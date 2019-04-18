Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить его

Голландский боец смешанного стиля Алистар Оверим (44-17) в эту субботу на турнире UFC в Санкт-Петербурге проведет бой против россиянина Алексея Олейника (57-11-1). Эта схватка возглавит бойцовское шоу. В интервью каналу UFC Оверим заявил, что полностью готов к битве.

- Я заряжен и голоден. Сейчас я нахожусь в своей лучшей форме. Я изменил свой стиль ведения боя, стал намного агрессивнее. В поединке против Олейника я продемонстрирую новые навыки.

- Ты обещал, что нас ждет версия Оверим 2.0. Как думаете, вы достигли цели?

- Думаю, что я уже на четвертой версии. По ходу карьере мне приходилось часто перестраиваться. После каждого поражения я возвращался сильнее. Происходит непрерывный прогресс.

- Изначально ты должен был биться не с Олейником, а с Волковым. Пришлось перестраиваться.

- Олейник — это оппонент с другим стилем, нежели Волков. Но в тренировочном лагере, в первую очередь, я фокусируюсь на своей форме. Не важно, с кем я буду драться. На мне смена соперника не отразилась.

- И ты, и Олейник — очень опытные бойцы. Как будет проходить ваш поединок?

- Алексей всегда устраивает шоу, фейерверк. И я такой же. А значит нас ждет большое шоу.

- В чем сильные стороны российского бойца?

- Я лучше во всем. Но у него очень хорошие навыки грэпплинга. Он мастер болевых и удушающих приемов. Алексей во время схватки ведет себя агрессивно, идет вперед, как танк. Но меня это не беспокоит. Думаю, что поединок не дойдет до судейского решения.

- Какую атмосферу ожидаешь на поединке?

- В России у меня очень много фанатов. Я здесь дрался в 2002 году — это было давно. Надеюсь, фанаты ММА из России оценят то, что я сюда приехал, чтобы устроить настояящее шоу.

- А что такое зрелищность в твоем понимании?

- Зрителю нравится видеть кровь. Нравится, когда бойцы полностью отдаются октагону и дерутся до самого конца.

- Как ты собираешься победить Олейника?

- Все просто. Мне необходимо избить его.

Что? Где? Когда?

Турнир UFC Fight Night 149 пройдет 20 апреля в Санкт-Петербурге (СК "Юбилейный"). Начало - 17:00 по московскому времени.