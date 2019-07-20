Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутера

21 июля в Сан-Антонио (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 4, на котором выступит тяжеловес Алексей Олейник. Для него это будет 71-й бой в карьере. Феноменальный результат: в тяжелом весе по этому показателю до него всем, как до Луны. На этот раз соперник у него не такой серьезный, как голландец Алистар Оверим, но в поединке легко точно не будет. Тем более Алексей, приняв вызов на этот поединок, рискует потерять позиции в рейтинге, если потерпит поражение.

ЗАБЫТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Предыдущий поединок 42-летний россиянин проводил на турнире UFC в Санкт-Петербурге в апреле нынешнего года. Он в срочном порядке в бою против легендарного Алистара Оверима заменил другого россиянина Александра Волкова, который за пару недель до поединка получил травму и выбыл из карда бойцовского шоу.

На подготовку с голландцем у Алексея практически не было времени, но он спас промоушен. Не помешало даже то, что Олейник и Оверим — очень хорошие друзья и часто проводили совместные тренировки. К тому же, россиянин не упустил возможность стать хедлайнером первых двух турниров организации в России. 15 сентября 2018 года он также дрался в главном поединке вечера. Тогда план Алексея сработал на все 100 % – новозеландец Марк Хант не продержался и до второго раунда, сдавшись в первой пятиминутке после фирменного удушающего. Но тогда наш спортсмен был полностью готов и тренировался несколько месяцев, отрабатывая те приемы, которые могли сработать именно в схватке с Хантом.

Но когда выходишь на коротком уведомлении, всегда нужно понимать, что это большой риск. Олейник не был фаворитом, но шансы у него все-таки были. Если бы Алексей перевел бой в партер, то Овериму пришлось бы приложить максимум усилий, чтобы избежать поражения. Но россиянин решил удивить питерскую публику и пошел в размен с голландским бойцом. Первые минуты все шло хорошо, Олейник набирал очки и заставлял своим напором Алистара уходить в глубокую оборону. Но Оверим — не глупый миксфайтер. За свою карьеру он повидал немало тяжелых ситуаций и находил из них выходы. Он переждал пока Олейник вымахается и пошел в атаку. В конце первого раунда он победил техническим нокаутом, чем вызвал бурю негодования российских фанатов в адрес Олейника. Мол, зачем соглашался, если не готов? Зачем дрался в стойке, а не переводил в борьбу?

В САН-АНТОНИО БУДЕТ ПО-ДРУГОМУ?

В США в это воскресенье Олейник подерется с 36-летним американцем Уолтом Харрисом. Соперники очень хорошо знают друг друга, так как спарринговали не один раз. Харриса нельзя назвать топовым бойцом. За свою карьеру он одержал 12 побед и потерпел семь поражений. Результат, мягко говоря, не выдающийся. Но недооценивать этого парня не стоит.

Все свои 12 побед он добыл мощнейшими нокаутами. И к тому же он занимает 14-ю строчку рейтинга тяжеловесов UFC. Это тоже показатель. Но, согласившись на эту схватку, Олейник в очередной раз рискует. Если поражение от Оверима отбросило нашего бойца всего на несколько строчек в рейтинге, то неудача в бою против американца может вообще выбить Алексея из топ-10. Сейчас он занимает девятое место. А вот победа в предстоящем бою никак не поднимет россиянина в табели о рангах.

Харрис — отличный соперник для того, чтобы закрыть предыдущее поражение. И Алексей это очень хорошо понимает. Несомненно, он постарается не сделать тех ошибок, которые у него были в бою с Оверимом, когда он дрался в стойке. Олейнику необходимо перевести Харриса в партер, где американский спортсмен сделать ничего не сможет. С борьбой у него очень большие проблемы.

Тем не менее, американец является небольшим фаворитом в этой схватке. Но сколько раз Олейник удивлял мир ММА? Пальцев двух рук, наверное, не хватит.

Алексей Олейник Боец Уолт Харрис Россия Гражданство США Удав Прозвище Большой билет 42 года Возраст 36 лет 188 см Рост 196 см 112 кг Вес 115 кг 206,5 см Размах рук 208 см Боевое самбо, джиу-джитсу Стиль Бокс 57 побед — 12 поражений — 1 ничья Статистика в ММА 12 побед — 7 поражений Алистар Оверим (поражение) Последний бой Сергей Спивак (победа)

ТОП-10 ТЯЖЕЛОВЕСОВ UFC

Чемпион. Даниэль Кормье (США)

1. Стипе Миочич (США)

2. Фрэнсис Нганноу (Франция)

3. Джуниор дос Сантос (Бразилия)

4. Кертис Блейдс (США)

5. Деррик Льюис (США)

6. Александр Волков (Россия)

7. Алистар Оверим (Голландия)

8. Кейн Веласкес (США)

9. Алексей Олейник (Россия)

10. Шамиль Абдурахимов (Россия)

…

14. Уолт Харрис (США)

КТО ЕЩЕ ПОДЕРЕТСЯ НА ТУРНИРЕ

В главном поединке турнира в Сан-Антонио сразятся представители полусреднего веса: бразилец Рафаэль дос Аньос попробует одолеть британца Леона Эдвардса. Если южноамериканец выиграет, то станет главным претендентом на пояс чемпиона, которым владеет нигериец Камару Усман.

Также стоит обратить внимание на выступление ветеранов Андрея Орловского (40 лет, Белоруссия) и Бена Ротвелла (37 лет, США). Эти спортсмены уже давно не считаются элитой ММА, но по-прежнему любимы в UFC.

Белорус когда-то был чемпионом организации, но ему давно пора завязывать с поединками. За последние 11 схваток он одержал всего две победы. Но UFC не спешит увольнять ветерана и каждый раз дает ему новый шанс.

Бен Ротвелл после поражения от Джуниор дос Сантоса в 2016 году завершил карьеру, но решил ее возобновить спустя три года. Возвращение в спорт получилось неудачным. Он проиграл болгарину Благою Иванову единогласным решением судей, не показав в бою и 50% своих навыков. Вполне вероятно, после поединка с Орловским он опять завершит карьеру.

ФАЙТКАРД ТУРНИРА

Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 29-11) — Леон Эдвардс (Англия. 17-3)

Алексей Олейник (Россия, 57-12-1) — Уолт Харрис (США, 12-7)

Грег Харди (США, 4-1) — Хуан Адамс (США, 5-1)

Джеймс Вик (США, 13-3) — Дэн Хукер (Новая Зеландия,17-8)

Александр Эрнандес (США, 10-2) — Франциско Триналдо (Бразилия, 23-6)

Бен Ротвелл (США, 36-11) — Андрей Орловский (Белоруссия, 27-18)

Алекс Касерес (США, 14-12) — Стивен Питерсон (США, 17-8)

Ирен Алдана (Мексика, 10-4) — Ракель Пеннингтон (США, 9-7)

Сэм Элви (США, 33-12) — Клидсон Абреу (Бразилия, 14-3)

Дженнивер Майя (Бразилия, 16-5-1) — Роксан Модаффери (США, 23-15)

Рэй Борг (США, 11-4) — Габриэль Силва (Бразилия, 8-0)

Марио Батиста (США, 6-1) — Джин Су Сон (Южная Корея, 9-3)

Фелипе Диас Коларес (Бразилия, 8-1) — Доминго Пиларте (США, 8-1)