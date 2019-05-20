Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в Россию

30 июня в Миннесоте (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC On ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу должны были встретиться бывшие чемпионы организации в полусреднем весе американцы Тайрон Вудли и Робби Лоулер.

Теперь может сложиться так, что хедлайнером турнира станет россиянин Александр Шлеменко. Как это возможно?

Вудли получил травму и снялся с турнира. На данный момент матчмейкеры шоу в Миннесоте ищут ему замену. Россиянин Александр Шлеменко, который горит желанием подписать контракт с UFC, одним из первых отреагировал на эту новость в своем инстаграме. Александр заявил, что готов провести поединок против Лоулера, отметив, что «Гегард Мусаси подтвердит, что бой для Робби будет веселым».

Шлеменко в своем сообщении отметил аккаунт главы сильнейшей лиги мира Даны Уайта. Теперь дело за боссами UFC.

ПЕРЕГОВОРЫ ВЕДУТСЯ ДАВНО

Шлеменко говорил о своем желании драться в UFC еще тогда, когда находился на контракте с другой американской лигой — Bellator. Как только все условия контракта были выполнены Александром, его менеджер стал активно вести переговоры с UFC. На данный момент известно, что стороны ведут диалог о гонорарах, которые будет получать боец, выступая в промоушене.

Обычно, всем новичкам лига UFC выписывает контракты с маленькой суммой за выступление и победу. Как только боец начинает побеждать, соглашение пересматривается.

Но в отношении Александра действуют совершенно по-другому. Менеджер пытается выбить достойную сумму для спортсмена, ведь Шлеменко — не новичок в ММА. Ему 35 лет, он дерется с 2004 года и за это время провел 70 поединков (58 побед, 12 поражений), был чемпионом Bellator в среднем весе. Бои Александра — это всегда бескомпромиссное шоу. Он никогда не сдается и бьется до финального гонга до последних сил. Именно поэтому у него огромная армия фанатов не только в России, но и по всему миру, включая США.

Согласитесь, 70 боев за спиной - удивительный результат. Когда многие профессиональные бойцы заканчивают карьеру, имея в своей статистике около 20 поединков, Шлеменко даже и не думает вешать перчатки на гвоздь. Он уже поставил перед собой цель — стать чемпионом UFC в полусреднем или среднем весе. По его словам, ему по силам привезти пояс UFC в Россию.

ЕСТЬ ЛИ У ШЛЕМЕНКО КОНТРАКТ С RCC?

Последние два боя Александр провел в России в лиге RCC. В декабре прошлого года во втором раунде он победил сабмишеном немца Йонаса Билльштайна, а в мае нынешнего года в третьем раунде техническим нокаутом одолел бразильца Вискарди Андраде, который ранее выступал как раз-таки в UFC (3 победы, 1 поражение).

Многие могут задаться вопросом: а как же Шлеменко уйдет в UFC, если у него есть контрактные обязательства перед RCC? Тут все очень просто. У Александра нет действующего соглашения с российским промоушеном. Контракты подписываются на один поединок. Поэтому, Шлеменко имеет право вести переговоры с другими лигами.

ШЛЕМЕНКО ПОДЕРЕТСЯ В ИЮНЕ С ЛОУЛЕРОМ?

Скорее всего, Александр не выступит на турнире в Миннесоте. Но очень вероятно, что UFC все-таки его подпишет уже в самое ближайшее время. По неподтвержденным данным, в конце лета американский промоушен хочет провести турнир в Сочи. И уже сейчас матчмейеры задумываются о тех спортсменах, которые могут возглавить этот турнир. И Александр Шлеменко идеально подходит на роль хедлайнера турнира в Сочи.