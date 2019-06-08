Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жарким - Советский спорт
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08 июня 2019 11:02ММАВащенко Сергей

Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жарким

Сможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?

9 июня рано утром по московскому времени в Чикаго (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 238. В главном поединке бойцовского шоу будет разыгран вакантный пояс в легчайшем весе. Также свой титул в женской наилегчайшей весовой категории будет защищать Валентина Шевченко. Российские фанаты ММА ждут дебюта в сильнейшей лиге мира 35-летнего якутянина Ггригория попова, а также очередной яркий поединок с участием восходящей звезды Петра Яна. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках турнира UFC 238.

Дебют неизвестного россиянина

В апреле появилась новость, что некий 35-летний боец из России Григорий Попов подписал контракт с UFC. Многие тогда подумали, что это какая-то ошибка или шутка. Кто такой этот Попов? Почему мы не видели его поединков? Но это была никакая не ошибка. На самом деле боец из Якутии подписал контракт и сразу же получил шанс проявить себя в Чикаго на турнире UFC 238.

Григорий никогда не выступал в известных российских промоушенах, поэтому его имя не на слуху. Он дрался, например, в таких лигах: FEFoMP, MFP и WLF. Любопытно, как он подписал контракт с UFC, выступая в малоизвестных местечковых промоушенах? К тому же ему 35 лет. Многие спортсмены уже заканчивают карьеру в таком возрасте. Тут либо у него очень любопытные менеджеры, либо скаутская служба UFC слишком дотошно работает во всех странах мира. В любом случае, в будущем станет более известно, как такое произошло.

Попов набил себе неплохой рекорд. Он одержал 13 побед и потерпел всего одно поражение. Судя по его технике, он является универсальным бойцом, который способен как нокаутировать оппонента, так и сделать болевой или удушающий прием. Сложно говорить является ли он в предстоящем бою против американца Эдди Вайнлэнда, но соперника для дебюта ему дали крепкого и опытного, но отнюдь не топового. Эдди выступает в UFC с 2011 года и успел встретиться в октагоне с такими именитыми оппонентами, как Юрайя Фейбер (поражение), Джозеф Бенавидез (поражение),Ренан Барао (поражение), Джон Додсон (поражение). Всего в сильнейшей лиге мира он провел 12 поединков, в которых одержал всего пять побед. А последние два боя он проиграл по очкам.

Шансы Григория Попова на победу: 40%.

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Ян продолжает газовать

Бывший чемпион лиги ACA Петр Ян находится на контракте с UFC всего год, но за этот период он не только уверенно одержал четыре победы, но и ворвался в топ-10 легчайшего дивизиона. Глава промоушена Дана Уайт считает его самым перспективным бойцом России вместе с Забитом Магомедшариповым.

Ян одинаково хорош как в борьбе, так и в работе в стойке. В Штатах его полюбили за быстрый темп поединка и красивые и эффектные приемы. Чего не скажешь о его сопернике Джимми Ривере. Американец очень редко заканчивает свои бои досрочно (4 победы — нокаутами, 2 — сабмишенами, 16 — по очкам). Тем не менее, в рейтинге он находится выше Петра. И если россиянин одержит победу в Чикаго, то приблизится к топ-5 бойцов своего дивизиона. А там и титульный бой не за горами.

Шансы Петра Яна на победу: 70%.

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Возвращение Фергюсона

Свой последний поединок Тони Фергюсон провел в октябре прошлого года и фанаты стали скучать без него. У Тони неожиданно возникли психологические проблемы. На него жаловалась жена. Об этом часто говорил Дана Уайт.

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Но сейчас, вроде бы, все в порядке. Фергюсон имеет серию из 11 побед кряду и, несомненно, по спортивному принципу является фаворитом номер один на титульный бой против Хабиба Нурмагомедова. Однако, в UFC не все так просто. Спорт давно стал бизнесом. В Чикаго Тони сразится с ветераном ММА Дональдом Серроне — главным ковбоем смешанных единоборств, который вышел на победную серию. На данный момент она насчитывает три поединка.

Как сказал Серроне, ему пообещали титульный поединок, если он победит Фергюсона.

Шансы Дональда Серроне на победу: 35%.

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Титульные баталии

В двух последних поединках будут разыграны пояса чемпионов. Даже сложно сказать, какой из поединков Генри Сехудо — Марлон Мораес или Валентина Шевченко — Джессика Ай является главнее. Однако, матчмейкеры решили, что хедлайнерами турнира станут именно мужчины.

Шевченко стала чемпионкой в декабре прошлого года, когда по очкам победила полячку Джоанну Еджейчик. Бой против Джессики Ай будет для Валентины первой защитой своего пояса.

Шансы Шевченко на победу: 55%

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А вот в поединке Сехудо — Мораес будет разыгран вакантный пояс. Уже бывший чемпион дивизиона Ти Джей Диллашоу провалил допинг-тест и добровольно отказался от титула. Изначально, именно он должен был драться против Сехудо. Этот был бы бой-реванш. В январе нынешнего года Ти Джей спустил в наилегчайший вес, чтобы сразиться с Генри, который является чемпионом в этом весе, но потерпел сокрушительное поражение в первом же раунде нокаутом.

А после того, как наилегчайший дивизион был полностью распущен, Сехудо решил окончательно подняться на категорию выше. Он считается фаворитом боя против бразильца Мораеса, но ему точно не будет легко во время схватки. Марлон имеет серию из четырех побед кряду, причем он является нокаутером. Так что, Сехудо лучше несколько раз подумать перед тем, как идти в рубку в самом начале боя.

Шансы Сехудо на победу: 55%

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Все бои турнира UFC 238 (Чикаго, США)

Предварительные поединки

1. Джоанна Калдервуд (Шотландия, 13-3) — Кэтлин Чукагян (США, 11-2)

2. Эдди Вайнлэнд (США, 23-13-1) — Григорий Попов (Россия, 13-1)

3. Бэвон Льюис (США, 6-1) — Даррен Стюарт (Англия, 9-4)

4. Хиаонан Ян (Китай, 10-1) — Анджела Хилл (США, 9-6)

5. Рикардо Ламас (США, 19-7) — Келвин Каттар (США, 19-3)

6. Каролина Ковалькевич (Польша, 12-4) — Алекса Грассо (Мексика, 10-2)

7. Алджамьян Стерлинг (США, 17-3) — Педро Муньоз (Бразилия, 18-3)

8. Татьяна Суарез (США, 7-0) — Нина Ансарофф (США, 10-5)

Основные бои

9. Тай Туйваса (Австралия, 8-1) — Благой Ивноав (Болгария, 17-2)

10. Джимми Ривера (США, 22-1) — Петр Ян (Россия, 12-1)

11. Тони Фергюсон (США, 24-3) — Дональд Серроне (США, 36-11)

12. Валентина Шевченко (Перу/Киргизия, 16-3) — Джессика Ай (США, 14-6). Бой за титул в наилегчайшем дивизионе

Главный поединок

13. Генри Сехудо (США, 14-2) — Марлон Мораес (Бразилия, 22-5-1). Бой за вакантный титул в легчайшем весе

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