Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов - Советский спорт
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01 июля 2019 14:01ММАВащенко Сергей

Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов

«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.

UFC 239
7 июля
Лас-Вегас (США)

В самом начале месяца нас ждет крупнейший турнир с двумя титульными боями и другими интригующими схватками.

В рамках этого вечера в клетку вернется Бен Аскрен (19-0), возможно лучший грэпплер промоушена. Противостоять ему будет Хорхе Масвидаль (33-13).

Аскрен дерется с 2009 года и за это время не потерпел ни одного поражения. Свой дебютный бой в UFC он провел в марте нынешнего года, победив сабмишеном Робби Лоулера в первом раунде. Всего за свою карьеру в ММА он одержал 19 побед.

аскрен

Многие считают Масвидаля явным аутсайдером этого боя. Всю свою карьеру он выступает с переменным успехом. Последний раз он дрался весной, нокаутировав Даррена Тилла, а до этого потерпел два поражения кряду от Дэмиана Майи и Стивена Томпсона.

Главные бои турнира UFC 239 — просто загляденье. Оба титульные.

Бразильянка Аманда Нуньес (17-4) будет защищать свой пояс в легчайшем весе в бою против Холли Холм (12-4) — экс-чемпионки. Нуньес является неоспоримой фавориткой, последних соперниц она смела, даже не задумываясь. Ракель Пеннингтон сумела протянуть до пятого раунда, но была нокаутирована, а Кристан Жустино и вовсе не протянула и минуты в клетке с Амандой.

нуньес

Однако, не стоит забывать, что Холли Холм — далеко не подарок. До сих пор все вспоминают ее хайкик, который привел к оглушительному нокауту Ронды Роузи.

Нас ждет очень интригующий бой. Нуньес, как всегда попрет на соперницу, как танк, а Холм сможет применить свою тактику контратакующих ударов. Нас, несомненно, ждет нокаут в этой схватке. Но кто упадет?

холм

В главном бою вечера чемпион полутяжелого веса Джон Джонс (24-1) сразится с дерзким претендентом из Бразилии Тиаго Силвой (21-6). Все знают, кто такой Джонс и как он дерется. А вот о Силве говорят намного меньше, хотя он заслужил более пристального внимания.

На данный момент Тиаго имеет серию из четырех побед, причем побеждал он не абы кого, а Джими Мануву и Яна Блаховича — довольно крепких бойцов, которые считаются топовыми. Причем обоих удалось нокаутировать.

Джонс, несомненно, фаворит, но не стоит недооценивать претендента.

дж

PFL4
12 июня
Атлантик-Сити (США)

Четвертый турнир PFL в этом году возвращает нас к Гран-при в полусреднем весе, где выступят два наших спортсмена.

Победитель прошлогоднего турнира, чемпион и обладатель миллиона долларов Магомед Магомедкеримов (24-5) сразится с Крисом Кертисом (21-5). Россиянин не проигрывал с 2015 года и на данный момент имеет серию из девяти побед кряду. Соперник у него не из легких. Американец тоже выиграл восемь последних боев и рассчитывает на победу в Гран-при. Эта схватка станет украшением всего бойцовского шоу.

магомедеримов

Помимо Магомедкеримова, в PFL 4 подерется и Гамзат Хирамагомедов (7-1). Свой дебютный бой в организации он проиграл Глайсо Францу сабмишеном. Теперь, нужно обязательно побеждать, чтобы продолжить путь к плеф-офф. Скорее всего, Гамзату удастся это сделать, так как соперник у него явно сейчас находится в глубоком спаде. Серб Боян Великович (16-9-2) не выигрывает на протяжении четырех поединков (три поражения и ничья) и не должен составить нашему бойцу какой-то конкуренции.

UFC ON ESPN 4
21 июля
Сан-Антонио (США)

42-летний россиянин Алексей Олейник (57-12-1) возвращается в октагон после поражения техническим нокаутом от Алистара Оверима на турнире в Санкт-Петербурге, который прошел 20 апреля.

олейник

На этот раз соперником Олейника станет менее серьезный оппонент, но тем не менее, опасный. 36-летний американец Уолтер Харрис (12-7) находится ниже Олейника в рейтинге и никогда не хватал звезд с неба. Поэтому, это отличный шанс для россиянина закрыть последнее поражение.

На турнире также состоится бой двух ветеранов тяжелого веса. Белорус Андрей Орловский (27-18) попытается уйти с черной полосы. В последнее время он дерется очень слабо: в 11 последних боях он одержал лишь две победы. Но UFC продолжает давать ему шанс за шансом. Его соперник — американец Бен Ротвелл (36-11), тоже сейчас не в хорошей форме. Два последних боя он проиграл: Джуниору дос Сантосу и Благою Иванову. Короче говоря, проигравший в этом противостоянии вполне может объявить о завершении карьеру сразу после боя. Вероятность высокая.

В главном бою вечера Рафаэль дос Аньос (29-11) подерется с Леоном Эдвардсом (17-3).

UFC 240
28 июля
Эдмонтон (Канада)

В заключительном турнире месяца в Канаде чемпион полулегкого веса американец Макс Холлоуэй (20-4) сразится с Фрэнки Эдгаром (23-6-1).

Фаворитом является действующий чемпион, у которого не должно возникнуть проблем с одноклубником Забита Магомедшарипова.

холлоуэ

В со-главном бою бразильянка Кристиан Жустино (20-2) после поражения от Аманды Нуньес и потери чемпионского титула подерется с Фелицией Спенсер (7-0). Для Фелиции это будет лишь второй бой в промоушене. Дебютировала она в мае нынешнего года, сабмишеном победив Меган Андерсон. Эксперты уверены в легкой победе Жустино, но не стоит недооценивать Спенсер, которая является первоклассным мастером джиу-джитсу. У нее будет шанс на победу, если схватка перейдет в партер.

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