Эдуард Вартанян: Я навязал американцу свой план боя

– Вам не кажется, что ваш бой должен был находиться в основном карде турнира?

– В этот раз в предварительном карде было много красивых боев. Сами прелимы состояли аж из десяти поединков. Конечно, было странно видеть себя вне основного карда, принимая во внимание то, что ранее я уже провел 14 боев в АСА и АСВ, 13 из них – в основном карде, в главном или со-главном бое вечера. Все вопросы к организаторам турнира, я не принимаю решений о турнирной таблице. Надеюсь, что такое решение АСА имеет финансовые мотивы и связано с тем, что на трансляции моих боев можно заработать. Промоушен развивает свою платформу pay-per-view , по которой как раз и транслировали весь предварительный кард

– Соперник чем-то удивил?

– По большему счету, он не смог меня удивить, и потому победитель – я , а не Авелес. Он – крепкий парень, волевой боец, хороший страйкер, и я ожидал от него жестких ударов. Я спарринговал с чемпионом Fight Nights Global Дмитрием Бикриевым. У него тяжелая рука. За время тренировок с ним я научился держать удар. И не зря я так готовился, потому что Джошуа поймал меня на джебе во время атаки – такая банка в голову прилетела!

– Джошуа безжалостно сушил вам ведущую ногу по ходу боя.

– Сушил, сушил, да не высушил. Может, удары были недостаточно сильными – нога в порядке. Я просто не обращал внимания на это, полностью сосредоточившись на своем плане боя, который мы сделали еще два месяца назад.

– Каким был план на бой?

– Я готовился боксировать со своим соперником. Многие удивлялись, почему я в первом раунде не пошел в борьбу, а ответ прост – этого не было в плане. У него есть навыки джиу-джитсу, но в основном его конек – работа жесткими ударами на длинной и средней дистанции. Я собирался рубиться с ним, я навязал ему свой план боя и выиграл.

– К концу третьего раунда вы вели по очкам. Почему решили зарубаться с оппонентом на последней минуте?

– Я считаю, что это был оправданный риск! Когда я выбрасывал кик, то прижимал подбородок плотно к груди. Я хотел рискнуть, и выиграть досрочно, может в конце сыграли нервы. Я вообще-то удивился, что соперник мой продержался все три раунда!

– Как вы тренировались перед этим боем, чтобы достичь такой прекрасной формы?

– Моя подготовка – это всегда сочетание тактических и технических занятий, плюс интервальные тренировки высокой и средней интенсивности. Такое сочетание позволяет увеличить количество метахондрий для работы средней интенсивности и количество быстрых гликолитических волокон для взрывной работы.