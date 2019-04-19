Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведем - Советский спорт
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19 апреля 2019 12:24ММАВащенко Сергей

Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведем

В эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

В главном поединке бойцовского шоу против голландца Алистара Оверима должен был выступить россиянин Александр Волков. Победа над таким серьезным соперником должна была принести нашему спортсмену попадание в ТОП-5 рейтинга тяжеловесов организации. Однако, за две недели до турнира Волков снялся с поединка. Поползли слухи, что в его организме нашли следы запрещенных препаратов. Но в итоге, все оказалось не так страшно: спортсмен просто получил травму, правда, не стал рассказывать какую именно.

В срочном порядке на замену Александру на битву против грозного Оверима выйдет Алексей Олейник. На турнире не будет титульных поединков, но зато питерскую публику порадуют своими выступлениями сразу 11 бойцов из России. Рассказываем о наиболее интересных противостояниях.

Полутяжелый вес: Девин Кларк (9-3) - Иван Штырков (15-0-1)

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Многие российские фанаты ждали, когда же Штырков подпишет контракт с UFC. И это произошло. Иван дебютирует в сильнейшей лиге мира поединком против американца Девина Кларка по прозвищу Бурый медведь.

Штырков всю свою карьеру выступал в уральских промоушенах, где набил себе хорошую статистику: 15 побед и одна ничья. В последнее время россиянину привозили самых разных соперников: от сбитых летчиков, типа Антонио Силвы, Джеффа Монсона и Фабио Мальдонадо, до малоизвестных парней, которые не могли соперничать с Уральским Халком ни в ударной технике, ни в борьбе. Единственным соперником, который хоть что-то смог противопоставить Ивану стал бразилец Джеронимо дос Сантос. Их битва завершилась вничью, но многие фанаты посчитали, что Штыркова спасли судьи.

UFC давно следил за российским спортсменом и пару лет назад предлагал ему контракт. Тогда Штырков отказался, сославшись на то, что он еще молод и не набрался опыта. На самом же деле, Ивана пугала система антидопинговых правил, которая в США работает полным ходом. Иван принимал различные препараты, за которые бы сразу получил дисквалификацию в UFC. Так что отказался тогда он для того, чтобы очистить организм. И будем надеяться, что с этой целью он справился, иначе получит жирный бан в новой организации.

В предстоящем поединке Иван является фаворитом — соперник довольно среднего уровня. Из трех последних поединков Кларк проиграл два.

Тяжелый вес: Сергей Павлович (12-1) - Марсело Голм (6-2)

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Бывший чемпион лиги Fight Nights в тяжелом весе Сергей Павлович дебютировал в UFC в прошлом году. Матчмейкеры лиги были уверены, что россиянин — будущая звезда промоушена и сразу без раскачки дали ему в соперники легендарного бойца — Алистара Оверима. Павлович был не готов к такому жесткому дебюту и проиграл уже в первом раундом техническим нокаутом. Но Сергей — молодой парень, ему всего 26 лет, и, совершенно точно, его ждет большое будущее.

Второй поединок в организации Павлович проведет против бразильца Марсело Голма, для которого бой против российского богатыря может стать последним в UFC. Марсело удачно дебютировал в лиге, начав с победы над Кристианом Коломбо, но затем потерпел два поражения по очкам. Шансов остаться в промоушене у него мало, Павлович соперников такого уровня раньше очень быстро побеждал.

Легкий вес: Ислам Махачев (16-1) - Арман Царукян (13-1)

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Близкий друг и спарринг-партнер Хабиба Нурмагомедова Ислам Махачев выступает в UFC с 2015 года, причем довольно успешно, однако до сих пор не получил соперника серьезного уровня. Ислам провел в лиге шесть поединков, в которых одержал пять побед, но в ТОП-15 по-прежнему не попал. Он является зрелищным бойцом, однако матчмейкеры UFC не спешат его продвигать. Сам Хабиб говорил, что чемпионом легкого веса после него должен стать именно Махачев. Два месяца назад была информация, что он проведет поединок против топового Кевина Ли, но этому не суждено было сбыться. Американец в декабре подрался с Элом Яквинтой, а россиянину в соперники дали вновь малоизвестного бойца.

В Санкт-Петербурге Махачев сразится против россиянина армянского происхождения Армана Царукяна, который дебютирует в сильнейшей лиге мира. И этот поединок практически ничего не дает Исламу с точки зрения продвижений в рейтинге. Если он победит, то останется рядом с ТОП-15, а вот если проиграет, то заметно упадет в позициях. Парень решил рискнуть, но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Кто знает, возможно именно после этого поединка на него обратят внимание.

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Жаришка намечается братья 💪 🔥 🔥Лицом к лицу / #ufcstpetersburg _ 🇷🇺Islam Makhachev vs Arman Tsarukyan🇦🇲

Публикация от Хабиб Нурмагомедов (@khabib_nurmaghomedov)

Тяжелый вес: Алистар Оверим (44-17) - Алексей Олейник (57-11-1)

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Оверим начал свою карьеру в ММА в далеком 1999 году, а Олейник и того раньше — в 1996-м. На двоих они провели уже 130 (!) поединков. В главном бою питерского турнира сойдутся настоящие легенды спорта. Во всем ростере тяжеловесов UFC и близко нет спортсменов с такими послужными списками. Овериму сейчас 38 лет, Олейнику — 41. Но они, как хорошее вино, с годами становятся только лучше.

Конечно, Алексей сильно рисковал, когда принимал предложение на бой на коротком уведомлении. Но если он одержит победу, то сместит голландца с седьмой строчки в рейтинге. А дальше и до титульного поединка недалеко.

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Олейник не является фаворитом противостояния, но он уже неоднакратно доказывал, что андердоги тоже умеют побеждать, причем уверенно и красиво. Сильная сторона Алексея — его сумасшедший грэпплинг. Из 57 своих побед, 45 он одержал сабмишенами. Это феноменальный результат.

Оверим тоже неплох в борьбе, но его базовый стиль — кикбоксинг. Он будет пытаться нокаутировать российского бойца до того, как Олейник переведет бой в партер. А если начнется борьба, то шансов у Алистара будет мало.

Как сказал Оверим, он приехал, чтобы "избить Олейника, ведь он лучше его во всех компонентах". Ну, что ж, посмотрим.

Боец

Алексей Олейник

Алистар Оверим

Гражданство

Россия

Голландия

Прозвище

Удав

Разрушитель

Рост

188 см

193 см

Вес

110 кг

116 кг

Стиль

Боевое самбо, грэпплинг, джиу-джитсу

Кикбоксинг, тайский бокс

Статистика в ММА

57 побед, 11 поражений, 1 ничья

44 победы, 17 поражений, 1 ничья

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До боя 2 дня. Работаем дальше. . 2 days left before the fight. Work further. ⠀ #alexeyoleynik #ufcstpetersburg #ufcrussia #ufc #oleynikchoke . Video by @ufc

Публикация от Alexey Oleynik (@alexeyoleynik1)

Все поединки турнира

Предварительные бои (начало — 17:00 по московскому времени)

Легкий вес: Магомед Мустафаев (Россия, 13-2) - Рафаэль Физиев (Киргизия, 6-0)

Полутяжелый вес: Гаджимурад Антигулов (Россия, 20-5) - Михал Олексейчук (Польша, 13-2)

Тяжелый вес: Марчин Тыбура (Польша, 17-4) - Шамиль Абдурахимов (Россия, 19-4)

Легкий вес: Александр Яковлев (Россия, 24-9-1) - Алекс да Силва (Бразилия, 20-1)

Полусредний вес: Султан Алиев (Россия, 14-3) - Кейта Накамура (Япония, 34-9-2)

Полулегкий вес: Мовсар Евлоев (Россия, 10-0) - Сюн Ву Чой (Южная Корея, 7-1)

Основные бои (начало — 22:00)

Средний вес: Кшиштоф Йотко (Польша, 19-4) - Ален Амедовский (Македония, 8-0)

Женский наилегчайший вес: Роксанн Модаффери (США, 22-15) - Антонина Шевченко (Киргизия, 7-0)

Полутяжелый вес: Девин Кларк (Сша, 9-3) - Иван Штырков (Россия, 15-0-1)

Тяжелый вес: Сергей Павлович (Россия, 12-1) - Марсело Голм (Бразилия, 6-2)

Легкий вес: Ислам Махачев (Россия, 16-1) - Арман Царукян (Россия, 13-1)

Главный бой (ориентировочное начало — 00:00)

Тяжелый вес: Алистар Оверим (Голландия, 44-17) - Алексей Олейник (Россия, 57-11-1).

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