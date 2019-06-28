Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота? - Советский спорт
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28 июня 2019 20:10ММАВащенко Сергей

Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?

В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.

30 июня рано утром по московскому времени в Миннеаполисе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз Фрэнсис Нганноу по прозвищу «Хищник» сразится с бразильцем Джуниором дос Сантосом («Цынан»). Победитель этого поединка станет главным претендентом на бой против чемпиона тяжелого веса.

Мощь Фрэнсиса Нганноу

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30-летний француз камерунского происхождения выступает по правилам ММА с 2013 года. За это время он провел 16 поединков, в которых одержал 13 побед и потерпел три поражения. Он очень быстро поднялся в рейтинге UFC и сейчас считается одним из самых сильных тяжеловесов мира. В сильнейшем промоушене мира он побеждал таких парней, как Андрей Орловский, Алистар Оверим, Кертис Блейдс и Кейн Веласкес. Нганноу обладает мощнейшим нокаутирующим ударом, но у него есть большие проблемы с борьбой. На данный момент он имеет серию из двух побед кряду.

Бокс дос Сантоса

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35-летний бразилец дерется с 2006 года. За свою карьеру он провел 26 боев, в которых одержал 21 победу при пяти поражениях. Джуниор дос Сантос является бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе. Их трилогию с Кейном Веласкесом помнят все фанаты ММА. В этих поединках было очень много крови. Дос Сантос выиграл одну, проиграл две и ждет четвертого поединка против Кейна. На данный момент бразилец имеет серию из трех побед кряду. В 2018 и 2019 годах были повержены Благой Иванов, Тай Туйваса и Деррик Льюис. Бразилец является базовым боксером. Он отлично работает в стойке руками, однако есть большие проблемы в борьбе.

Каким будет бой?

Совершенно точно можно сказать, что мы увидим скорее схватку по кикбоксингу, нежели по ММА. Оба спортсмена не любят и не умеют бороться. Их главные козыри — это руки. Очень сложно прогнозировать как завершится бой. Он может закончится уже на первой минуте ярким нокаутом, а может и продлиться всю дистанцию, причем скучнейшим образом.

Нганноу не любит затягивать схватки, так как у него не особо хорошая дыхалка. Он рассчитывает на точное и сильное попадание. Однако, если он будет бояться действовать первым номером, может повториться сценарий его боя против Деррика Льюиса, где мы увидели скучный бой с минимальным количеством ударов.

Дос Сантос является нокаутером, но в бою против француза ему будет нелегко. Если он пойдет в привычную рубку, то может наткнуться на контрудар, который может закончиться для него плачевно. Но бразилец очень хороший тактик. И если он выберет правильную стратегию выматывания более крупного соперника, то вполне может победить. Главное для него — дожить до третьего раунда, а там действовать по ситуации.

Кто фаворит?

Фаворитом противостояния является Нганноу, причем, по мнению букмекеров, явным. Коэффициенты на его победу колеблются от 1,3 до 1,5. На победу дос Сантоса можно поставить с коэффициентом 3,3.

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