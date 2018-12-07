Fight Nights в долгах, «Ахмат» сливается с АСВ, а М1 судится: как выживают ММА-промоушены

ММА 07 декабря 2018 14:46 Источник: «Советский спорт» Автор: Фиш Сергей

Fight Nights под арестом, М-1 Global судится с магазином "Смешные цены", а ACB и "Ахмат" объединяются.

Популярность смешанных единоборств в мире в последние десять лет обеспечивали в основном две организации - UFC и Bellator (ее вклад значительно меньше). В России ММА развивалось еще и за счет отечественных промоушенов - это старейшая М-1 Global, Fight Nights (лидер на российском рынке последних лет), ACB и лига бойцовского клуба "Ахмат" WFCA. В сентябре этого года UFC потеснила российский рынок - организация провела первый турнир в России, планирует работать здесь и дальше. Но еще до прихода американского гиганта на наш рынок, некоторые российские компании испытывали финансовые проблемы. "Советский спорт" проанализировал в каком состоянии сейчас находятся российские промоушены и смогут ли они пережить приход UFC на российский рынок.

Крупнейшая Fight Nights в долгах

В последние несколько лет промоутерская компания Fight Nights была ведущей в Росcии. Ее расходы были выше конкурентов, лидерство ей обеспечила поддержка известного бизнесмена Зиявудина Магомедова. В марте этого года Fight Nights потеряла основного спонсора, Зиявудина Магомедова арестовали по обвинению в создании преступного сообщества и хищении средств на 2,5 млрд рублей.

Еще до ареста Магомедова компания Fight Nights показывала убытки. Как выяснил "Советский спорт", по итогам прошлого года чистый убыток Fight Nights составил 330 млн рублей. Согласно налоговой отчетности компании (ООО "Файт Найтс"), ее расходы за год составили почти полмиллиарда рублей (489,5 млн рублей), доход при этом был 159,5 млн рублей.

На фоне финансовых сложностей у Fight Nights возникли проблемы с контрагентами, на организацию стали подавать в суд. Только летом этого года было подано три иска, сумма совокупных исковых требований составила 10 млн рублей. Два судебных дела "Файт Найтс" проиграла, с одним контрагентом удалось заключить мировое соглашение.

Из одного судебного решения видно, что Fight Nights не могла вовремя платить за аренду собственного офиса. Проблемы с арендодателем возникли в начале 2018 года. За помещение в 347 кв. метров компания задолжала почти 2,2 млн рублей. В итоге Fight Nights съехала из помещения, а арендодателю пришлось требовать оплату через суд. Офис компании был на Комсомольском проспекте в Москве. На гугл-картах до сих пор остался снимок таблички "Файт найтс" на входе в офис.

Помимо контрагентов, у Fight Nights возникли проблемы также с налоговой службой. На текущий момент сумма неуплаченных налогов компании - 12 млн рублей. Деньги пытаются взыскать судебные приставы.

Из-за неуплаченных налогов банковские счета компании арестовали. Речь идет о счетах в банке ВТБ и Сбербанке.

Глава Fight Nights Камил Гаджиев не скрывал, что у компании есть финансовые сложности, но не называл деталей. По словам Камила Гаджиева, организация ищет долевого партнера, стоимость компании оценивается в 10 млн долларов. Организация рассчитывает, что новый инвестор вложит средства, которые помогут решить финансовые проблемы. Пока о новых соглашениях не сообщалось и компания, которая долгое время была лидером смешанных единоборств в России, находится в кризисе. В самой Fight Nights на запрос "Советского спорта" не ответили.

М-1 Глобал зарабатывает на судах один миллион в год

Из-за финансовых сложностей Fight Nights временно утратила лидерство на российском рынке. Это место, по всей видимости, займет М-1 Global Вадима Финкельштейна. М-1 Global - старейшая промоутерская компания, ее основали еще в 1997 году. Долгое время положение М-1 было монопольным, но этого положения она лишилась с приходом Fight Nights, а позже и других промоушенов.

Cегодня компания существенно отличается от главного конкурента - если в суде Fight Nights пока выступает как ответчик, то компания М-1 (СПБОО "Лига Микс-Файт чемпионаты по боям без правил М-1") Вадима Финкельштейна практически всегда истец. Промоушен активно судится, с момента основания компании было подано уже более 800 исков. В подавляющем большинстве случаев организация добивается компенсаций за незаконное использование товарного знака. В списках ответчиков компании М-1 - продавцы с рынков, маленьких торговых центров, привокзальных площадей и даже есть одно дело с магазином "Смешные цены".

Обычно сумма судебных требований М-1 - это 30 тысяч рублей для ИП и 50 тысяч рублей для юридических лиц. Суммы требований небольшие, но учитывая судебную активность, в год компания может взыскать через суд порядка миллиона рублей.

В последние годы на фоне Fight Nights финансовые расходы М-1 Global казались скромными. По словам Вадима Финкельштейна, в среднем за год расходы на организацию турниров М-1 Challenge составляют порядка 150 млн рублей. Часть из этой суммы покрывают сторонние инвесторы, спонсоры. На международных турнирах часто все расходы берет на себя местная компания-организатор.

Несмотря на то, что финансовый потенциал М-1 Global в последние годы был не самым высоким среди российских промоушенов, компания добилась выгодного предложения. Большая история и репутация М-1 Global помогли заключить эксклюзивное соглашение с UFC. По нему чемпионы М-1 Global, которые хотя бы раз защитили свой пояс, получают предложение на переход в UFC. Кроме того, даже после подписания контракта с американской компанией, они смогут параллельно выступать в М-1 Global (исключение - только если боец стал чемпионом в UFC).

Соглашение с UFC продвинуло М-1 Global на новый уровень. Компания стала выполнять функции филиала американской организации по селекции бойцов на российском рынке. Попасть туда стремятся, для бойцов это шанс затем попасть в лучшую лигу мира. Сегодня положение М-1 Global самое стабильное среди всех российских компаний, несмотря на средние финансовые возможности.

Объединение ACB и "Ахмата"

Еще два молодых промоушена (лиги) на российском рынке смешанных единоборств - это чеченские ACB и лига бойцовского клуба "Ахмат" WFCA. АСВ была основана в 2014 году, спустя год - лига бойцовского клуба "Ахмат". В июле этого года промоутерская компания ACB неожиданно отменила несколько международных турниров. Организация сообщила, что причина в "организационных и финансовых" проблемах. На фоне сложностей в ACB заговорили об объединении организации с клубом "Ахмат". По словам президента М-1 Вадима Финкельштейна, он не был удивлен, что ACB и "Ахмат" могут объединиться.

«Я не удивлен такими слухами, – заявил Вадим Финкельштейн. – Хасиев (глава ACB - прим. ред.) всегда говорил, что ACB и «Ахмат» – это бомбардировщик с двумя крыльями. Теперь – это просто один бомбардировщик».

Слухи подтвердились 28 ноября, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что организации объединятся. Позже это подтвердила и ACB, новая совместная организация будет называться - Absolute Championship Akhmat (ACA). По логике, причины объединения следующие: ACB была заинтересована в притоке средств (или продаже компании), "Ахмат" пыталась расширяться - в Лиге было не так много бойцов.

Еще до объединения ACB опробовала продажу трансляций собственных турниров через pay-per-view (платный показ). За просмотр турнира ACB 90 зрители платили 200 рублей, в итоге было продано 2154 подписки, в сумме это порядка 450 тысяч рублей.

По словам Вадима Финкельштейна, показатель ACB по продажам PPV внушает оптимизм.

- Это большое дело. То, что ACB смогли продать более двух тысяч платных трансляций своего турнира - прекрасный показатель. Да, пока это не миллионные продажи, но это только начало пути. Российские зрители пока не привыкли платить за просмотр турниров и то, что с первого раза удалось продать две тысячи pay-per-view, уже говорит о многом. Рано или поздно все российские промоушены будут продавать трансляции через PPV для российских зрителей. Без этого мы не сможем развиваться, мировой опыт это показал, - заявил Вадим Финкельштейн.

Еще до турнира ACB 90 компания объявляла, что намерена и в дальнейшем продавать трансляции своих турниров через pay-per-view. После объединения с "Ахматом" стало неясным, будут ли реализованы эти планы. Тем не менее, на российском рынке в ближайшее время появится, возможно, крупнейшая компания. По крайней мере такие планы озвучил Рамзан Кадыров.

"Если у нас получится, станем вторыми в мире, даже обойдем Bellator. Это для нашего региона очень хороший показатель и для России в целом", - заявил Рамзан Кадыров.

Объединение ACB и лиги "Ахмат", финансовые проблемы Fight Nights и сделка М-1 Global с UFC изменили российские смешанные единоборства. Эпоха сверхдоходов закончилась для российских компаний. UFC будет работать на нашем рынке со своей моделью бизнеса, в которой основная статья доходов - с телетрансляций. Pay-per-view уже опробовала ACB, а другие российские компании будут вынуждены подстроиться.