За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербург «Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.

Алексей Олейник проиграл Алистару Овериму в главном бою вечера, а Ислам Махачев оказался сильнее Армана Царукяна.

АТМОСФЕРА

По мере приближения к спорткомплексу «Юбилейный» не наблюдалось особого ажиотажа. Повсюду были расклеены баннеры UFC, но болельщиков оказалось не так много.

На это могла повлиять травма Александра Волкова, а также внушительное число дебютантов организации в этом турнире и только начинающих свой путь в UFC бойцов. Кроме того, Питер в этот вечер представлял только один боец – Александр Яковлев, который проиграл четыре боя из последних шести.

«Олимпийский» в прошлом году уже перед первым матчем турнира уже был забит до отказа. Это притом, что зал московской арены вмещал более 22 тысяч зрителей. «Юбилейный» более скромное сооружение – максимальная вместимость восемь тысяч, но больше половины зала во время боя Магомеда Мустафаева и Рафаэля Физиева пустовала.

Кое-где на трибунах виднелись поклонники Хабиба Нурмагомедова, которых можно было легко опознать по белым папахам. В отсутствии чемпиона UFC в легком весе дагестанцы поддерживали других своих земляков. Мустафаев порадовал их яркой победой в первом раунде.

Следующие три встречи также не дошли до решения судей. Победную поступь россиян не сумел поддержать только Гаджимурад Антигулов, который прямолинейно бросался на Михала Олексейчука вопреки советам тренера из угла. В итоге поляк трижды отправил Антигулова на настил.

АНДЕРКАРД

Третьим по порядку шел бой Шамиля Абдурахимова и Марчина Тыбуры. Очень странное решение организаторов, которые поставили эту встречу таким заходом. В Москве Абдурахимов дрался в третьем по значимости бою против «сбитого летчика» Андрея Орловского, а сейчас ему противостоял куда более крепкий соперник. Тем приятнее, что бой полностью прошел под диктовку Шамиля.

Досрочной победы добился и единственный представитель Санкт-Петербурга в этом карде Яковлев, усыпивший бразильца Алекса да Сильву. На этом, видимо, бойцы посчитали, что нокаутов было уже достаточно, поэтому Султан Алиев, Мовсар Евлоев и Кристоф Йотко одержали победы решением судей. Но каждый из них забрал все три раунда и сомнений в победителе быть не могло. Йотко еще порадовал зрителей тем, что после объявления победы исполнил брейк-данс. Пожалуй, это была серьезная заявка на лучшие выступление вечера.

ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Уральский «Халк» Иван Штырков с утра почувствовал недомогание, поэтому снялся с поединка против Дэвина Кларка. Замену в такой короткий срок было найти невозможно, поэтому мейнкард был сокращен на один бой.

Открывал его поединок Антонины Шевченко и Роксанн Модаффери. Киргизскую спортсменку зал встретил как родную. Ни один выходивший ранее боец не получал такой поддержки. Каждое удачное действие Антонины вызывало на арене эффект атомной бомбы. Скандирования «Тоня» и «Шевченко» меняли друг друга ежеминутно. Причем фамилия Антонины скандировалось с таким специфическим звуком «э», что можно было подумать – за нее лично в зале переживает Александр Григорьевич Лукашенко. И несколько его клонов.

К сожалению, поддержка Антонине не помогла, и она проиграла раздельным решением судей. Девушки выдали очень конкурентный и эмоциональный бой, в котором чуть лучше была американка. Хотя болельщики с таким мнением не согласились, и освистали оглашение победителя.

Далее в октагон вышел Сергей Павлович. У Сергея ушло чуть более минуты, чтобы «закрыть» поражение от Алистара Оверима в дебютном поединке в UFC. Рефери остановил избиение Марсело Г олма. Таким образом, турнир в Санкт-Петербурге превзошел московское шоу по количеству нокаутов.

Полной противоположностью получилась встреча Ислама Махачева против Армана Царукяна. Все три раунда соперники провели в борьбе, в которой небольшое преимущество было у Махачева.

ГЛАВНЫЙ БОЙ

Изначально Алистар Оверим должен был встречаться с Александром Волковым. Но «Драго» травмировался за 18 дней до назначенной даты и голландец получил максимально непохожего на Александра соперника – Алексея Олейника.

Но, по мнению большинства экспертов, фаворитом был именно голландец. На стартовых секундах он пережил самый неприятный момент в поединке. Оверим неудачно выполнил перевод, и казалось, что Алексей Олейник вот-вот закончит бой своим коронным удушающим приемом снизу, но Алистар сумел выбраться из цепких рук «удава».

Олейник продолжил давить и дважды прижимал Алистара к сетке, пытаясь в несвойственной себе манере перебоксировать соперника. На это россиянин потратил много сил, а Оверим сделал корректировку и стал встречать соперника коленями. С очередной попытки в конце первого раунда он сумел вновь свалить «удава». Вроде Олейник и ничего существенного в этом положении не пропускал, но и не отвечал. Совсем. Поэтому рефери вмешался в ситуацию и остановил поединок. По залу разнеслось разочарование, но зрители поняли, что голландец действительно был лучше. Оверим поприветствовал публику, и та ответила ему аплодисментами.

Алистар отметил гостеприимность россиян и обещал вернуться в Россию еще раз. У него осталась одно незаконченное дело в России – Волков.