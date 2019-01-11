Лучшие бойцы России на данный момент. Кто они?

ММА 11 января 2019 12:41 Источник: «Советский спорт» Автор: Ващенко Сергей

Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе, Федор Емельяненко — финалист Гран-при Bellator в тяжелом весе, Забит Магомедшарипов — самый перспективный боец полулегкого дивизиона. Не стоит забывать и про Алексея Олейника, который в 41 год доказывает, что с возрастом можно становиться только сильнее и опытнее.

«Советский спорт» составил рейтинг лучших бойцов России на данный момент.

10 место

Алексей Кунченко (UFC)

Весовая категория: полусредняя

Главное за год: наконец-то подписался в UFC

В марте 2018 года Кунченко защитил пояс чемпиона М-1 в полусреднем весе, отправив в нокаут Александра Бутенко, а уже через некоторое время подписал контракт с UFC. Дебют в сильнейшей организации мира пришелся на турнир в Москве, где Алексей в нервном поединке одолел бразильца Тиаго Алвеса единогласным решением судей.

Свой второй бой в UFC Кунченко провел 2 декабря против японца Юшина Оками. Эта схватка сложилась уже намного проще. Россиянин выиграл все три раунда у известного японца. Сейчас Алексей занимает 27-е место в рейтинге лучших полусредневесов мира, и, кажется, это далеко не предел.

9 место

Федор Емельяненко (Bellator)

Весовая категория: тяжелая

Главное за год: вышел в финал Гран-при

После тяжелого поражения нокаутом от американца Мэтта Митриона Последнего императора многие списали со счетов. Только ленивый не советовал ему поскорее завершить карьеру. Однако, 42-летний российский тяжеловес решил принять участие в Гран-при тяжеловесов. В этом турнире был только один топовый боец — Райан Бейдер, который на тот момент владел поясом организации в полутяжелом весе. Остальные участники были примерно одного возраста с Федором.

В четвертьфинале Емельяненко провел бой против экс-чемпиона UFC Фрэнка Мира и уложил его за 48 секунд. Соперником по полуфиналу стал Чел Соннен, который почти всю свою карьеру дрался в среднем весе. Как и предполагалось, настоящей битвы не случилось. Федору удалось одержать довольно легкую победу еще в первом раунде техническим нокаутом и выйти в финал турнира-восьмерки, где его ждет Бейдер. Райан по пути в кфиналу убрал со своего пути Мохаммеда Лаваля и Мэтта Митриона, победив обидчика Федора в стиле Хабиба Нурмагомедова.

Финал состоится уже скоро, 27 января. В этом противостоянии фаворитом является американец, но все мы знаем, как Емельяненко умеет удивлять ММА-общественность. Шанс у него точно будет.

А вот что будет после этого боя неизвестно. Сам Федор заявлял, что конец его карьере уже близок: накопилось много травм и соперничать с более молодыми спортсменами становится все тяжелее и тяжелее.

8 место

Анатолий Токов (Bellator)

Весовая категория: средняя

Главное за год: победил Александра Шлеменко

Ученик Федора Емельяненко ударно провел 2018 год. В мае за 56 секунд он провел болевой прием «гильотина» на Владимире Филиповиче и заставил хорвата сдаться. А в октябре он сразился с экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко и одержал победу единогласным решением судей, выиграв каждый из раундов в не очень интересном поединке. 2019 год должен стать для Анатолия определяющим. Он является одним из главных кандидатов на чемпионский бой в среднем весе.

7 место

Магомед Магомедкеримов (PFL)

Весовая категория: полусредняя

Главное за год: стал чемпионом PFL

Об этом бойце мало кто знал не только в мире, но и на родине в России. Он выступал на второсортных турнирах и ничем особым не запоминался. Но, в 2016 году он подписал контракт с американской лигой WSOF, которая в прошлом году провела ребрендинг и стала называться PFL. Этот промоушен отличается от остальных своей системой проведения боем. В прошлом году во всех весовых категориях проводились Гран-при по круговой системе, как, например, в футболе. Лучшие спортсмены выходили в плей-офф, а победитель получал не только чемпионский пояс, но и один миллион долларов.

Магомед Магомедкеримов принял участие в турнире полусредневесов и сенсационно одержал в нем победу. На пути к титулу он победил Хермана Террадо, Бояна Великовича (дважды), Павла Куща и Рэя Купера в финале сабмишеном во втором раунде. Этот успех позволил российскому спортсмену в мировом рейтинге подняться из самых низов на 26-е место. Достойный результат и заслуженное седьмое место в нашем хит-параде.

6 место

Александр Волков (UFC)

Весовая категория: тяжелая

Главное за год: нокаутировал Фабрисио Вердума

В нашем рейтинге Волков мог бы быть заметно выше, если бы не осечка в его последнем поединке против Деррика Льюиса. Россиянин уверенно выигрывал схватку по очкам, но в конце третьего раунда решил поиграть с американцем в кошки-мышки, за что и поплатился. За 15 секунд до финального гонга Александр пропустил сильный удар в челюсть, а за 11 секунд до гонга судья остановил поединок, так как Льюис эффективно добил нашего парня. До этой неудачи Волков в 2018 году отметился уверенной победой над экс-чемпионом UFC Фабрисио Вердумом, послав обидчика Федора Емельяненко в глубокий нокаут в четвертом раунде. Очень надеемся, что ровно через год Волков будет заметно выше стоять в рейтинге «Советского спорта». Александр не сделал трагедии из поражения от Льюиса. Он продолжает работать над собой.

5 место

Вадим Немков (Bellator)

Весовая категория: полутяжелая

Главное за год: побил Фила Дэвиса

В материале, где «Советский спорт» подводил итоги года, Вадим Немков был отмечен в номинации «Прорыв года». Ранее Вадим не отличался чем-то особенным, но в 2018 году совершил небывалый скачок. В феврале он победил техническим нокаутом Лиама Макгири, а в ноябре раздельным решением судей одолел экс-чемпиона Bellator Фила Дэвиса. В нынешнем году его ждет титульный поединок, правда, еще неизвестно, кто станет соперником россиянина. Чемпион дивизиона Райан Бейдер поднялся на одну весовую категорию и вскоре подерется с Федором Емельяненко. В любом случае, Немкову чемпионский бой обеспечен. Кстати говоря, на данный момент он занимает второе место в рейтинге лучших бойцов полутяжелого веса сразу за Джоном Джонсоном, чемпионом UFC.

4 место

Алексей Олейник (UFC)

Весовая категория: тяжелая

Главное за год: стал хедлайнером турнира UFC в Москве

Многие бойцы заканчивают карьеру до 40-летнего рубежа, но только не Алексей Олейник. Сейчас ему 41 год и недавно он подписал контракт с UFC еще на несколько боев. При этом, Алексей даже не заикается о завершении своей карьеры, которая, к слову, началась в далеком 1996 году. За его спиной 57 побед, 11 поражений и одна ничья.

В 2018 году «Удав» победил бразильского проспекта Джуниора Альбини у него же на родине, а также принял участие в первом турнире UFC в России. 15 сентября в Москве в первом раунде он заставил сдаться новозеландца Марка Ханта и подарил бурю эмоций российским фанатам ММА. С возрастом Олейник становится только лучше, сильнее и мудрее. Практически все топовые бойцы лиги отказываются от поединка с ним, так как легко можно уснуть в его объятиях.

3 место

Петр Ян (UFC)

Весовая категория: легчайшая

Главное за год: рвет всех соперников

25-летний Петр Ян, наверное, является самым перспективным бойцом из России на данный момент. Этот парень не только круто дерется в стойке, но также очень хорош в борьбе. «Советский спорт» давно следит за этим парнем и отмечал его еще по двум поединкам против Магомеда Магомедова за чемпионские бои в ACB.

Сейчас Петр дерется в UFC и выступает в лиге очень успешно. В 2018 году он провел три поединка, победив Теруто Ишихару техническим нокаутом, Джина Су Сона единогласным решением судей на турнире в Москве и Дугласа Силву де Андраде техническим нокаутом (бразилец отказался выходить на третий раунд).

Уже известно, что следующим соперником Яна станет американец Джон Додсон. Победа над этим парнем заметно улучшит позиции Петра в рейтинге UFC и он совершенно точно попадет в топ-10. Сейчас в своем ростере он находится на 14-м месте.

2 место

Забит Магомедшарипов (UFC)

Весовая категория: полулегкая

Главное за год: самый зрелищный боец России

Если бы мы составляли рейтинг самых зрелищных бойцов России, то Забит оказался бы бесспорно на первом месте. Никто не ожидал, что Магомедшарипов так сильно проявит себя в UFC, но ему это удалось сделать. Казалось бы, что он только-только подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а уже на его счету четыре победы, причем три из них — досрочные. Следующий бой Забит проведет на турнире UFC 235, который состоится в Лас-Вегасе 3 марта. Соперник — топовый. Джереми Стивенс. Остается пожелать удачи нашему спортсмену и дожидаться его следующего боя. И мы уверены, что в 2019 году Магомедшарипов нас не разочарует.

1 место

Хабиб Нурмагомедов (UFC)

Весовая категория: легкая

Главное за год: стал чемпионом UFC, побил производителя виски

На первом месте — Хабиб. По-другому быть не должно. По разному можно относиться к этому спортсмену. Кто-то его любит, а кто-то ненавидит до глубины души. Но факт остается фактом — Нурмагомедов лучший боец России на данный момент. Первый чемпион UFC из нашей страны (не будем дискутировать по поводу Олега Тактарова).

В прошлом году он провел два боя. В апреле единогласным решением судей победил Эла Яквинту и стал чемпионом. А в октябре избил ирландца Конора Макгрегора и чуть не отвинтил ему челюсть вместе с головой. Первая защита титула получилась яркой, как и поведение чемпиона сразу после боя. Не будем вспоминать, что случилось, все и так видели этот чумовой прыжок Хабиба в зал, посвященный Диллону Дэнису. Правильно поступил тогда Нурмагомедов, или нет, пусть каждый решит сам для себя. Российские фанаты давно ждали пояс UFC, и Хабиб его заслужил.

Что его ждет в этом году? В феврале будет объявлено о наказании, которое понесет Нурмагомедов за неспортивное поведение. А затем он во второй раз будет защищать свой пояс. Все фанаты ждут его поединка против Тони Фергюсона. И это было бы логично.

В рейтинг не попали многие классные бойцы из России, которые, надеемся, в 2019 году проявят себя еще лучше:

Рустам Хабилов, Ислам Махачев, Ахмед Алиев, Майрбек Тайсумов, Виталий Минаков, Сергей Харитонов, Иван Штырков, Альберт Дураев, Рамазан Эмеев, Андрей Корешков.