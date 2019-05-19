Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «извини, не подумал» - Советский спорт
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19 мая 2019 13:00ММАВолохов Юрий

Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «извини, не подумал»

Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».

«В АМЕРИКЕ НЕ ЧУВСТВУЮ НЕГАТИВА»

– Алексей, вы сейчас находитесь в Майами. Обзавелись недвижимостью?
– Нет, я здесь провожу по полгода – тренируюсь, выступаю на соревнованиях. Со мной семья, мы арендуем жилье рядом с залом.

– В Майами проживает немало деятелей российского шоу-бизнеса и прочих звезд – Филипп Киркоров, Наташа Королева, Анна Курникова. С кем-то из них пересекались?
– Русских здесь действительно много, но они базируются возле океана, а я приехал работать и живу от этого престижного района в 50 километрах. Поэтому наши пути с ними никак не пересекаются.

– Киркоров как-то выложил фото из Майами, где он в майке с портретом Владимира Путина. Вы тоже однажды в Америке вышли на бой в майке с президентом России. Майка сохранилась?
– Не помню. А что?

– Учитывая нынешние отношения России и Америки, это может быть воспринято неоднозначно.
– Никакого напряжения не чувствую. Это все игры политиков, американский народ как относился ко всем лояльно, так и относится. Им все равно, что и где происходит. Если по-человечески себя вести, то и к тебе будет нормальное отношение.

«В БОРЬБЕ МНОГО ОГРАНИЧЕНИЙ, НО НА УЛИЦЕ ТЕБЯ НИКТО НЕ ПОЖАЛЕЕТ»

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– В Википедии написано, что в детстве вы не занимались единоборствами, но вели активный образ жизни – бегали, отжимались. Все так?
– Да, все правильно. Я много тренировался самостоятельно.

– Но ваше харьковское детство пришлось на вторую половину 1980-х. Весь Харьков тогда болел за «Металлист». Футбол мимо вас прошел?
– Дети обычно смотрят на родителей. Мой папа футболом не увлекался, поэтому это мимо меня прошло.

– Вы занимались карате, тхэквондо, но быстро бросали. Что не понравилось?
– В секциях карате и бокса я прозанимался по месяцу, в тхэквондо – два месяца. Потом было дзюдо, здесь я задержался подольше – года на полтора. Что не понравилось? Очень много ограничений: туда нельзя бить, сюда нельзя – можно только бороться. Если упал, нельзя продолжать бороться, пока соперник не поднимется. Почему нельзя? А если на улице такая ситуация возникнет, кто ж тебе позволит подняться и будет с тобой бороться, а не станет бить? Эти ограничения не для моего характера.

– На дворе 1996 год, вам 19 лет, вы студент Харьковского университета МВД. Как оказались в секции с несоветским названием «Клан Мимамото»?
– Это не секция и не клуб – это именно «Клан Мимамото». Там были японское джиу-джитсу и серьезные единоборства. Я позанимался и понял – мое.

– Члены клуба принимали участие в первых боях без правил. Как все было обставлено – полулегально, заброшенный завод, зал на окраине?
– Не было ничего полулегального и не могло быть. Соревнования проходили в нормальных залах, во дворцах спорта. Все тогда посмотрели фильм с Жан-Клодом Ван Даммом «Кровавый спорт», под его впечатлением организовали такие соревнования. Собирались несколько бойцов и дрались между собой по олимпийской системе на выбывание.

– В фильмах про лихие 90-е показывали, что там реально могло до убийства дойти. Художественный вымысел?
– Вымысел. Во всяком случае не более опасно, чем в современном ММА. Знаете, все опасно – и боксом заниматься, и на мотоцикле ездить. Нужно соблюдать определенные правила защиты, к тому же есть рефери, который в нужный момент остановит бой. Все точно так же, как и сейчас.

– Уже через год вы поехали в Москву на чемпионат мира по смешанным единоборствам. Смелый шаг. Вы ведь не только себя представляли, но и «Клан Мимамото». Почему выбор пал именно на вас?
– Из нашего клана я единственный не был травмирован и хорошо готов.

– На что вы тогда жили? Джиу-джитсу – не футбол, много не заработаешь.
– У меня не было больших расходов: не было семьи, машины, жил в университетском общежитии. А по выходным подрабатывал охраной в магазине, на дискотеках. Деньги были совсем небольшие, но на жизнь хватало.

– В 90-е на улицах было неспокойно. Вам приходилось применять навыки, чтобы элементарно защитить себя или друзей?
– За последние лет двадцать мне всего два раза пришлось применить силу не на ринге или в клетке. Нетрезвые парни что-то от меня хотели, вели себя агрессивно. Как все для них закончилось? Нормально – встали, отряхнулись и пошли дальше.

– Значимая веха в вашей карьере – матч «Клан Мимамото» против сборной мира» в Киеве. За что такая честь именно вашей организации?
– Так мы этот турнир и организовали. Пригласили всех сильнейших в мире бойцов. Приехали шестеро, мы выставили своих шестерых. Турнир вызвал в Киеве огромный интерес, во дворце спорта были полные трибуны. В СМИ турнир освещался хорошо, увы, один бой завершился летальным исходом. Это, конечно, печально.

– В главном бою вы победили чемпиона мира по кикбоксингу и карате американца Кларенса Тэтча на четвертой минуте в стиле «граунд-энд-паунд». В буквальном переводе – вали и колоти. Название соответствует сути стиля?
– Полностью. Когда соперник падает на землю, его нужно добивать. Либо рефери остановит поединок, либо соперник сдается. Я завалил Тэтча, начал бить его сверху, в какой-то момент рефери бой остановил.

«САМОЕ СТРАШНОЕ – ПОСТУЧАТЬ ПО КОВРУ И СДАТЬСЯ»

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– В начале 2000-х вы переехали в Москву и вдруг полностью переключились на боевое самбо. Борьба ведь вам не слишком нравилась?
– Когда приехал в Москву, стал искать зал для тренировок. Хотелось продолжить заниматься боями без правил или джиу-джитсу, но такого зала не нашел. Зато нашел, где было боевое самбо. Боевое самбо сильно отличается от спортивного. В спортивном только борьба и броски, в боевом – борьба и удары. Мне это пришлось по душе. Быстро стал прогрессировать. Всего в боевом самбо провел 55 поединков, в 53 одержал победы, дважды становился чемпионом мира.

– Потрясающий результат, но смешанным единоборствам вы не изменили. В 2004 вы проиграли бразильцу Флавиу Луису Моуре, который применил удушающий прием. Причем вы не сдались, а потеряли сознание от сдавливания сонной артерии. Не страшно – а если б вас не привели в сознание?
– На тот момент страшнее всего было постучать по ковру и сдаться.

– Выбор неожиданный: между потерей здоровья и даже возможным летальным исходом и поражением в спортивном поединке.
– Так рассуждают трусы. Возникает вопрос: зачем в таком случае вообще драться, ведь там могут ударить по лицу? Да, много что в жизни страшно. Зачем штангу поднимать, она же тяжелая? Лучше дома на диване посидеть. Если хочешь чего-то достичь, нужно переступать через какие-то границы, преодолевать страхи.

– Вы потом сами стали часто применять удушение. После нескольких побед вам дали прозвище Удав. Это ваше главное оружие?
– Нельзя все время применять один прием, соперники его изучат, научатся обороняться. По ходу карьеры я менял приемы. Первым был – болевой на руку, затем «треугольник» (удушающий прием, при выполнении которого борец захватывает шею и руку соперника ногами, образуя фигуру, похожую на треугольник. – Прим. ред.). Потом был другой удушающий, затем еще один. Технический арсенал все время нужно менять, обогащать.

– Еще один важный этап – московский турнир ноября 2013 года. Александр Емельяненко должен был закрывать вечер поединком с хорватом Мирко Филиповичем. Но за 12 дней до турнира Емельяненко попал в очередную передрягу, вам предложили его заменить. Почему именно вам позвонили?
– Я был одним из самых известных бойцов-тяжеловесов в России. Логично, что организаторы позвонили мне. Перед этим у меня была целая череда побед. И когда мне предложили этот бой, назвали условия, я сразу дал согласие.

– За две недели до турнира голландский боец Алистар Оверим во время спарринга ударом колена сломал вам два ребра. Как проходят спарринги – полный контакт, без всяких скидок? И что было потом, он хотя бы сказал: «Извини, брат, погорячился»?
– Он сказал: «Ой, я не подумал, что тебе драться через 10 дней». Но обычно спарринги проходят без травм. Профессионалы работают аккуратно, но сильно и не допускают таких вещей.

– Как выходить на бой с таким бойцом, как Крокоп, со сломанными ребрами?
– Я на тот момент очень хотел подраться и тем более подраться с такой легендой, как Филипович. Этот бой был очень важен для моей карьеры – и на него я поставил все.

– Филиповича изначально решили душить или по ходу поединка так получилось?
– У меня было несколько заготовок, я применил одну из них. Здесь ведь многое зависит и от соперника: если бы он повернулся другим боком, я бы применил другой прием.

«МНЕ МОГУТ СЛОМАТЬ НОС ЗА 100 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ, НАЧИНАЮЩЕМУ – ЗА ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ»

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– Вы пропустили почти два года из-за травмы колена, перенесли несколько операций. Почему решили в 2016 году вернуться?
– Что значит решил? Я никуда и не уходил, просто лечение и восстановление после травмы заняло много времени. Да, я перенес три операции, но у меня даже не было мысли заканчивать. Последние двадцать лет я занимаюсь только смешанными единоборствами, поэтому у меня все получается. Это моя жизнь.

– Процитирую Виталия Минакова: «Единоборство – жесткий вид спорта, и здесь человек обменивает здоровье на материальные блага. Здоровье не вернешь, но эти блага должны быть такими, чтобы они тебя удовлетворили». Это про вас?
– Не нужно говорить, что, если пошел в профессиональный спорт, ты обязательно убиваешь здоровье. Часто спортсмены-любители могут подорвать здоровье.

И потом, возьмите человека любой профессии в моем возрасте, да хотя бы таксиста. Не думаю, что он будет здоровее меня. Я – профессионал, слежу за собой, правильно питаюсь, правильно тренируюсь, прохожу медицинское обследование. Как раз у людей, не занимающихся спортом, обычно с этим проблемы.

– А как насчет условий, которые бы удовлетворили?
– Наш вид спорта рискованный. Руку, ногу или нос мне могут сломать за 100 тысяч долларов, а начинающий парень все это может огрести за тысячу рублей. В этом вся разница. Просто я работал на свое имя многие годы, теперь имя работает на меня. Никто не застрахован от травм, но спортсмену моего статуса положены хорошие страховки, которые позволят полностью восстановиться после травмы. Правда, это характерно только для Америки, у нас, к сожалению, этого нет.

– Вам запрещен въезд на Украину. За что такое ограничение в правах?
– За правду. Я в 2014 году сказал, что два наших братских народа не должны воевать между собой. Есть негодяи, которые хотят рассорить русских и украинцев.

– Вы понимаете, что никогда больше не побываете на родине, не увидите родной харьковский двор?
– Я уже пару раз после запрета там побывал. Как? Украина довольно коррупционная страна.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Алексей ОЛЕЙНИК

Родился 20 июня 1977 года в Харькове (Украинская ССР).
В ММА провел 70 боев, одержал 57 побед.
В боевом самбо провел 55 поединков, одержал 53 победы.
Двукратный чемпион мира по боевому самбо.
МСМК по боевому самбо, имеет 4-й дан по джиу-джитсу.
Прозвище – Удав.

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