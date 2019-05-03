Будет много крови. Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцем в Челябинске - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 мая 2019 18:00ММАВащенко Сергей

Будет много крови. Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцем в Челябинске

В субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.

Победа в этом поединке очень важна для нашего спортсмена. «Советский спорт» объясняет почему.

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА

Последние несколько лет Шлеменко мучился с американской организацией Bellator, у которой находился на контракте. В 2015 году россиянин эффектно победил Мелфина Манхува и стал главным претендентом на чемпионский бой. Однако, в организме Александра неожиданно нашли допинг. В результате он был дисквалифицирован на три года от выступлений на территории США, получил штраф в размере 2500 долларов и лишен победы над Манхуфом.

Шлеменко отрицал применение запрещенных препаратов и неоднократно подавал апелляции в различные судебные инстанции: боролся как мог. Потратил на процессы кучу денег. Суды постоянно переносились, а карьера Шлеменко находилась в неведении. Американцы так и не смогли предоставить доказательства того, что Александр был виновен. В итоге, дисквалификацию сократили до одного года, но нервов наш боец потратил прилично много.

Пока он боролся за свою правду, ему разрешили выступить в России в Гран-при М-1 в среднем весе. Турнир Шлеменко выиграл, дважды расправившись с Вячеславом Василевским. Эти поединки войдут в золотой фонд боев российских ММА. Потом последовали еще три уверенные победы над Кендаллом Гроувом, Полом Брэдли и Брэнданом Хэлси. А дальше у Шторма началась черная полоса.

Bellator сначала очень редко давал поединки нашему спортсмену, затем в бою против Гегарда Мусаси жаркие споры вызвало судейское решение не в пользу россиянина. Но руководство лиги очень хотело, чтобы чемпионом стал именно Мусаси, а с Шлеменко они мысленно уже прощались. Александр не терпел такого поведения и собирался поскорее закончить контракт с организацией. Вся эта ситуация негативно сказалась на выступлении Александра. В лиге М-1 он сенсационно проиграл нокаутом бразильцу Бруно Силве, а в последнем бою в Bellator по очкам уступил соотечественнику Анатолию Токову — ученику Федора Емельяненко.

Шлеменко был расстроен и подавлен от своих результатов, но он наконец-то завершил свою историю с Bellator и это вселяло оптимизм. Фанаты ждали возвращения прежнего Шторма — бескомпромиссного и зрелищного воина, который не умеет сдаваться и бьется до самого конца.

ВСЕ ЗАНОВО

Шлеменко не скрывает, что хочет драться в сильнейшей лиге мира UFC. Но с ним не подпишут контракт, так как он идет на серии из трех поражений кряду. Александр запланировал закрыть эти неудачи на турнирах в России и сразу же получил уйму предложений практически от всех организаций страны. Самое выгодное сделала молодая лига RCC, которая базируется на Урале.

Дебютный поединок в новой для себя организации Шлеменко проводил против малоизвестного бойца из Германии Йонаса Бильштайна. В первом раунде Александр был на грани поражения, но во втором собрался и одержал победу сабмишеном. Для того, чтобы UFC вновь обратил внимание на Шлеменко, Александру нужно одержать еще одну-две яркие победы. Эксклюзивного контракта с RCC у него нет. Договоры подписываются на отдельные поединки.

шлеменко

ЧЕРЕЗ АНДРАДЕ В UFC

Всем понятно, что лучшие бойцы мира сейчас дерутся в UFC. Поэтому подобрать серьезного соперника для Александра было трудно, однако матчмейкеры RCC с этой задачей справились.

Вискарди Андраде — универсальный боец, который и борется хорошо и может навязать конкуренцию в ударной технике. За свою карьеру бразилец побеждал 20 раз, восемь из которых — по очкам, шесть — нокаутами и еще шесть — сабмишенами.

андраде

Соперник Шлеменко даже успел засветиться в UFC, где провел четыре поединка (3 победы — 1 поражение). А это значит, что Александру совершенно точно не мешка привезли, а достойного оппонента.

Андраде имеет опыт выступлений против российских бойцов. В 2015 году он победил Гасана Умалатова единогласным решением судей, а в своем последнем поединке на турнире RCC 3 он нокаутировал во втором раунде Сергея Мартынова.

Если Шлеменко одержит победу в этом поединке, то еще на шаг приблизится к подписанию контракта с UFC. Зная, что оба бойца любят зарубиться в стойке, фанаты ММА вполне могут рассчитывать на зрелищный нокаут.

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СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Александр Шлеменко: «Отличительная особенность турниров RCC — это атмосфера, которая их окружает. Здесь ты чувствуешь себя комфортно, как дома. Относительно Вискарди — он очень непростой соперник с нестандартной техникой ведения боя. Он очень взрывной и ударный. Я продолжаю подготовку и готов показать серьезный бой».

Александр Шлеменко: Андраде неудобен никому, а Исмаилов мне не интересен

Вискарди Андраде: Я» благодарен организаторам турнира RCC6 за возможность выступить в главном поединке вечера. У меня было достаточно времени провести отличную подготовку к турниру. И уверен, что мы покажем зрелищный бой, который запомнится зрителям. Я с огромным уважением отношусь к Александру Шлеменко, но за пределами октагона. На ринге мы равны».

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Александр Шлеменко

Боец

Вискарди Андраде

Россия

Страна

Бразилия

34 года

Возраст

35 лет

180 см

Рост

182 см

180 см

Размах рук

191 см

Рукопашный бой

Стиль

Бразильское джиу-джитсу

57 побед — 12 поражений

Статистика в ММА

20 побед — 7 поражений

1,2

Коэффициенты на победу

4,0

Russian Cagefighting Championship (RCC) 6
Челябинск, Россия. 4 мая
Файткард турнира

1. Николай Алексахин (Россия, 22-5) — Джонавин Вебб (США, 11-2)

2. Антон Вязигин (Россия, 12-3) — Вагнер Прадо (Бразилия, 15-3)

3. Павел Гордеев (Россия, 13-1) — Шейн Кэмпбелл (Канада, 17-7)

4. Никита Чистяков (Россия, 11-4-1) — Виктор Генри (США, 16-4)

5. Алексей Шуркевич (Россия, 7-2) — Дэвид Козма (Чехия, 25-10)

6. Артур Караваев (Россия, 11-5) — Джойлтон Сантос (Бразилия, 28-7)

7. Йонас Бильштайн (Германия, 20-6-1) — Артем Фролов (Россия, 11-1)

8. Денис Лаврентьев (Россия, 7-1) — Матеус Сантос (Бразилия, 14-5)

9. Александр Грозин (Россия, 11-2-1) — Диего Марлон (Бразилия, 28-11)

10. Александр Шлеменко (Россия, 57-12) — Вискарди Андраде (Бразилия, 20-7)

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