Магомед Бибулатов: Хабиба и Конора нужно было наказать одинаково

ММА 31 января 2019 16:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Усачев Владислав

Российский боец UFC Магомед Бибулатов рассказал о своем предстоящем поединке с Роджерио Бонторином, а также поделился мнением о последнем бое Федора Емельяненко и наказании Хабиба Нурмагомедова.

Photo by Mike Roach/Zuffa LLC/Zuffa LLC

Напомним, что бой Бибулатова с Бонторином состоится в Бразилии 3 февраля на турнире UFC ESPN+.

– Уже ощутили разницу в уровне между UFC и российскими лигами смешанных единоборств?

– Конечно, разница чувствуется. UFC – это как Олимпиада. С этой лигой никто не может конкурировать. Здесь собираются лучшие бойцы.

В России недавно объединились две организации – ACB и WFCA. Новая лига получила название ACA. Уверен, что через год-два эта лига будет конкурировать если не с UFC, то за второе место. Ей по силам обогнать Bellator. Уровень у нас поднимается.

– Когда вы дебютировали в UFC в поединке с Джинелом Лаусой, с какими проблемами столкнулись?

– Проблема была в том, что он – базовый боксер, с профессиональным прошлым. Он даже готовился с Мэнни Пакьяо. Он хорошо чувствовал себя в стойке. Только я хотел сблизиться, как он перемещался по периметру. Боксеры в ММА – сложные соперники. А так я знал, что я – более разнообразные боец и у меня сильнее борьба.

– Перед боем Джоном Морагой вы считались явным фаворитом, но проиграли. Провели анализ? Что пошло не так?

– Практически всегда, когда я выхожу на бой, я являюсь фаворитом. С Морагой я был в наилучшей форме, потому что понимал, что это топовый боец и мне выпал большой шанс. Я был готов. Подвела неудачная весогонка.

Я пропустил сильный удар в челюсть. Меня часто спрашивают, почему я пошел в размен? Потому что от пропущенного удара я полностью потерял зрение. Я ничего не видел. Выбрасывал удары в сторону соперника. Потом был второй удар. Я упал, но голова у меня продолжала работать. Я встал, и сказал рефери, что понимаю, почему он остановил бой. Я все понял.

Моя ошибка. Думаю, что сейчас я все учел. Мой новый соперник Роджерио Бонторин не так опасен в стойке. Он любит драться в партере. Но в боях со мной меня еще никто в партер не переводил.

– В Бразилии просто бешеные болельщики. Готовы к «теплому» приему и постоянному давлению?

– Да. Я изначально понимал, что придется не только с соперником драться, но и с судьями. Бой нужно выигрывать явно. Либо вырубить соперника, либо провести болевой. Равный бой или небольшой перевес здесь не пройдут. У меня вариантов нет. А болельщики? Только новичок будет переживать. Я нахожусь на 11-м месте в UFC, а мой соперник – дебютант. Пусть он переживает. Пусть на нем будет давление. Я должен спокойно выйти и подраться. Если бы я боялся болельщиков, сидел бы дома. Я не переживаю.

– Ваш наилегчайший дивизион все грозятся закрыть. Как это нас отразится?

– Я дрался 66 и 61 кг. Сейчас я спустился до 57 кг. Здесь я хорошо себя чувствую. 61 кг я сделаю просто на диете. Спуститься ниже не было сложно. В тех дивизионах другие габариты. Соперники высокие и вес большой. Мне надо будет переигрывать их техникой. Но опыт в этих весах у меня есть.

Закроют или нет – пока только разговоры. Но когда эти разговоры начались, я сказал, что лучше буду драться в комфортном для себя весе в лиге ACA. У них этот дивизион будет. Посмотрим, как пойдут дела и что решит руководство моего клуба «Ахмат». Как скажут, так и сделаю.

– У вас любопытный момент в биографии. Вы были чемпионом Франции и там провели свой первый бой по правилам ММА. Как вы там оказались?

– На тот момент, когда я уехал из России, ММА в Европе были более популярны, чем в нашей стране. Бои у нас проводили, но не везде были легчайший и наилегчайший дивизионы. Я много дрался в любителях и много чего выиграл.

Я тренировался в Польше с известным бойцом Мамедом Халидовым. Оттуда я полетел в Германию. Там была хорошая команда MMA Spirit. За нее выступал Майрбек Тайсумов. Он мне и посоветовал. Потом я полетел в Париж, где у моего земляка был клуб. Он и его друзья вели этот клуб и бойцов. В результате я начал там выступать и мне понравилось. Я победил в местной лиге, потом в португальской. В итоге, после полутора лет решил вернуться домой.

– Поговорим о главном событие последних дней. Как вы относитесь к наказанию, которое получил Хабиб Нурмагомедов?

– Я не разбираюсь в юридических вопросах. В целом, считаю, что если Хабиба наказали строго, Конора тоже нужно было строго наказать. Он тоже пытался перепрыгнуть через клетку, но его остановили.

– И еще. Смотрели бой Федора Емельяненко? Какие были эмоции, когда он проиграл Райану Бейдеру?

– Я смотрел все бои Федора Емельяненко, когда он выступал в PRIDE и Strikeforce. Он – великий спортсмен и не мне говорить о его минусах. Вышел, проиграл. С кем не бывает? Если бы бой продлился дольше можно было разбирать тактику, что не получилось, а когда все завершается с одного удара, не знаю что и сказать.

– Это конец его карьеры?

– Лучше бы он оставил этот вид спорта. Он уже возрастной.