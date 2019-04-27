Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мной Известный российский боец Вячеслав Василевский накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.

– Как прошла подготовка и как вам соперник? Сильнее ли он усовного Вячеслава Дацика?

– Подготовка прошла хорошо. Мага сильнее Дацика в бойцовских компонентах.

– У вас был длительный перерыв и один бой. Не скажется ли это на форме?

– Последний раз я выступал в ноябре. А после боя с Альбертом Дураевым мне нужна была перезагрузка, отдых. Я не тренировался и постепенно набирал форму.

– Как себя чувствуете сейчас?

– Отличное состояние. Потрясающее настроение.

– Вы говорили, что не были готовы к Дураеву. Что произошло?

– Не совсем так. Бой выдался на период, когда у меня шел сильный спад. Этот спад шел полгода. Я потерял мотивацию. Нужно было отдохнуть от спорта, от подготовки.

– Не думали начать тренерскую карьеру, раз выкладываете такие интересные видео в инстаграм?

– В принципе, я ее и веду. Тренерская деятельность может быть разной. Я веду семинары по питанию, режиму, фитнесу. Поэтому тренировки я веду, но в другом формате.

– На сколько боев рассчитан ваш контракт?

– Два поединка, включая этот.

– Планы на будущее есть? Вы вроде хотели попробовать себя за океаном.

– И хочу до сих пор. Конечно, это UFC.

– А конкретные предложения были?

– Да. Но сначала надо выиграть бой. Нельзя проигрывать. Выиграю и предложений будет еще больше.

– Кто был инициатором вашей полемики с Исмаиловым в соцсетях?

– Если бы кто-то был инициатором, это было бы наиграно. Все пошло само собой. Он что-то сказал, потом я. Он меня потроллил, затем я его. Это интересно.

– Кто победил, Владимир Минеев или Мага?

– Минеев. Я не буду говорить счет. Я не могу быть объективным. Но мне кажется, что Владимир доминировал во время боя.

– Вы готовы боксировать с Магой?

– Может, будет бокс, если он захочет получить по соплям.

– Но особый аспект на борьбу?

– В лагере American Top Team было очень много борьбы. Полтора часа и куча схваток. Когда я приехал сюда и начал растягиваться, понял, что стал очень гибким. Потому что я там боролся во всех положениях. Руки и ноги сгибались во все стороны. Поэтому акцент да борьбу, да.

– Алексей Олейник недавно проиграл бой Алистару Овериму. Он сделал глупость, что согласился драться на коротком уведомлении?

– Мы с Алексеем вернулись вместе и вместе какое-то время готовились. Его состояние я знаю. Он был готов и морально и физически. А самое главное, тактика колхозного навала была выбрана правильно. Оверим такого не ожидал. Ему было очень неудобно. Эта была лучшая тактика, которую можно было выбрать на бой с Оверимом. Просто не хватило «функционалки». В этот день она была лучше у Алистара. Алексей вымахался.

– Федору Емельяненко пора заканчивать карьеру?

– Зачем? Пусть выступает.

– Вас как бойца не расстраивает, что фрик-бои интересуют публику больше настоящих. Противостояние Александра Емельяненко и Михаила Кокляева, а также бой Дацика и Артема Тарасова обсуждают все. Что произошло?

– Конечно, на самом деле это плохо. Это шоу-бизнес. Это «Бузова в ММА». Это плохо, но от этого никуда не уйти.

– Это началось с Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера?

– Да ну. Макгрегор – крутой боец, Мейвезер – крутой боксер. Другое дело, что Конор – треш-токер. И его узнали в мире. Но названные вами до этого ребята – не бойцы.

– Дацик когда-то подавал надежды.

– Да, вырубил Андрея Орловского. Но это было лет 200 назад.

– Какой у вас план развития карьеры? Два боя здесь, а потом за океан?

– Да. За океан и контракт с UFC.

– А пояс ACA?

– Два боя здесь, пояс ACA, за океан и пояс UFC.

– А реванш Дураеву?

– Я не хочу оправдываться. Но тогда был не я. Я ничего не показал. Он был хорошо готов, он был заряжен и вышел драться. Я вышел просто так.

– Пара слов болельщикам, которые придут болеть за вас и за Магу? Вы пожмете руки после боя?

– Конечно, мы пожмем руки, но перед этим я хорошо Магу разукрашу. До Нового года еще далеко, но будет похож на красочную новогоднюю елку с разными фонариками. А моим болельщикам низкий поклон и большое спасибо.