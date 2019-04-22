Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 году - Советский спорт
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22 апреля 2019 11:56ММАУсачев Владислав

Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 году

Российский боец UFC Петр Ян заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).

– Как оцените свой последний бой, который прошел в Праге против Джона Додсона?
 – Все прошло хорошо. Я выиграл бой и попал в топ-10. Дальше – большие возможности, поэтому я рад этой победе.

– Каковы ваши впечатления от организации турнира UFC в Санкт-Петербурге?
– Думаю, что все прошло отлично. Собрался полный зал. Все профессионально. Как и всегда.

– Что вы думаете о борьбе за вакантный пояс в вашем дивизионе между Генри Сехудо и Марлоном Мораесом?
– Я думаю, что у Сехудо большие шансы на победу.

– Кто будет вашим следующим соперником?
– Мне его уже назначили. 8 июня в Чикаго моим оппонентом будет Джимми Ривера – седьмой номер. Все уже официально решено.

– А после?
– Любой, кто выше меня в рейтинге.

– Вы говорили, что устали после многочисленных боев. Вернулось ли желание драться сейчас?
– Желание есть всегда. Хочется делать все профессионально. Где-то я немножко спешу.

– Чувствуете на себе популярность?
– Я не чемпион и не такая большая звезда. Перемещаюсь где хочу и когда хочу.

– На кого из бойцов вы ориентировались, когда начинали карьеру?
– В ММА такого бойца нет. Я занимался боксом и мне очень нравились бои Кости Цзю. В ММА я оказался чисто случайно и по сей день получаю удовольствие от этого спорта. Здесь есть много бойцов, у которых можно поучиться, а так чтобы конкретно – не могу назвать. У каждого можно понемногу взять. Я стараюсь оставаться самим собой, Петром Яном, со своим стилем.

– Ваш бой с Риверой будет отборочным для титульного поединка?
– Был разговор, что в турнире, где подерутся Сехудо и Мораес, буду драться я с Риверой и Педрито Муньос с Алджэмейном Стерлингом. Кто красочнее выиграет – я или Педрито, тот будет драться за пояс.

– Это был разговор с руководством?
– Да. Поэтому, может, подеремся за пояс в 2019 году.

– Вы Муньоса теперь только Педритой будете называть?
– Это не оскорбительно для него. У них детей так называют. Человек глупую вещь сказал, а когда коснулось дела спрыгнул. Мы встретимся с ним еще, я думаю. Интересно еще что-нибудь вам про Педриту?

– Ваш прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.
– Я думаю, что Хабиб выиграет. Он физически превзойдет Порье.

– Вы назвали Нурмагомедова незрелищным бойцом. Как на это отреагировали его болельщики?
– Я заблокировал 300 человек. Многим ответил. Возможно, сделал неправильно, отвечая гадостью на гадость. Но я такой, какой есть. Не могу промолчать. Если мне что-то говорят, я могу ответить.

– Не предлагали разобраться?
– Что-то такое писали. Но я думаю, что это просто интриганы.

– Утомительно было блокировать 300 человек?
– Не напряжно. Начинаешь у них спрашивать: «Ты видео вообще смотрел?» они переобуваются: «Извини, я за тебя болею». Возможно, где-то мне мысль не дали продолжить. Я никого не хотел задеть, ни Хабиба, ни Конора Макгрегора. Что я сказал — все на видео. Сказал от себя. Я не могу себя обманывать.

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