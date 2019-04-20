Бой Штыркова с Кларком в Санкт-Петербурге отменен - Советский спорт
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20 апреля 2019 09:15ММАСметанникова Дарья

Бой Штыркова с Кларком в Санкт-Петербурге отменен

В Санкт-Петербурге сегодня состоится турнир UFC Fight Night 149.

Бой российского бойца Ивана Штыркова с Дэвином Кларком отменен из-за болезни первого. Об отмене поединка сообщил американец.

«Привет всем. Просто хотел поблагодарить вас всех за любовь и поддержку. К сожалению, мой поединок здесь, в России, был отменен.

Мой оппонент заболел, сейчас он в больнице. Так что, к сожалению, драться завтра я не буду. Большое спасибо вам всем за любовь и поддержку. Это очень многое значит для меня, надеюсь, скоро назначат новую дату, перенесут бой на следующий турнир», - цитирует Кларка Blood and Sweat.

Напомним, что Штырков должен бы провести свой первый бой под эгидой промоушена UFC. На счету 30-летнего Штыркова 15 побед в смешанных единоборствах и одна ничья. У 30-летнего Кларка девять побед и три поражения.

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