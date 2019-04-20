Менеджер – об отмене боя Штыркова: Очень неприятное решение, но здоровье важнее - Советский спорт
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20 апреля 2019 09:32ММАСметанникова Дарья

Менеджер – об отмене боя Штыркова: Очень неприятное решение, но здоровье важнее

Иван Штырков сегодня должен был дебютировать на турнире UFC в Санкт-Петербурге.

Бой россиянина с американцем Дэвином Кларком отменен из-за болезни Штыркова. О состоянии бойца сообщил менеджер команда «Архангел Михаил» Антон Глазырин.

«Ночью Иван почувствовал недомогание, вызывали врачей, которые дали предварительный диагноз. К сожалению, медицинский департамент UFC принял решение отменить бой. Это очень неприятное решение, но здоровье важнее. У нас есть план лечения, надеюсь, что удастся быстро восстановиться», - цитирует Глазырина «Р-Спорт».

В Санкт-Петербурге сегодня состоится турнир UFC Fight Night 149.

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