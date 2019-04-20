За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербург - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 апреля 2019 23:00ММАУсачев Владислав

За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербург

«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.

image-1994-1555790649

Алексей Олейник проиграл Алистару Овериму в главном бою вечера, а Ислам Махачев оказался сильнее Армана Царукяна.

АТМОСФЕРА

По мере приближения к спорткомплексу «Юбилейный» не наблюдалось особого ажиотажа. Повсюду были расклеены баннеры UFC, но болельщиков оказалось не так много.

На это могла повлиять травма Александра Волкова, а также внушительное число дебютантов организации в этом турнире и только начинающих свой путь в UFC бойцов. Кроме того, Питер в этот вечер представлял только один боец – Александр Яковлев, который проиграл четыре боя из последних шести.

«Олимпийский» в прошлом году уже перед первым матчем турнира уже был забит до отказа. Это притом, что зал московской арены вмещал более 22 тысяч зрителей. «Юбилейный» более скромное сооружение – максимальная вместимость восемь тысяч, но больше половины зала во время боя Магомеда Мустафаева и Рафаэля Физиева пустовала.

Кое-где на трибунах виднелись поклонники Хабиба Нурмагомедова, которых можно было легко опознать по белым папахам. В отсутствии чемпиона UFC в легком весе дагестанцы поддерживали других своих земляков. Мустафаев порадовал их яркой победой в первом раунде.

Следующие три встречи также не дошли до решения судей. Победную поступь россиян не сумел поддержать только Гаджимурад Антигулов, который прямолинейно бросался на Михала Олексейчука вопреки советам тренера из угла. В итоге поляк трижды отправил Антигулова на настил.

АНДЕРКАРД

Третьим по порядку шел бой Шамиля Абдурахимова и Марчина Тыбуры. Очень странное решение организаторов, которые поставили эту встречу таким заходом. В Москве Абдурахимов дрался в третьем по значимости бою против «сбитого летчика» Андрея Орловского, а сейчас ему противостоял куда более крепкий соперник. Тем приятнее, что бой полностью прошел под диктовку Шамиля.

Досрочной победы добился и единственный представитель Санкт-Петербурга в этом карде Яковлев, усыпивший бразильца Алекса да Сильву. На этом, видимо, бойцы посчитали, что нокаутов было уже достаточно, поэтому Султан Алиев, Мовсар Евлоев и Кристоф Йотко одержали победы решением судей. Но каждый из них забрал все три раунда и сомнений в победителе быть не могло. Йотко еще порадовал зрителей тем, что после объявления победы исполнил брейк-данс. Пожалуй, это была серьезная заявка на лучшие выступление вечера.

ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Уральский «Халк» Иван Штырков с утра почувствовал недомогание, поэтому снялся с поединка против Дэвина Кларка. Замену в такой короткий срок было найти невозможно, поэтому мейнкард был сокращен на один бой.

Открывал его поединок Антонины Шевченко и Роксанн Модаффери. Киргизскую спортсменку зал встретил как родную. Ни один выходивший ранее боец не получал такой поддержки. Каждое удачное действие Антонины вызывало на арене эффект атомной бомбы. Скандирования «Тоня» и «Шевченко» меняли друг друга ежеминутно. Причем фамилия Антонины скандировалось с таким специфическим звуком «э», что можно было подумать – за нее лично в зале переживает Александр Григорьевич Лукашенко. И несколько его клонов.

К сожалению, поддержка Антонине не помогла, и она проиграла раздельным решением судей. Девушки выдали очень конкурентный и эмоциональный бой, в котором чуть лучше была американка. Хотя болельщики с таким мнением не согласились, и освистали оглашение победителя.

Далее в октагон вышел Сергей Павлович. У Сергея ушло чуть более минуты, чтобы «закрыть» поражение от Алистара Оверима в дебютном поединке в UFC. Рефери остановил избиение Марсело Голма. Таким образом, турнир в Санкт-Петербурге превзошел московское шоу по количеству нокаутов.

Полной противоположностью получилась встреча Ислама Махачева против Армана Царукяна. Все три раунда соперники провели в борьбе, в которой небольшое преимущество было у Махачева.

ГЛАВНЫЙ БОЙ

Изначально Алистар Оверим должен был встречаться с Александром Волковым. Но «Драго» травмировался за 18 дней до назначенной даты и голландец получил максимально непохожего на Александра соперника – Алексея Олейника.

Но, по мнению большинства экспертов, фаворитом был именно голландец. На стартовых секундах он пережил самый неприятный момент в поединке. Оверим неудачно выполнил перевод, и казалось, что Алексей Олейник вот-вот закончит бой своим коронным удушающим приемом снизу, но Алистар сумел выбраться из цепких рук «удава».

Олейник продолжил давить и дважды прижимал Алистара к сетке, пытаясь в несвойственной себе манере перебоксировать соперника. На это россиянин потратил много сил, а Оверим сделал корректировку и стал встречать соперника коленями. С очередной попытки в конце первого раунда он сумел вновь свалить «удава». Вроде Олейник и ничего существенного в этом положении не пропускал, но и не отвечал. Совсем. Поэтому рефери вмешался в ситуацию и остановил поединок. По залу разнеслось разочарование, но зрители поняли, что голландец действительно был лучше. Оверим поприветствовал публику, и та ответила ему аплодисментами.

Алистар отметил гостеприимность россиян и обещал вернуться в Россию еще раз. У него осталась одно незаконченное дело в России – Волков.

20/04 22:00Футбол
Дзюба забил два в Краснодаре! Видео всех голов 24-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 24-го тура чемпионата России.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
20/04 20:34Футбол
Николай Рассказов: «Енисей» может доставить нам большие проблемыЗащитник «Спартака» Николай Рассказов накануне матча с «Енисеем» отметил, что с этим соперникам интересно играть.
20/04 16:45Футбол
У «Тоттенхэма» села батарейка. «Манчестер Сити» победил и вновь возглавил таблицу АПЛБодрый матч на «Этихаде», гол 18-летнего воспитанника, возвращение Зинченко и много другого огня.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
20/04 19:27Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
20/04 21:45Футбол
«Локомотив» против ЦСКА: три травмы, юмор Семина и грусть ГончаренкоТренеры дали мощную пресс-конференцию после матча.
20/04 17:00Хоккей
Умница Метсола и гений Хартли. Главные герои плей-оффКубок Гагарина-2019 получился очень ярким. Мы назвали его главных героев.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
20/04 20:08Футбол
Александр Максименко: После матча с «Ростовом» Кононов говорил на повышенных тонахПосле открытой тренировки вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, как его команда готовится к встрече с «Енисеем», отметив, что красно-белые постараются забить как можно больше мячей в этом матче.
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.
03/04 13:30ММА
Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать.
20/04 13:00Футбол
Руслан Нигматуллин: Семин попробует использовать отсутствие ФернандесаОжиданиями от дерби «Локомотива» и ЦСКА поделился бывший вратарь этих клубов.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
20/04 02:00Хоккей
Александр Крылов: Если бы мы взяли Кубок с кондачка, то деклассировали бы его!Председатель совета директоров «Авангарда» – о финале, будущем Ильи Михеева и связи с Омском.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
20/04 12:00Хоккей
Ну всё, ЦСКА, а теперь – бриться! Впервые в КХЛ одна команда завоевала Кубок континента и Кубок Гагарина (ВИДЕО)Московские армейцы стали чемпионами России во второй раз, их бороды - самые знатные в КХЛ.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
20/04 09:00Хоккей
«Торонто» побеждает в нечетных матчах. А эксперименты «Бостона» заканчиваются проваломТеперь «Кленовые листья» в шаге от выхода во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли.
20/04 21:15Футбол
«Зенит» и «Краснодар», кайфуйте: «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничьюМощное дерби в Черкизове: голы, пиротехника, сломанный нос и многое другое.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
Новости
00:12 Футбол Михаил Боярский: Драматургия в матче «Краснодар» - «Зенит» просто шекспировская!
00:07 Футбол Мурад Мусаев: С «Зенитом» была открытая игра, в которой мы действовали чересчур авантюрно
00:03 Футбол Дмитрий Булыкин: «Локомотив» в оставшихся турах будет биться до последнего
23:58 Футбол Ярослав Ракицкий: Фантастическая сегодня игра была, эмоции переполняют
23:54 Футбол Сергей Семак: Это была красивая игра, и я рад, что «Зенит» смог победить
23:42 Футбол Криштиану Роналду: Я остаюсь в «Ювентусе», 1000%
23:38 Футбол «Барселона» на своем поле обыграла «Реал Сосьедад»
23:28 Футбол Сергей Семак: Это самый эмоциональный матч в моей тренерской карьере
23:26 Футбол Гол Перишича спас «Интер» от поражения в матче с «Ромой»
23:20 Футбол «Хоффенхайм» в гостях разгромил «Шальке»
22:57 Футбол Дубль Дзюбы помог «Зениту» одержать победу над «Краснодаром»
22:42 Футбол Василий Кикнадзе: У «Локомотива» было чуть больше шансов выиграть, но мяч круглый
22:38 ММА Все результаты турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге
22:36 Футбол «Витесс» вдесятером разгромил «Зволле», прервав серию из шести игр без побед в чемпионате
22:34 ММА Оверим победил Олейника в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге (видео)
22:19 Футбол Никола Влашич: В первом тайме мы играли хорошо, во втором - закончили играть
22:12 ММА Махачев по очкам победил Царукяна на турнире UFC в Санкт-Петербурге (видео)
22:02 Футбол Безголевая серия Дзюбы в РПЛ составила 1129 минут
21:50 Футбол Роман Бабаев: ЦСКА и «Локомотив» не наиграли на победу
21:48 Футбол Хет-трик Переса принес «Ньюкаслу» победу над «Саутгемптоном»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика