Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)

В воскресенье в Сан-Антонио (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 4. В нем принимал участие российский тяжеловес Алексей Олейник, но он не смог порадовать своих фанатов. Алексей потерпел самое быстрое поражение в своей 23-летней карьере.

12 секунд

Соперником Олейника был американец Уолт Харрис по прозвищу Большой билет. До боя с российским бойцом он семь раз проигрывал и 12 раз побеждал. Все победы на свой счет он записал нокаутами. Алексей прекрасно понимал, что соперник будет форсировать события, чтобы победить как можно быстрее, так как выносливость — не самый сильный конек Харриса.

К большому сожалению, поединок закончился очень быстро, на 12-й секунде первого раунда. Американец мощно попал левой рукой и моментально добил нашего спортсмена. Олейник даже намеков на партер не успел сделать.

Нокаут получился настолько оглушительным, что Алексей не сразу смог прийти в себя. Покинуть октагон ему помогли представители его команды. Сразу после этого Алексея отвезли в больницу. В ходе медицинского осмотра у него выявили травму ноги, порвались крестообразные связки.

У Олейника за спиной длинная 23-летняя карьера в ММА. И поражение от Харриса — самое быстрое. К тому же, россиянин на данный момент имеет серию из двух поражений. Такое с ним было всего раз. В 2011/12 годах он проигрывал Магомеду Маликову и Джеффу Монсону.

Совершенно точно, что после поражения Харрису Олейник не завершит карьеру, так как у него контракт с UFC еще минимум на три поединка.

ОРЛОВСКОГО ПРОРВАЛО, ДОС АНЬОС ПРОИГРАЛ

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе белорус Андрей Орловский одержал первую победу с марта 2018 года. Он не был фаворитом схватки с Беном Ротвеллом, но сумел победить по очкам, единогласным решением судей.

Сам Андрей еще до поединка говорил, что не собирается вешать перчатки на гвоздь. Он даже был уверен в том, что сможет стать чемпионом еще раз. Начало положено.

Один из главных кандидатов на пояс чемпиона в полусреднем весе бразилец Рафаэль дос Аньос в главном бою вечера в Сан-Антонио проиграл англичанину Леону Эдвардсу. Как и предполагалось, британец грамотно вязал дос Аньоса и не дал ему никаких шансов в стойке и борьбе. Эдвардс одержал восьмую победу кряду и надеется, что в скором времени получит титульный поединок.