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Емельяненко публично разрыдался прямо на тренировке. Проверил научную теорию!

Александр жестко осадил психологов.
Емельяненко публично разрыдался прямо на тренировке. Проверил научную теорию!
22 сентября 2023 00:00
автор: Глеб Томашевский
автор фото: Архив "Советского спорта"

Александр Емельяненко давно считается одной из самых эпатажных фигур в российском спорте. Чтобы пересчитать все скандалы, в которых поучаствовал младший брат Последнего Императора, не хватит пальцев на руках и ногах. Впрочем, не всегда поведение бойца несет какой-то негатив.

В 2020-м году Емельяненко запечатлел на камеру любопытный эксперимент. Александр расплакался в разгар тренировки!

«Опять возвращался в болото»

В последнее время Емельяненко из крутого бойца, которого когда-то прозвали Фениксом, превратился в грушу для битья. Звездный спортсмен проигрывал даже блогерам, не говоря уж о профессионалах, которые просто издевались над беднягой. Вспомнить хотя бы поражение нокаутом от Вячеслава Дацика всего за 13 секунд в прошлом году!

РИА Новости

Параллельно с неудачами в октагоне Емельяненко продолжал оказываться в различных неприятных ситуациях. Самый свежий пример - вопиющее поведение в аэропорту Екатеринбурга. Александр справил нужду прямо посреди зала ожидания. Несколькими месяцами ранее боец через прессу поругался с президентом промоушена AMC Fight Nights Камилом Гаджиевым, заявив, что тот «никто и звать никак». И это при том, что глава организации как раз всегда поддерживал Феникса!

Это лишь малая часть того, чем запомнился средний из братьев Емельяненко. Пожалуй, главным скандалом всей его жизни можно считать ссору со старшим братом. Бойцы через прессу наговорили друг другу такого, что казалось, примирение невозможно. Однако в этом году, когда Федор провел свой прощальный поединок, его младший брат написал в соцсетях: «Последний Император! Спасибо за все, брат!» Возможно, лед тронулся.

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Одной из причин, почему Александр регулярно оказывается в разного рода передрягах, безусловно, является его пристрастие к алкоголю. Проблема, такое ощущение, была у бойца всегда, просто на ранних этапах карьеры это не мешало ему побеждать. Лишь сейчас Емельяненко начал работать над своей зависимостью, записавшись в реабилитационный центр.

«Сначала взял 3 бутылки красного сухого вина. Потом перешел на более крепкие спиртные напитки — надоело за вином каждый раз ходить. Перешел на виски. Понравился этот образ жизни, стал зависим от выпивки. Начал пропускать тренировки, перестал общаться с людьми. Меня устраивал мой неправильный образ жизни. Об этом узнало мое окружение, но не знало, как вытянуть меня из этого болота», - рассказал спортсмен в недавнем видео.

В последние недели даже ходили слухи, что Емельяненко принял ислам и вообще намерен в корне изменить жизнь. Впрочем, пока эти разговоры не подтверждаются.

Архив "Советского спорта"

«Брешут психологи»

Для преодоления любой зависимости зачастую необходима помощь психолога. Емельяненко, однако, к представителям этой профессии настроен скептически. Около трех лет назад он выложил в социальных сетях любопытный ролик, в котором забавно прошелся по психологам.

Видео начинается с того, что Александр буквально рыдает в кадре посреди спортивного зала.

«Всё болит, я устал», - говорит спортсмен, сопровождая слова всхлипываниями и стонами.

Затем Емельяненко резко поднимает глаза. Становится очевидно, что он вовсе не плакал, а только притворялся.

«Психологи говорят, что, когда поплачешь, становится легче. Ни хрена мне легче не стало, брешут психологи. Пошёл я заниматься спортом», - заключает боец.

Архив "Советского спорта"

Вероятно, проверка научной теории провалилась как раз из-за того, что Емельяненко плакал не по-настоящему. Если бы Александр выдавил из себя реальные слезы, ему действительно могло бы стать легче - это даже не психологический, а физиологический факт.

В любом случае хочется верить, что Емельяненко, с помощью психологов или без, все-таки сумеет вернуться к нормальной жизни. Хотя славы брата ему уже не видать, как ни крути, своего последнего слова в мире смешанных единоборств он пока не сказал.

источник: «Советский спорт»
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