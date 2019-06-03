Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции - Советский спорт
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03 июня 2019 18:15ММАВащенко Сергей

Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции

1 июня в Стокгольме (Швеция) состоился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.

В главном поединке шоу швед Александр Густафссон потерпел поражение от американца Энтони Смита удушением сзади в четвертом раунде. После этого поединка Густафссон заявил о завершении карьеры в ММА.

В рамках турнира в лиге дебютировал российский полусредневес Сергей Хандожко. Его соперником был еще один новичок промоушена швед Ростем Акман, который до боя в Стокгольем не знал поражений. В итоге, Акман потерпел поражение единогласным решением судей, а Хандожко одержал свою первую победу в UFC.

Предлагаем ознакомиться с хайлатами некоторых интересных поединков бойцовского шоу.

Результаты турнира UFC Fight Night 153
Стокгольм, Швеция
1 июня

Главный бой

Энтони Смит победил Александра Густафссона удушением в четвертом раунде

Основные поединки

Александр Ракич победил Джими Мануву нокаутом в первом раунде

Макван Амирхани победил Криса Фишголда удушением во втором раунде

Кристос Гиагос победил Дамира Хадзовича единогласным решением судей

Даниэль Теймур победил Сангбина Жо единогласным решением судей

Предварительные поединки

Сергей Хандожко победил Ростема Акмана единогласным решением судей

Лина Лансберг победила Тоню Эвинджер единогласным решением судей

Леонардо Сантос победил Стиви Рэя нокаутом в первом раунде

Фрэнк Камачо победил Ника Хейна техническим нокаутом во втором раунде

Биа Малецки победила Эдуарду Сантану удушением во втором раунде

Девин Кларк победил Дарко Стошича единогласным решением судей

Жоэль Альварес победил Данило Беллуардо техническим нокаутом во втором раунде

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