Менеджер – об отмене боя Штыркова: Очень неприятное решение, но здоровье важнее

Бой россиянина с американцем Дэвином Кларком отменен из-за болезни Штыркова. О состоянии бойца сообщил менеджер команда «Архангел Михаил» Антон Глазырин.
«Ночью Иван почувствовал недомогание, вызывали врачей, которые дали предварительный диагноз. К сожалению, медицинский департамент UFC принял решение отменить бой. Это очень неприятное решение, но здоровье важнее. У нас есть план лечения, надеюсь, что удастся быстро восстановиться», - цитирует Глазырина «Р-Спорт».
В Санкт-Петербурге сегодня состоится турнир UFC Fight Night 149.
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