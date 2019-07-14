Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор - Советский спорт
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14 июля 2019 00:01ММАБратищева Полина

Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор

14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.

В связи с этим, «Советский спорт» рассказывает о самых интересных фактах из жизни спортсмена.

Макгрегор — фанат «Манчестер Юнайтед»

С детства Конор интересовался спортом. Изначально его привлекал футбол, и он являлся фанатом «Манчестер Юнайтед» (Англия). Позже он и сам выступал на футбольном поле за команду «Лудерс Селтик».

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Макгрегор до сих пор следит за футболом и даже побывал на финале чемпионата мира, который прошел в России. Франция победила Хорватию, но за какую команду переживал Макгрегор — неизвестно.

Конора в детстве часто обижали

Интерес к боевым искусствам Макгрегор начал проявлять еще в школе. Из-за слабого телосложения и невысокого роста он часто становился жертвой подростковых разборок. Причем их результат был не в его пользу. Тогда мальчик понял необходимость владения приемами самозащиты. Какое-то время он даже носил с собой маленькую гантельку, чтобы защищаться от недоброжелателей.

Будущий чемпион UFC начал заниматься смешанными единоборствами в 16 лет, а в 18 - уже был в спортивном учреждении SPG Ireland.

За годы учебы в школе Конор часто принимал участие в драках, поэтому его родители периодически посещали кабинет директора.

Обычный ирландский сантехник

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После окончания школы Макгрегора ожидала профессия водопроводчика, так как отец настаивал на том, чтобы сын продолжил его дело. Отец Конора сам был бойцом, начинал с бокса, но не стал профессионалом в спорте.

Юноша устроился на работу учеником сантехника и, параллельно с этим, принимал участие в боях. Жизнь Макгрегора не всегда была успешной. В юности ему пришлось попробовать себя и в роли водопроводчика, и в роли строителя. Конору приходилось вставать в шесть утра и отправляться на работу, дорога до которой занимала два часа. Спустя полтора года Макгрегор понял, что ему предстоит сделать выбор между профессиями, и ушел в спорт.

Первый тренер ирландского бойца Джон Кэвана рассказывал, что Конор проводил в зале дни и ночи напролет. Он тренировался без отдыха, чтобы достичь своих целей.

Плакал после поражения

В январе 2008 года на турнире COT 3 в Дублине Макгрегор потерпел первое поражение в своей карьере. Литовец Артемий Ситенков провел сабмишен и заставил сдаться Конора на 69 секунде поединка. После этой неудачи Макгрегор плакал. Но эти слезы сделали его намного сильнее.

Нокаутировал легенду за 13 секунд

Свое прозвище «Notorious» Макгрегор получил на бое в турнире ROT: Ring of Truth 6 в 2007 году. Тогда он отправил в нокаут Сиарана Кембелла в первые пять минут.

Самая быстрая победа в карьере Конора была в 2011 году. Он нокаутировал противника Патрика Дохети всего за четыре секунды.

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Но самая крутая победа в карьере Макгрегора — это нокаут в поединке против легендарного бразильца Жозе Алдо. 12 декабря 2015 году ирландец первым же акцентированным ударом вырубил соперника и стал чемпионом UFC в полулегком весе. На это у Конора потребовалось всего 13 секунд.

И это до сих пор самый быстрый нокаут в чемпионских поединках промоушена. Отметим также, что до этого Алдо не проигрывал в течение десяти лет.

Повезло с женой

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Со своей женой Ди Девлин Макгрегор познакомился в ночном клубе. Пара прошла вместе через очень много трудностей и жизненных испытаний. Ди Девлин всегда поддерживала мужа, следила за его режимом и правильным питанием. В гражданском браке супруги уже около десяти лет. Пара до сих пор живет счастливо и воспитывает двоих детей.

Фирменная походка

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Походка бойца является его своеобразной «фишкой». Однако отметим, что движения руками впервые продемонстрировал генеральный директор и глава правления WWE Винс Макмэн. Походку спортсмена копировал практически каждый.

Самый богатый боец мира

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Макгрегор – самый высокооплачиваемый боец UFC. Он первым получил миллион долларов за выход на бой, а позже утроил эту сумму (получил три миллиона за поединок). Таких рекордных успехов спортсмен достиг всего за три года.

По некоторым данным, за схватку против россиянина Хабиба Нурмагомедова Макгрегор получил свыше 30 миллионов долларов. Как все мы помним, Конор проиграл в четвертом раунде сабмишеном.

Стиль Макгрегора

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Важная часть образа Макгрегора – его татуировки и борода. Спортсмен неустанно работает над имиджем. Первой его татуировкой стала арабская надпись, размещенная на ноге. Также на его теле есть изображение гориллы с короной на голове, распятия, розы, тигра и другие. Над имиджем бойца работает один из лучших стилистов в мире Дэвид Август. В 2014 году Конор стал самым стильным мужчиной Ирландии на престижной церемонии Peter Mark VIP в Дублине.

«Бой столетия»

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26 августа 2017 года состоялся боксерский «поединок столетия» между Конором Макгрегором и легендарным боксером Флойдом Мейвезером. Флойд одержал победу техническим нокаутом, но в итоге оба бойца получили огромные деньги за выход на ринг. Макгрегор получил свыше 100 миллионов долларов и обеспечил себя и всю свою семью на долгие годы вперед. Он открыл свой бизнес по созданию алкогольных напитков и возвращаться в смешанные единоборства пока не планирует.

Зарекомендовал себя как тренер

Конор Макгрегор принимал участие в телепроекте TUF 22. Он выступал в качестве тренера европейской команды, которая сражалась с американской. Ирландец утверждал, что если составить правильное расписание поединков, то команда европейцев одержит победу. Так и произошло.

Часы, автомобили и всякие дорогие штучки

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По некоторым данным считается, что Конор – внук Мазерса Макгрегора, ирландского предпринимателя, мецената, воина и собирателя произведений ирландского изобразительного искусства. Этот факт объяснил бы его страсть к боям, предпринимательству и роскоши.

Спортсмен очень любит часы. У него есть целая коллекция дорогих аксессуаров на все случаи жизни: «попроще» и элитные для масштабных мероприятий. Видимо, страсть к часам передалась ему от отца.

Сестра тоже мощная

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Сестра бойца Эрин тоже является спортсменкой. Девушка занимается культуризмом.

Макгрегор — вишенка на торте UFC

За всю свою спортивную карьеру Макгрегор одержал 21 победу и потерпел четыре поражения. Он возглавлял пять из шести самых продаваемых турниров UFC.

Самые продаваемые турниры в истории UFC

1. UFC 229 — 06.10.2018, главное событие: Хабиб Нурмагомедов - Конор МакГрегор, продажи PPV: 2,4 млн.
2. UFC 202 — 20.08.2016, главное событие: Нейт Диас - Конор Макгрегор, продажи PPV: 1,65 млн.
3. UFC 100 — 11.07.2009, главное событие: Брок Леснар - Фрэнк Мир, продажи PPV: 1,6 млн.
4. UFC 196 — 05.03.2016, главное событие: Конор Макгрегор - Нейт Диас, продажи PPV: 1,5 млн.
5. UFC 205 — 13. 11.2016, главное событие: Эдди Альварес - Конор Макгрегор, продажи PPV: 1,3 млн.
6. UFC 194 — 12.11.2015, главное событие: Жозе Алдо - Конор Макгрегор, продажи PPV: 1,2 млн.

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