Густафссон готов выбить из Джонса весь допинг. О последнем турнире UFC в 2018 году

ММА 25 декабря 2018 21:35 Источник: «Советский спорт» Автор: Ващенко Сергей

30 декабря состоится последний турнир UFC в 2018 году. Руководители промоушена пытались устроить грандиозное шоу в Лас-Вегасе с двумя титульными поединками, но за несколько дней до мероприятия случилось то, что подвергло в шок всех. У главного хедлайнера турнира Джона Джонса вновь нашли допинг.

БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ

UFC 232 обещал принести большие доходы организаторам, но теперь неизвестно, выйдет ли промоушен хотя бы в ноль.

В крови бывшего чемпиона полутяжелого весе Джонса нашли остатки метаболитов туринабола — анаболического стероида, на котором он был пойман после выигрыша нокаутом у Даниэля Кормье в июле 2017 года.

Из-за повторного нарушения анти-допинговых правил пришлось перенести турнир UFC 232 из Лас-Вегаса в Инглвуд (штат Калифорния), так как штат Невада отказался дать Джону лицензию. Таким образом, UFC уже потеряет как минимум пять миллионов долларов из-за допинга талантливейшего бойца, который продолжает гробить свою карьеру.

Однако, поединок все-таки состоится, так как в штат Калифорния выдал Джонсу лицензию. А вот что будет после бойцовского шоу, неизвестно. Будет проведено большое расследование, и если вина спортсмена будет доказана, то его ждет денежный штраф и дисквалификация сроком до четырех лет.

Кстати говоря, все бойцы, участвующие в предстоящем турнире, тоже потеряют в деньгах. Суммы их гонораров будут сокращены на 13 процентов. Конечно же, бойцы недовольны. А самое главное — зрители. Ведь они купили билеты именно на шоу в Лас-Вегасе. А теперь они не смогут посетить новогодний турнир, который обещал быть зрелищным.

ШАНС ДЛЯ ШВЕДА

В главном поединке турнира должен определиться обладатель титула в полутяжелом весе. Этот пояс считается вакантным, так как Даниэль Кормье перешел в тяжелый дивизион. Однако, Черный Федор не раз говорил о том, что готов будет защитить свой пояс в самое ближайшее время.

Джонс считался фаворитом боя против шведа Александра Густафссона, но теперь неизвестно, как на его психологическом состоянии скажется история с допингом. Швед уже уничтожил американца в социальных сетях по этому поводу и собирается это сделать уже на деле в октагоне.

Спортсмены уже ранее встречались в клетке. Это случилось в сентябре 2013 года. Тогда произошла настоящая мясорубка и победителем раздельным решением судьи признали Джонса. Но именно Густафссон, которого фанаты любят называть Гусем, причинил самый бОльший урон здоровью Джона за всю его карьеру.

Реванш точно получится не хуже и обоим спортсменам есть, что доказывать. К тому же, на кону стоит титул чемпиона. Это очень большая мотивация.

БИТВА БРАЗИЛЬЯНОК

В со-главном поединке вечера встретятся две девушки из Бразилии. Чемпионка полулегкого веса Кристиана Жустино по прозвищу Сайборг подерется с чемпионкой легчайшего дивизиона Амандой Нуньес. И в этой схватке именно Жустино будет защищать свой пояс.

Обе девушки любят зарубиться в стойке. Обе яркие нокаутерши. Фавориткой является Сайборг, которая сильнее физически и не оставляет своим соперницам ни единого шанса. Шанс Нуньес в борьбе. Если она сможет перевести Кристиану в партер, то у нее появится шанс на победу.

ТРЕТИЙ БОЙ ЯНА

В рамках турнира выступит россиянин Петр Ян, для которого бой против бразильца Дугласа Силвы де Андраде станет уже третьим в UFC.

Ранее Петр в 2018 году добился уверенных побед над Теруто Ишихарой и Джином Су Соном. Однако, Силва — соперник совсем иного уровня и россиянину придется показать все свое мастерство в клетке. В UFC бразилец провел пять поединков, в которых два раза потерпел поражения. И у Яна есть все шансы на успех. Он моложе и быстрее. К тому же, он является более разносторонним бойцом, нежели Дуглас. Если Петр одержит победу, то, возможно, уже в 2019 году он сразится с топовым соперником.

КТО ЕЩЕ?

В турнире также примет участие белорус Андрей Орловский. Его соперником станет Уолт Харрис. Карлос Кондит сразится против Майкла Кьезы, а Кори Андерсон подерется с Илиром Латифи. Би Джей Пенн попробует наконец-то одержать долгожданную победу в схватке с Райаном Холлом, а Кэт Зингано встретится с Меган Андерсон. Не стоит и забывать про Юрайю Холла. Его соперником станет Бевон Льюис.