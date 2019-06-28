Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось? - Советский спорт
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28 июня 2019 09:13ММАВащенко Сергей

Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?

Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков в марте нынешнего года подписал контракт с сильнейшей лигой мира UFC, а в четверг стало известно, что он больше не будет драться в промоушене. Что случилось? «Советский спорт» подробно рассказывает.

Нашли допинг

Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк всю свою карьеру провел в лиге RCC, где, в основном, бил либо малоизвестных бойцов, либо побеждал «сбитых летчиков», таких как, Джефф Монсон, Антонио Силва, Рикко Родригес и Фабио Мальдонадо.

Скауты UFC следили за россиянином с 2016 года, но подписали с ним соглашение только в марте нынешнего года. Почему?

По неофициальной информации, Иван долго время принимал вещества, которые способствовали быстрому наращиванию мышечной массы. Эти самые вещества запрещены в Штатах, где всех бойцов UFC очень досконально проверяют на допинг несколько раз за год. Так вот, несколько лет до подписания контракта Штырков чистился от запрещенных веществ. И когда казалось, что организм чист, он подписал соглашение и должен был дебютировать в UFC на турнире в Санкт-Петербурге. Однако, он снялся с поединка за несколько часов до начала, сославшись на плохое состояние.

Как сообщают американские СМИ, первый допинг-тест у спортсмена взяли сразу после того, как он поставил свою подпись на официальной бумаге. Тот тест не показал ничего плохого, но многих сотрудников анти-допингового агентства он все равно не утроил. Когда стали вскрывать пробу B, то окончательно убедились, что в организме Штыркова остались следы запрещенных веществ, которые способствовали наращиванию мышечной массы. Об этом уведомили бойца и всю его команду. Штырков решил действовать на опережение и попросил промоушен расторгнуть с ним контракт, чтобы не получить длительную дисквалификацию за допинг.

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Обратной дороги не будет

Конечно, эта новость не обрадовала российских фанатов ММА, но нельзя сказать, что это было неожиданно. Многие давно предполагали, что Иван химичил раньше. У него была бешеная мышечная масса, именно поэтому его и прозвали Уральским Халком.

Сейчас Штыркову 30 лет и заканчивать карьеру слишком рано. Как сообщил его менеджер, уже сейчас у спортсмена есть несколько вариантов продолжения карьеры. Самый ожидаемый — это возвращение в лигу RCC, где его все знают. На Урале у спортсмена действительно очень большая поддержка фанатов, однако, не все еще забыли, что пару недель назад Штырков вместе с компанией спортсменов разгонял протестующих против строительства храма в Екатеринбурге.

Есть также варианты с российскими лигами Fight Nights и ACB, японским промоушеном Rizin, польским KSW, а также американскими Bellator и PFL. Но с последними сложнее: как там обстоят дела с допингом — детально неизвестно. Тестирование там вроде бы есть, а вроде бы и нет.

В любом случае, Штырков продолжит карьеру и, возможно, когда-нибудь вернется в UFC. Но это не точно.

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