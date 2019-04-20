Нурмагомедов – Махачеву: Никакой недооценки, нам нужен результат Ислам Махачев проведет седьмой бой под эгидой UFC.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи Исламу Махачеву в бою с Арманом Царукяном в Санкт-Петербурге.

«Братское сердце, удачи тебе сегодня и самое главное — без травм. Никакой недооценки, нам нужен результат», - написал Нурмагомедов в инстаграме.

Поединок пройдет в легком весе. Для 22-летнего бойца, представляющего клуб «Львиное сердце», это будет дебютный бой в UFC. Царукян провел 14 боев в ММА, одержав победы в 13, десять из которых досрочно – пять нокаутом и пять сабмишеном. Что касается Махачева, то представитель команды Хабиба Нурмагомедова проведет свой седьмой поединок в промоушене. В общей сложности 27-летний боец провел 17 боев, три из которых он