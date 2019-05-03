Будет много крови. Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцем в Челябинске

Победа в этом поединке очень важна для нашего спортсмена. «Советский спорт» объясняет почему.

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА

Последние несколько лет Шлеменко мучился с американской организацией Bellator, у которой находился на контракте. В 2015 году россиянин эффектно победил Мелфина Манхува и стал главным претендентом на чемпионский бой. Однако, в организме Александра неожиданно нашли допинг. В результате он был дисквалифицирован на три года от выступлений на территории США, получил штраф в размере 2500 долларов и лишен победы над Манхуфом.

Шлеменко отрицал применение запрещенных препаратов и неоднократно подавал апелляции в различные судебные инстанции: боролся как мог. Потратил на процессы кучу денег. Суды постоянно переносились, а карьера Шлеменко находилась в неведении. Американцы так и не смогли предоставить доказательства того, что Александр был виновен. В итоге, дисквалификацию сократили до одного года, но нервов наш боец потратил прилично много.

Пока он боролся за свою правду, ему разрешили выступить в России в Гран-при М-1 в среднем весе. Турнир Шлеменко выиграл, дважды расправившись с Вячеславом Василевским. Эти поединки войдут в золотой фонд боев российских ММА. Потом последовали еще три уверенные победы над Кендаллом Гроувом, Полом Брэдли и Брэнданом Хэлси. А дальше у Шторма началась черная полоса.

Bellator сначала очень редко давал поединки нашему спортсмену, затем в бою против Гегарда Мусаси жаркие споры вызвало судейское решение не в пользу россиянина. Но руководство лиги очень хотело, чтобы чемпионом стал именно Мусаси, а с Шлеменко они мысленно уже прощались. Александр не терпел такого поведения и собирался поскорее закончить контракт с организацией. Вся эта ситуация негативно сказалась на выступлении Александра. В лиге М-1 он сенсационно проиграл нокаутом бразильцу Бруно Силве, а в последнем бою в Bellator по очкам уступил соотечественнику Анатолию Токову — ученику Федора Емельяненко.

Шлеменко был расстроен и подавлен от своих результатов, но он наконец-то завершил свою историю с Bellator и это вселяло оптимизм. Фанаты ждали возвращения прежнего Шторма — бескомпромиссного и зрелищного воина, который не умеет сдаваться и бьется до самого конца.

ВСЕ ЗАНОВО

Шлеменко не скрывает, что хочет драться в сильнейшей лиге мира UFC. Но с ним не подпишут контракт, так как он идет на серии из трех поражений кряду. Александр запланировал закрыть эти неудачи на турнирах в России и сразу же получил уйму предложений практически от всех организаций страны. Самое выгодное сделала молодая лига RCC, которая базируется на Урале.

Дебютный поединок в новой для себя организации Шлеменко проводил против малоизвестного бойца из Германии Йонаса Бильштайна. В первом раунде Александр был на грани поражения, но во втором собрался и одержал победу сабмишеном. Для того, чтобы UFC вновь обратил внимание на Шлеменко, Александру нужно одержать еще одну-две яркие победы. Эксклюзивного контракта с RCC у него нет. Договоры подписываются на отдельные поединки.

ЧЕРЕЗ АНДРАДЕ В UFC

Всем понятно, что лучшие бойцы мира сейчас дерутся в UFC. Поэтому подобрать серьезного соперника для Александра было трудно, однако матчмейкеры RCC с этой задачей справились.

Вискарди Андраде — универсальный боец, который и борется хорошо и может навязать конкуренцию в ударной технике. За свою карьеру бразилец побеждал 20 раз, восемь из которых — по очкам, шесть — нокаутами и еще шесть — сабмишенами.

Соперник Шлеменко даже успел засветиться в UFC, где провел четыре поединка (3 победы — 1 поражение). А это значит, что Александру совершенно точно не мешка привезли, а достойного оппонента.

Андраде имеет опыт выступлений против российских бойцов. В 2015 году он победил Гасана Умалатова единогласным решением судей, а в своем последнем поединке на турнире RCC 3 он нокаутировал во втором раунде Сергея Мартынова.

Если Шлеменко одержит победу в этом поединке, то еще на шаг приблизится к подписанию контракта с UFC. Зная, что оба бойца любят зарубиться в стойке, фанаты ММА вполне могут рассчитывать на зрелищный нокаут.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Александр Шлеменко: «Отличительная особенность турниров RCC — это атмосфера, которая их окружает. Здесь ты чувствуешь себя комфортно, как дома. Относительно Вискарди — он очень непростой соперник с нестандартной техникой ведения боя. Он очень взрывной и ударный. Я продолжаю подготовку и готов показать серьезный бой».

Александр Шлеменко: Андраде неудобен никому, а Исмаилов мне не интересен

Вискарди Андраде: Я» благодарен организаторам турнира RCC6 за возможность выступить в главном поединке вечера. У меня было достаточно времени провести отличную подготовку к турниру. И уверен, что мы покажем зрелищный бой, который запомнится зрителям. Я с огромным уважением отношусь к Александру Шлеменко, но за пределами октагона. На ринге мы равны».

Александр Шлеменко Боец Вискарди Андраде Россия Страна Бразилия 34 года Возраст 35 лет 180 см Рост 182 см 180 см Размах рук 191 см Рукопашный бой Стиль Бразильское джиу-джитсу 57 побед — 12 поражений Статистика в ММА 20 побед — 7 поражений 1,2 Коэффициенты на победу 4,0

Russian Cagefighting Championship (RCC) 6

Челябинск, Россия. 4 мая

Файткард турнира

1. Николай Алексахин (Россия, 22-5) — Джонавин Вебб (США, 11-2)

2. Антон Вязигин (Россия, 12-3) — Вагнер Прадо (Бразилия, 15-3)

3. Павел Гордеев (Россия, 13-1) — Шейн Кэмпбелл (Канада, 17-7)

4. Никита Чистяков (Россия, 11-4-1) — Виктор Генри (США, 16-4)

5. Алексей Шуркевич (Россия, 7-2) — Дэвид Козма (Чехия, 25-10)

6. Артур Караваев (Россия, 11-5) — Джойлтон Сантос (Бразилия, 28-7)

7. Йонас Бильштайн (Германия, 20-6-1) — Артем Фролов (Россия, 11-1)

8. Денис Лаврентьев (Россия, 7-1) — Матеус Сантос (Бразилия, 14-5)

9. Александр Грозин (Россия, 11-2-1) — Диего Марлон (Бразилия, 28-11)

10. Александр Шлеменко (Россия, 57-12) — Вискарди Андраде (Бразилия, 20-7)