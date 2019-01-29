Тот самый Емельяненко. Что общего между Федором и бароном Мюнхгаузеном

ММА 29 января 2019 20:05 Источник: «Советский спорт» Автор: Чикирис Олег

Оставьте, наконец, его в покое – пусть дерется сколько хочет!

– Дерусь… просто потому, что я дерусь! – отвечал простоватый Портос, когда не смог найти более подходящий ответ на вопрос о причинах дуэли.

Емельяненко-старший дерется примерно по той же причине. Потому что это у него получается лучше всего. Потому что ему это нравится. Потому что в этом он до сих пор один из лучших в мире, хотя ему уже 42.

– Не солидно же! – считают вокруг. – Взрослый человек в трусах занимается мордобоем. С таким именем можно из Думы не вылезать!

Можно. Там сейчас много спортсменов, и еще один скоро туда собирается. С таким образованием и жизненным опытом, куда же еще?! Только в Думу!

Можно еще быть респектабельным президентом федерации. Надеть серый пиджак, заплыть слоем совсем не рыбьего жира, говорить изо дня в день одни и те же протокольные фразы, от которых сводит скулы и у говорящего, и у слушающих.

Федор и был таким одно время, но долго не выдержал. Почему? Все просто: ему это неинтересно. Всего-навсего. Ему интересно другое. И он может себе позволить делать то, что считает нужным.

Помните в концовке фильма «Тот самый Мюнхгаузен» барона ненавязчиво просили присоединиться к нормальным людям? Это значило бы предать свои убеждения. Мюнхгаузен не сделал этого, потому что искренне верил в то, что рассказывал.

А Федор верит в себя. В то, что может победить. Другие не верят. Но в этом случае подходит крылатая фраза: ваши ожидания – ваши проблемы.

Но он проиграл за 35 секунд, скажете вы. А куда вы смотрели, когда он за 48 в четвертьфинале побил экс-чемпиона UFC Фрэнка Мира?! Да и проиграл он в финале. Надаль тоже совсем немолод и тоже разгромно недавно уступил в финале в Австралии Джоковичу, но что-то никто ему не советовал сдать ракетку в музей.

Да, Федор уже не тот непобедимый Последний император, которым был когда-то. Может победить, может проиграть. Ну и хорошо, что он не держится за послужной список! Не выбирает (ну или почти не выбирает) слабых соперников, а дерется со всеми подряд.

Вам неинтересно? Не смотрите. Но вы все равно будете смотреть! Потому что Федор – это бренд. Потому что он яркий. Потому что интересный. Потому что не серый. Потому что живой.

Спасибо, что живой!