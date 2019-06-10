Будет ли Петр Ян драться за титул?

Новый чемпион назвал имена потенциальных соперников, среди которых не оказалось россиянина Петра Яна. «Советский спорт» разбирается, почему?
Когда президенту UFC Дане Уайту задают вопросы о будущих звездах организации, он не просто в числе первых, а именно главным кандидатом на роль будущей звезды называет именно Петра Яна, который в ночь на воскресенье одержал пятую победу подряд в промоушене.
Однако обладатель пояса Генри Сехудо проигнорировал существование россиянина и назвал имена других потенциальных соперников: Доминика Круса, Юрайю Фэйбера и Коди Гарбрандта. Но у кого больше шансов сразиться за пояс чемпион UFC?
Возраст: 33 года
Статистика в UFC: 5-1 (побед – поражений)
Последний бой: 30 декабря 2016 (поражение от Коди Гарбрандта)
Крус дважды становилcя чемпионом UFC в легчайшем дивизионе. В 2011 году он победил Юрайю Фэйбера, а в 2016 оказался сильнее Ти Джея Диллашоу. При этом карьеру Круса сильно испортили травмы. У него был перерыв с 2011 по 2014 год из-за разрыва крестообразной связки. Травма потребовала несколько операций. Вернувшись и победив японца Такэя Мидзугаки, Крус вновь повредил связки и выбыл еще на полтора года.
Крус вернул пояс в январе 2016-го, выиграв раздельным решением судей у Диллашоу. Через шесть месяцев взял верх в новой встрече с Фэйбером, а в декабре лишился титула в поединке с Коди Гарбрандтом. С тех пор он не выходил в октагон.
Крус должен был подраться с Джоном Линекером в январе, но бой был отменен из-за очередной травмы Доминика. На этот раз его подвело плечо.
Вероятность встречи: 10%
Возраст: 40 лет
Статистика в UFC: 10-6
Последний бой: 17 декабря 2016 (победа над Брэдом Пикеттом)
Казалось, что одной фамилии Круса должно быть достаточно, чтобы считать заявления Сехудо несерьезными, но чемпион пошел куда дальше и если не Крус, значит 40-летний Фэйбер, который оказался вторым в списке.
С 2011 по 2016 Юрайя четыре раза становился претендентом на титул организации, но ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. Фэйбер объявил о завершении карьеры в момент, когда Диллашоу получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга. Совпадение ли?
В начале этого года 40-летний спортсмен объявил о возобновлении карьеры. Вероятно, следующий бой он проведет на UFC on ESPN+ 13, который пройдет 13 июля в родном городе Фэйбера – Сакраменто. Официального подтверждения этой информации нет, но интерес к встрече с ветераном проявили проспекты Мэнни Бермудес и Рики Саймон.
Вероятность встречи: 10%
Возраст: 27 лет
Статистика в UFC: 6-3
Последний бой: 02 марта 2019 (поражение от Педро Муньоса)
Гарбрандт – один из реальных кандидатов на бой с чемпионом. Коди относительно недавно владел титулом, утратив его в 2017 году. Он шел на серии из шести побед подряд, а затем дважды проиграл Диллашоу и один раз Педро Муньосу. Причем все поражения Гарбрандт потерпел нокаутами, поэтому Коди не должен стать серьезной проблемой для Сехудо, нокаутировавшего в последних боях Диллашоу и Марлона Мораеса.
Вероятность встречи: 20%
Возраст: 29 лет
Статистика в UFC: 10-3
Последний бой: 08 июнь 2019 (победа над Педро Муньосом)
Алджемейн Стерлинг не входит в число приоритетов Сехудо, но считаться с этим парнем придется. До UFC 238 он занимал третье место в рейтинге претендентов, а победа над Муньосом должна продвинуть его еще выше. Стерлинг определенно очень крепкий и неудобный соперник для Сехудо. Только Мораесу удалось победить американца нокаутом, а остальные поражения Стерлинг потерпел раздельным решением судей.
Вероятность встречи: 35 %
Возраст: 26 лет
Статистика в UFC: 5-0
Последний бой: 08 июнь 2019 (победа над Джимми Риверой)
В отличие от Стерлинга Петр Ян находился на девятом месте в рейтинге легчайшего дивизиона, но он победил седьмого номера Джимми Риверу и вправе рассчитывать на серьезное продвижение вверх.
Не стоит забывать, что Яну симпатизирует Дана Уайт. В пользу россиянина говорит зрелищность его поединков. К тому же Петр был чемпионом лиги ACB. Но поскольку россиянин является самым молодым из числа возможных претендентов, скорее всего, выбор будет сделан в пользу другого бойца. А Яну придется провести еще один бой. Например, с тем же Мораесом или Муньосом.
Вероятность встречи: 35 %