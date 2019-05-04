Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клетке

В субботу в Челябинске прошел турнир RCC 6. В главном поединке вечера россиянин Александр Шлеменко в третьем раунде победил бразильца Вискарди Андраде техническим нокаутом. После победы российский боец ответил на вопросы журналистов.

Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)

- Надо было отбегать, оттыкать ему лоукиков, джебов, перевести его в партер… Вам бы понравился такой бой? Я думаю, нет. Это RCC, здесь клетка, а не ринг. Мне привычней драться именно в клетке. В прошлый раз я застрял в вонючем ринге, извините за выражение (речь идет о поражении в бою против Бруно Силвы на турнире М-1 — прим.ред.). Это мне не дает покоя. И пропустил какого-то бразильца вперед. Если бы тогда рефери не вмешался, я бы пришел в себя и закончил бы бой точно также, как и здесь, в Челябинске. Я это знаю. Да, были пропущенные удары. Без этого никуда. У меня такой стиль. За это меня и любят.

- В начале первого раунда было тревожно за вас.

- Тревожненько, но не долго. Ну переиграл бы я бразильца на классе и уехал бы. Кому это было бы интересно?

- Что случилось в начале боя?

- Когда ты идешь в рубку с человеком, который еще не устал, который резкий и быстрый, который тоже может ударить — от этого не застрахован никто. Можно тоже словить. Мне вначале не удалось попасть, а у него получилось. Пропустил. Дал ему поработать в начале боя. А что дальше? Его больше не было. Андраде очень крепкий парень. Я отбил руки. Но это мой стиль, по-другому я не умею. Функционально я был отлично готов. Мог бы еще десять раундов провести.

- Андраде дважды, находясь на канвасе, предлагал перейти в партер. Почему отказались?

- Это ему нужно было, а я хотел драться. Он падает и лежит, лишь бы его не били.

- Вы одержали уже вторую побед подряд. Что дальше?

- Дальше — больше. В моей жизни были определенные сложности. Я живу не ради себя. Я думаю об общем. Моя задача — чтобы было больше спортивных площадок, чтобы было больше здоровых детей, чтобы было много высококлассных спортсменов. Иногда это я ставлю во главу угла, жертвуя своей карьерой.

- Анонсировали бой Бруно Силва - Михаил Заяц. Ваш прогноз на это противостояние.

- Я хотел подраться с Бруно. Пожелаю Михаилу удачи. Буду болеть за него. Могу только подсказать ему, чтобы он использовал борьбу. Если будет работать в стойке, то шансов не будет так много.

- Вы сказали, что хотите возглавить турнир RCC 7.

- Надеюсь, что так и будет. Но не хочу забегать вперед. Но мне кажется, что я хорошо подхожу на главные поединки. Реально получаются интересные бои. От меня — большое желание. Все за организаторами промоушена.