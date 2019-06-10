Будет ли Петр Ян драться за титул? - Советский спорт
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10 июня 2019 12:02ММАУсачев Владислав

Будет ли Петр Ян драться за титул?

На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.

Новый чемпион назвал имена потенциальных соперников, среди которых не оказалось россиянина Петра Яна. «Советский спорт» разбирается, почему?

Когда президенту UFC Дане Уайту задают вопросы о будущих звездах организации, он не просто в числе первых, а именно главным кандидатом на роль будущей звезды называет именно Петра Яна, который в ночь на воскресенье одержал пятую победу подряд в промоушене.

Однако обладатель пояса Генри Сехудо проигнорировал существование россиянина и назвал имена других потенциальных соперников: Доминика Круса, Юрайю Фэйбера и Коди Гарбрандта. Но у кого больше шансов сразиться за пояс чемпион UFC?

Доминик Крус (США)

1

Возраст: 33 года
Статистика в UFC: 5-1 (побед – поражений)
Последний бой: 30 декабря 2016 (поражение от Коди Гарбрандта)

Крус дважды становилчемпионом UFC в легчайшем дивизионе. В 2011 году он победил Юрайю Фэйбера, а в 2016 оказался сильнее Ти Джея Диллашоу. При этом карьеру Круса сильно испортили травмы. У него был перерыв с 2011 по 2014 год из-за разрыва крестообразной связки. Травма потребовала несколько операций. Вернувшись и победив японца Такэя Мидзугаки, Крус вновь повредил связки и выбыл еще на полтора года.

Крус вернул пояс в январе 2016-го, выиграв раздельным решением судей у Диллашоу. Через шесть месяцев взял верх в новой встрече с Фэйбером, а в декабре лишился титула в поединке с Коди Гарбрандтом. С тех пор он не выходил в октагон.

Крус должен был подраться с Джоном Линекером в январе, но бой был отменен из-за очередной травмы Доминика. На этот раз его подвело плечо.

Вероятность встречи: 10%

Юрайя Фэйбер (США)

1

Возраст: 40 лет
Статистика в UFC: 10-6
Последний бой: 17 декабря 2016 (победа над Брэдом Пикеттом)

Казалось, что одной фамилии Круса должно быть достаточно, чтобы считать заявления Сехудо несерьезными, но чемпион пошел куда дальше и если не Крус, значит 40-летний Фэйбер, который оказался вторым в списке.

С 2011 по 2016 Юрайя четыре раза становился претендентом на титул организации, но ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. Фэйбер объявил о завершении карьеры в момент, когда Диллашоу получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга. Совпадение ли?

В начале этого года 40-летний спортсмен объявил о возобновлении карьеры. Вероятно, следующий бой он проведет на UFC on ESPN+ 13, который пройдет 13 июля в родном городе Фэйбера – Сакраменто. Официального подтверждения этой информации нет, но интерес к встрече с ветераном проявили проспекты Мэнни Бермудес и Рики Саймон.

Вероятность встречи: 10%

Коди Гарбрандт (США)

1

Возраст: 27 лет
Статистика в UFC: 6-3
Последний бой: 02 марта 2019 (поражение от Педро Муньоса)

Гарбрандт – один из реальных кандидатов на бой с чемпионом. Коди относительно недавно владел титулом, утратив его в 2017 году. Он шел на серии из шести побед подряд, а затем дважды проиграл Диллашоу и один раз Педро Муньосу. Причем все поражения Гарбрандт потерпел нокаутами, поэтому Коди не должен стать серьезной проблемой для Сехудо, нокаутировавшего в последних боях Диллашоу и Марлона Мораеса.

Вероятность встречи: 20%

Алджемейн Стерлинг (США)

1

Возраст: 29 лет
Статистика в UFC: 10-3
Последний бой: 08 июнь 2019 (победа над Педро Муньосом)

Алджемейн Стерлинг не входит в число приоритетов Сехудо, но считаться с этим парнем придется. До UFC 238 он занимал третье место в рейтинге претендентов, а победа над Муньосом должна продвинуть его еще выше. Стерлинг определенно очень крепкий и неудобный соперник для Сехудо. Только Мораесу удалось победить американца нокаутом, а остальные поражения Стерлинг потерпел раздельным решением судей.

Вероятность встречи: 35 %

Петр Ян (Россия)

1

Возраст: 26 лет
Статистика в UFC: 5-0
Последний бой: 08 июнь 2019 (победа над Джимми Риверой)

В отличие от Стерлинга Петр Ян находился на девятом месте в рейтинге легчайшего дивизиона, но он победил седьмого номера Джимми Риверу и вправе рассчитывать на серьезное продвижение вверх.

Не стоит забывать, что Яну симпатизирует Дана Уайт. В пользу россиянина говорит зрелищность его поединков. К тому же Петр был чемпионом лиги ACB. Но поскольку россиянин является самым молодым из числа возможных претендентов, скорее всего, выбор будет сделан в пользу другого бойца. А Яну придется провести еще один бой. Например, с тем же Мораесом или Муньосом.

Вероятность встречи: 35 %

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