Пора завязывать! Почему Федору Емельяненко лучше идти в Думу, а не в октагон

ММА 29 января 2019 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Яременко Николай

Главный редактор «Советского спорта» объясняет свою позицию по Федору Емельяненко и его перспективам – в спорте и политике.

Пора завязывать Федору Емельяненко с профессиональным спортом.

На мой взгляд, тут вообще дискутировать не о чем. Не хочется повторять все эти шаблонные фразы о том, что уходить надо вовремя. Но ведь разве не так?

Во-первых, коммерчески никому не будет интересно вкладываться в поединки, где один из участников падает навзничь после 30 секунд поединка. Кому это нужно, если исход с высокой степенью вероятности предопределен? Даже журналистам оказалось не так интересно «отрабатывать» этот бой – быстро фотографии кончились. Не успели объективы камер много нащелкать за полминуты.

Во-вторых – простите за еще одну банальность – спортивный век короток, а жизнь все-таки длиннее. И сегодня в большинстве видов спорта невозможно быть Горди Хоу, который выходил на хоккейную площадку в 50 лет – элементарно не выдержишь конкуренции. Нужно думать о том, каким ты остаешься в памяти современников – вечно побиваемым или же ярким победителем, ковавшим славу отечественного спорта?

И в-третьих. И это, наверное, тоже немаловажно. Федора Емельяненко любят многие крупные политики, руководители, чиновники, многие «простые болельщики». А раз так, то сейчас совсем не поздно – даже самый раз! – найти свое место где-нибудь на политическом поприще.

Один вон биатлонист, который вполне мог бы еще и побегать, и пострелять, поддался на активные нашептывания окружения и идет теперь в Госдуму, пополняя ряды тех, кто будет из реальных, профессиональных спортсменов изображать профессиональных политиков. Будет на деле отмалчиваться, голосовать, как скажут старшие товарищи. Не факт, что потонет там – может быть, со временем и сформируется как талантливый функционер (хотя это происходит редко, как исключение из правил). Так отчего же Федору не повторить этот путь? Уж точно это будет статус.

Но с поединками надо завязывать. Без вариантов. Ездишь по стране, детишкам мастер-классы проводишь. Но если тебя все время бьют и на лопатки кладут, то кто на эти мастер-классы будет ходить? Над «Последним императором» только смеяться будут.

Я не часто читаю, что пишут политики про спортсменов. Но троллинг, который позволил в своих соцсетях Рамзан Кадыров по поводу поражения Емельяненко, выглядит довольно остроумно: «Федор Емельяненко оказался не готовым к бою. Некогда грозный «Последний Император» выглядел совершенно беспомощно. И я не нахожу в этом ничего удивительного. В последнее время он больше занимался политикой и саморекламой, чем спортом. И в результате разочаровал миллионы болельщиков в разных уголках мира. В том числе и меня! В этот трудный момент я хочу поддержать Федора Емельяненко и пригласить на сборы в РСК «Ахмат», на беспочвенную критику которого он ранее потратил столько драгоценного времени, вместо того, чтобы усиленно тренироваться и готовиться к поединкам. Но это в прошлом! А сегодня двери Клуба «Ахмат» перед Федором Владимировичем открываются настежь! Я обещаю, что в бойцовском зале ему будет не до разговоров. А самое главное – через некоторое время он будет достойно выглядеть в октагоне».

Так что либо в гостеприимный клуб «Ахмат», либо в политику – иного варианта уже и не просматривается.