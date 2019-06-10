Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео) - Советский спорт
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10 июня 2019 19:07ММАВащенко Сергей

Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)

9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.

Эдди Вайнленд (США) – Григорий Попов (Россия)

Российский дебютант лиги Григорий Попов не смог удивить американскую публику. Эдди Вайнлэнд оказался сильнее спортсмена из Якутии. Все закончилось во втором раунде нокаутом в пользу американца.

Петр Ян (Россия) — Джимми Ривера (США)

Представитель легчайшего дивизиона Петр Ян провел за год в UFC уже пять поединков и во всех одержал уверенные победы. В Чикаго соперником россиянина стал американец Джимми Ривера, который сумел продержаться до финального гонга. Но все равно судьи единогласно отдали победу Яну. Отметим, что глава UFC Дана Уайт считает Петра самым перспективным российским бойцом наряду с Забитом Магомедшариповым. Следовательно, Петр Ян уже в конце 2019 года может провести бой за титул чемпиона.

Тони Фергюсон (США) — Дональд Серроне (США)

Многие фанаты ждали турнир в Чикаго только ради этого поединка. Тони Фергюсон имел некоторые психологические проблемы, но все осталось позади. Он победил Дональда Серроне в настоящей мясорубке в октагоне, но не стал радоваться своему успеху. Дело в том, что врачи остановили бой, а судьи засчитали ТКО во втором раунде. Серроне допустил медицинскую ошибку. Когда в его носу было много крови, он решил высморкаться и из-за этого спустя несколько секунд у него заплыл кровью глаз.

Фергюсон проявил себя по-мужски. Он заявил, что готов провести реванш с Серроне.

Валентина Шевченко (Киргизия) — Джессика Ай (США)

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко проводила свою первую защиту титула. Во втором раунде ее соперница из США Джессика Ай уже лежала на настиле октагона после сумасшедшего хайкика в исполнении чемпионки.

Генри Сехудо (США) — Марлон Мораес (Бразилия)

На кону стоял вакантный титул чемпиона в легчайшем весе. Напомним, что Ти Джей Диллашоу провалил допинг-тестирование и добровольно отказался от пояса.

В итоге, Сехудо в третьем раунде одержал победу техническим нокаутом и стал обладателем поясов в двух версиях. К титулу в наилегчайшем дивизионе он добавил пояс в легчайшем.

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