Промо-скандалы: как в UFC попытались (и не смогли) выжить без шоу, крови, оскорблений - Советский спорт
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28 мая 2019 13:32ММАФиш Сергей

Промо-скандалы: как в UFC попытались (и не смогли) выжить без шоу, крови, оскорблений

Спорт на взаимоуважении приносил лишь убытки организации.

После уверенной победы Хабиба Нурмагомедова в октагоне и скандальной драки вне октагона, президент UFC Дана Уайт сказал: «это была очень плохая ночь... худшая». Нурмагомедов на пресс-конференции заявил: «это не лучшая моя сторона, но я не понимаю, почему возникло столько вопросов?». Он добавил, что его соперник Конор Макгрегор перешел границу и задевал личное: «Это спорт, построенный на взаимоуважении... Я хочу изменить правила игры», – сказал Хабиб.

В словах менеджера и бойца есть доля лукавства. Вслух принято говорить об исключительно спортивном характере поединков и взаимном уважении бойцов. Но на самом деле, и болельщикам, и менеджерам, и самим бойцам давно известно, что главное в UFC – шоу. «Советский спорт» проанализировал все успехи и неудачи этой организации с момента ее основания. Мы попытались понять – куда она движется? И вывод очевиден – без шоуменов типа Макгрегора UFC не способна развиваться и организацию ждет увядание и гибель.

15 ЛЕТ НАЗАД В UFC УЖЕ БЫЛИ ПОДОБНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

UFC расшифровывается как Ultimate Fighting Championship («Абсолютный бойцовский чемпионат»). Организация появилась в 1993 году, ее первые турниры были невероятно успешными. Спустя несколько лет ситуация кардинально изменилась. Бои посчитали слишком жестокими и кровавыми. Сенатор США Джон Маккейн назвал их «человеческими петушиными боями» и добивался запрета. Тогда бойцы дрались без перчаток, можно было бить по затылку или ногой по лицу лежачего соперника. В итоге, UFC постепенно ужесточала правила и одновременно катилась к провалу. Без крови бои теряли зрительский интерес.

К началу 2000-х годов UFC была на грани банкротства. За пять лет промоушн накопил убытки в 34 млн долларов. Спасение президент UFC Дана Уайт решил искать в реалити-шоу. Идея была простой – две команды, под телекамерами, тренируются и сражаются в клетке, победитель получал миллионный контракт. Практически все ТВ-компании отклоняли идею UFC, только Spike TV согласилась подписать контракт. Программа называлась «The Ultimate Fighter».

«Ребята, пожалуйста, не обосритесь», – сказал Дана Уайт перед финальным поединком первого сезона реалити-шоу. В клетку вышли Форрест Гриффин и Стеффан Боннар и устроили кровавое месиво до последних сил. Этот бой стал самым важным в истории UFC. По словам Уайта «он спас промоушн».

Первый сезон реалити-шоу «The Ultimate Fighter» возродил UFC, со Spike заключили долгосрочный контракт. Прежнюю кровь и жестокость смешанных единоборств заменили яркими разборками на словах или треш-током вне октагона. Даже мат Даны Уайты звучал через слово и запикивался.

Популярность смешанных единоборств росла вместе с реалити-шоу. Катализатором финансовых успехов UFC стали яркие бойцы, которые делали шоу и вне октагона. За 15 лет стоимость UFC выросла с 2 млн долларов до 4 млрд, а президент Уайт заработал состояние в сотни миллионов долларов.

ЭТО КАК РЕСТЛИНГ, НО ЛИЦО БЬЮТ ПО-НАСТОЯЩЕМУ

Самое очевидное бойцовское реалити-шоу в мире – реслинг (WWE). Это театрализованное представление с разговорами, разборками на словах, но без драки – вместо этого бойцы показывают акробатические трюки.

Первый абсолютно успешный боец UFC Брок Леснар пришел в ММА из реслинга – и это не удивляет. Финансовых рекордов UFC всегда добивается с одним ярким бойцом, которого продвигает. Помимо Леснара в последнее время это были Жорж Сен-Пьер, Ронда Роузи и Конор Макгрегор.

Все эти бойцы подымали планку доходности UFC на новый уровень. Оценить финансовый успех определенного бойца можно по продажам pay-per-view (PPV), то есть платных ТВ-трансляций его поединков. PPV – одна из основных статей дохода UFC. Помимо этого, зрительский интерес отражает продажа билетов. Остальные источники финансовых доходов UFC более постоянны – например, контракты с телеканалами или спонсорские соглашения. Они не отражают доходность каждого отдельного вечера.

«Советский спорт» собрал данные по продажам ТВ-трансляций UFC с момента основания организации. Леснар – первый боец, который добился миллионного показателя.

20 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ БОЕВ UFC

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ОТ РЕСТЛЕРА ДО ЛЕПРЕКОНА

Леснар перешел из реслинга в UFC в начале 2008 года. В том же году он поставил абсолютный рекорд UFC по продажам PPV – на его бой против Рэнди Кутюра было продано более миллиона PPV. На поединок против Фрэнка Мира в 2009-м продали уже 1 млн 300 тыс. платных трансляций.

Зрительский интерес к Леснару был высоким, но не непродолжительным. Он упал вместе с его финансовым потенциалом в октябре 2010-го. На UFC 121 Леснар проиграл Кейну Веласкесу и больше был неспособен приносить миллионные продажи ТВ-трансляций.

Тем не менее, очевидный успех шоумена Леснара на UFC плюс доходы от реалити-шоу «The Ultimate Fighter» показали зрительские предпочтения. Шоу приносило больше денег, чем чистый спорт.

Попытки UFC заработать на «чистом» спортсмене тоже были. После Леснара организация сделала ставку на канадца Жоржа Сен-Пьера. С конца 2010-го по 2013 год он был звездой UFC, но рекордных продаж не показывал. За три года Сен-Пьер так и не смог добиться миллиона продаж PPV за бой. Он приостановил карьеру в 2013 году, сказав, что на фоне повышенного зрительского внимания и критики беспокоится о своем психическом здоровье.

После Сен-Пьера звездой UFC стала Ронда Роузи. Она активно снималась в рекламе и кино, с ее помощью UFC наращивал интерес к женскому ММА. На пиковый бой Роузи против Холли Холм в ноябре 2015 года было продано 1,1 млн платных ТВ-трансляций. Этот поединок стал самым посещаемым за всю историю UFC, пришло более 56 тысяч зрителей.

20 САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ БОЕВ UFС (БЕЗ УЧЕТА БОЯ НУРМАГОМЕДОВ - МАКГРЕГОР)

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Параллельно с Роузи в мужском ММА звездой стал ирландец Конор Макгрегор. Спустя месяц после боя Роузи-Холм, ирландец встречался бразильцем Жозе Альдо. На этом поединке только от продажи билетов UFC заработал 10,5 млн долларов.

БОИ, НА КОТОРЫЕ БЫЛО ПРОДАНО БОЛЬШЕ ВСЕГО БИЛЕТОВ

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Миллионные гонорары Макгрегора также подняли планку возможных доходов в UFC. Но в конце 2016 год он перестал выступать, вслед за этим в UFC наметился кризис.После боя с Альдо, Макгрегор стал самым востребованным бойцом UFC. Он превратился в икону организации, каждый его бой приносил новые финансовые рекорды. Эпатажность Макгрегора, и его шоу вне октагона перекрывали спортивные результаты. Даже поражение от Нейта Диаса не отразилось на популярности ирландца. На их реванше UFC удалось продать рекордные 1,6 млн PPV.

ИРЛАНДЕЦ СБЕЖАЛ – У НАС ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Приостановка выступлений Макгрегора в UFC привела к резкому падению зрительского интереса к боям – уже в следующем 2017 году продажи платных трансляций упали сразу вдвое. В 2016 году только Макгрегор продал больше ТВ-трансляций, чем все бойцы UFC за весь 2017 год (!).

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После ухода ирландца, в UFC так и не появилось новой звезды – шоумена, который способен раскручивать и продавать. В 2018 году негативная динамика продолжилась и за девять месяцев было продано лишь 2,2 млн PPV.

Возвращение ирландца в октагон на бой с Нурмагомедовым стало единственно возможным для организации решением, несмотря на опасность проведения этого шоу, возможные беспорядки и так далее.

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Нападение на автобус, арест Макгрегора и его возвращение в октагон, оскорбления на пресс-конференции – все эти элементы шоу повышали зрительский интерес. Позже UFC опубликовал финансовые результаты вечера Нурмагомедов – Макгрегор. Совокупная выручка составила 86,4 млн долларов – это рекордный показатель для UFC. На билетах заработали 17,1 млн долларов, турнир посетили 20 тысяч человек.

«Бой Хабиба с Макгрегором побил наши рекорды не только по продаже платных трансляций по системе pay-per-view, по интересу в социальных сетях и глобальной аудитории, но и установил рекорд по экономическим показателям здесь, в Лас-Вегасе. Это не было бы возможно без поддержки сообщества Лас-Вегаса и преданных фанатов UFC, самых лучших в мире спорта», – рассказывал глава UFC Дана Уайт, выступая накануне слушаний по делу о беспорядках, случившихся после поединка.

Российский боец одержал победу, после выпрыгнул из октагона и бросился на людей из команды Макгрегора. Началась потасовка.

«Он говорил о моей религии, о моей стране, о моем отце. Он приехал в Бруклин и разбил автобус, он мог убить несколько людей. Что на счет этого дерьма?» – сказал Нурмагомедов на пресс-конференции после боя. «ММА – это спорт, построенный на взаимоуважении, а не оскорблениях. Я хочу изменить правила игры», – сказал Хабиб.

Дана Уайт пригрозил отобрать у Хабиба чемпионский пояс, но ничего подобного не сделал, с удовольствием несколько месяцев наблюдал, как о UFC пишут и говорят по всем каналам.

Зрители видели уже многое, и их интерес возбуждать все сложнее. Полтора года кризиса вернули UFC к истокам. Спорт, построенный на взаимоуважении, пока не приносит денег в UFC. Без войны, крови, мяса и оскорблений организация не может зарабатывать все больше и больше.

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