ММА состоялся в 2020 году: тогда малоизвестный спортсмен одержал победу над Петром Проскуриным в бою, организованном промоушном Punch Club.

После этого карьера 25-летнего бойца начала стремительно развиваться. Летом того же года он засветился в «Кулаке», а затем получил приглашение и в Hardcore, тогда же потерпев первое поражение в карьере: его одолел Дмитрий Кузнецов.

Осенью того же года Мамедов, уже получивший к тому моменту прозвище Добряк, получил дополнительную известность… Правда, о такой славе боец вряд ли мечтал. Через пару дней после своего четвёртого боя Абубакар стал героем скандала, о котором написали крупнейшие российские СМИ: бойца обвинили в ограблении.

Источник фото: Hardcore-fighting

Грабёж в туалете

Преступление дагестанец совершил 9 октября. В тот день Мамедов отправился в Gipsy, который его основатели позиционируют как «самый одиозный проект клубной Москвы». Характеристика для увеселительного заведения сомнительная, но, надо сказать, ограбление, совершённое там молодым спортсменом, получилось действительно одиозным: Абубакар напал на посетителя клуба… в туалете.

Мамедов избил незнакомого мужчину, отобрав у него дорогую цепочку: её стоимость позже оценивалась в 150 тысяч рублей. Судя по всему, мотивом Абубакара изначально было именно ограбление: по данным некоторых СМИ, ранее боец уже был судим за подобное преступление.

Молодой человек, ставший жертвой спортсмена, умалчивать об инциденте не стал и уже на следующий день обратился в полицию. 14 октября Мамедова задержали, избрав ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. При этом за совершённое преступление ему грозило до четырёх лет тюрьмы! Всё это не мешало бойцу и дальше выступать в ММА: после задержания он провёл ещё тринадцать матчей, четыре из которых - на профессиональном уровне.

Источник фото: Соцсети спортсмена

«Вы увидите совсем другого Добряка»

Новый поворот в деле Абубакара случился ровно через год. В октябре 2021 года стало известно, что спортсмен нарушил подписку о невыезде, после чего был арестован. В итоге виновный предстал перед судом - и всё-таки получил реальный срок.

Впоследствии Мамедов регулярно отчитывался о своём состоянии в социальных сетях, а фанаты активно поддерживали его в комментариях. Уже зимой 2021 года он начал готовить аудиторию к возвращению в ММА и даже потребовал реванш у Кузнецова, который в своё время нанёс ему первое поражение.

— Я ушёл ненадолго. Скоро по воле Всевышего вернусь. Вы увидите совсем другого Добряка. Спасибо тем, кто рядом, — писал боец.

Весной 2023 года, судя по записям в профиле Абубакара, спортсмен вышел из тюрьмы и уже начал подготовку к новым боям.