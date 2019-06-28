Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков в марте нынешнего года подписал контракт с сильнейшей лигой мира UFC, а в четверг стало известно, что он больше не будет драться в промоушене. Что случилось? «Советский спорт» подробно рассказывает.

Нашли допинг

Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк всю свою карьеру провел в лиге RCC, где, в основном, бил либо малоизвестных бойцов, либо побеждал «сбитых летчиков», таких как, Джефф Монсон, Антонио Силва, Рикко Родригес и Фабио Мальдонадо.

Скауты UFC следили за россиянином с 2016 года, но подписали с ним соглашение только в марте нынешнего года. Почему?

По неофициальной информации, Иван долго время принимал вещества, которые способствовали быстрому наращиванию мышечной массы. Эти самые вещества запрещены в Штатах, где всех бойцов UFC очень досконально проверяют на допинг несколько раз за год. Так вот, несколько лет до подписания контракта Штырков чистился от запрещенных веществ. И когда казалось, что организм чист, он подписал соглашение и должен был дебютировать в UFC на турнире в Санкт-Петербурге. Однако, он снялся с поединка за несколько часов до начала, сославшись на плохое состояние.

Как сообщают американские СМИ, первый допинг-тест у спортсмена взяли сразу после того, как он поставил свою подпись на официальной бумаге. Тот тест не показал ничего плохого, но многих сотрудников анти-допингового агентства он все равно не утроил. Когда стали вскрывать пробу B, то окончательно убедились, что в организме Штыркова остались следы запрещенных веществ, которые способствовали наращиванию мышечной массы. Об этом уведомили бойца и всю его команду. Штырков решил действовать на опережение и попросил промоушен расторгнуть с ним контракт, чтобы не получить длительную дисквалификацию за допинг.

Обратной дороги не будет

Конечно, эта новость не обрадовала российских фанатов ММА, но нельзя сказать, что это было неожиданно. Многие давно предполагали, что Иван химичил раньше. У него была бешеная мышечная масса, именно поэтому его и прозвали Уральским Халком.

Сейчас Штыркову 30 лет и заканчивать карьеру слишком рано. Как сообщил его менеджер, уже сейчас у спортсмена есть несколько вариантов продолжения карьеры. Самый ожидаемый — это возвращение в лигу RCC, где его все знают. На Урале у спортсмена действительно очень большая поддержка фанатов, однако, не все еще забыли, что пару недель назад Штырков вместе с компанией спортсменов разгонял протестующих против строительства храма в Екатеринбурге.

Есть также варианты с российскими лигами Fight Nights и ACB, японским промоушеном Rizin, польским KSW, а также американскими Bellator и PFL. Но с последними сложнее: как там обстоят дела с допингом — детально неизвестно. Тестирование там вроде бы есть, а вроде бы и нет.

В любом случае, Штырков продолжит карьеру и, возможно, когда-нибудь вернется в UFC. Но это не точно.