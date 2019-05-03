Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара Кушанашвили - Советский спорт
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03 мая 2019 21:25ММАКушанашвили Отар

Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара Кушанашвили

Колумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.

Я не знаю, кто такой Вагнер Прадо, я знаю, кто такой Антон Вязигин, и мне в настоящем контексте этого знания довольно.
Завтра Антон Вязигин в рамках турнира RСС будет биться с бразильцем в достославном граде Челябинске, и я, находясь на более чем почтительном расстоянии, хочу, чтобы, как в сериале «Лучше звоните Солу», я крикнул, а он услышал: «Антон, будь в превосходном состоянии духа и объясни заморскому стервецу, что такое манифест судьбы».

Бой Антона с бразильцем будет одновременно песнью нибелунгов и пьесой о ружье на стене, истинно мужицкий расклад разбора, кто виноват в причине немужеского позора.

Я - ОТЧАЯННЫЙ болельщик Антона, я знаю, что ему по силам поставить любого в безвыходное положение и выиграть войну Алой и Белой Розы.

Но со стороны все - стратеги и полководцы, но только там, в октагоне, кто-то кому-то прошипит: «Была без радости любовь - разлука будет без печали».

Антон связал свою судьбу с Зинаидой Руденко, Люцифером в юбке, моей напарницей в программе «Естественный отбор», вообще ЛУЧШЕЙ напарницей на свете.

Если он сумел выбрать ЛУЧШУЮ половинку на свете, ужели он не выберет (вместе с тренером; мое безусловное почтение) правильную стратегию на бой?

Как говорил мой папа, самый образованный папа без образования: «Дело не в рационалистическом пантеизме, а в том, кому больше нужны хинкали».

(Про «рационалистический пантеизм» папа мой, вспоминая которого, я дышать не могу, ничего не знал, его такие слова смешили, но согласитесь, философски он четко сформулировал).

АНТОН, КОРЕФАН! Да горят твои глаза священным огнем высшей правоты, в этих глазах- твое детство, твои родители, твои кореша, твоя Люциферша, твои пот и кровь, снова кровь и пот, твоя пацанская попытка по-гладиаторски самоутвердиться; я ведь знаю наверняка, что ты тоже считаешь, что Добро должно быть Сильным.

А ты - добрый и сильный.

Ты победишь.

А хинкали я уже готовлю. По рецепту папы, конечно.

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