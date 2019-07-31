Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики - Советский спорт
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31 июля 2019 08:50ММАУсачев Владислав

Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики

«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.

КОЛБИ КОВИНГТОН (США) – РОББИ ЛОУЛЕР (США)

Ковингтон: 14-1, 8 KO
Лоулер: 21-13, 22 KO
Турнир: UFC on ESPN 5
Дата: 3 августа
Место проведения: Ньюарк, США
Весовая категория: полусредняя
Статус боя: рейтинговый

Второй номер в рейтинге полусредней весовой категории Колби Ковингтон встретится с бывшим чемпионом UFC в этом весе Робби Лоулером. У Ковингтона серия из шести побед. Последняя из них позволила американцу стать временным чемпионом UFC. Но пока что Колби не получил шанса провести бой за полноценный титул. Возможно, именно эта встреча станет последним шагом. Лучшие времена Лоулера уже позади. В последнем поединке 37-летний ветеран жестко избивал дебютанта UFC Бена Аскрена, но в итоге попался на удушающий прием.

КЕЛВИН ТИЛЛЕР (США) – ДЕНИС ГОЛЬЦОВ (РОССИЯ)

Тиллер: 10-2-0, 9 KO
Гольцов: 23-5-0, 19 KO
Турнир: PFL 6: 2019 Regular Season
Дата: 8 августа
Место проведения: Атлантик-Сити, США
Весовая категория: тяжелая
Статус боя: рейтинговый

Второй бой российского тяжеловеса в американской лиге PFL. Гольцов дебютировал в промоушене 6 июня, победив техническим нокаутом Джареда Рошолта. Теперь бывшей звезде ACB предстоит встреча с Келвином Тиллером, который проиграл Рошолту в октябре прошлого года. Если Рошолт является универсальным бойцом, Тиллер – борец, который семь побед одержал болевыми приемами. Гольцов же классический ударник, у которого были проблемы как раз с соперниками калибра Тиллера – поражения от Мухумата Вахаева и Ахмеда Султанова. Но все-таки за последние семь лет Денис потерпел только одно поражение, поэтому россиянин подходит к встрече в статусе фаворита.

ВАЛЕНТИНА ШЕВЧЕНКО (КИРГИЗИЯ) – ЛИЗ КАРМУШ (США)

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Шевченко: 16-3, 11 KO
Кармуш: 13-6, 8 KO
Турнир: UFC Fight Night 156
Дата: 10 августа
Место проведения: Монтевидео, Уругвай
Весовая категория: наилегчайшая
Статус боя: Бой за титул чемпионки UFC

Для действующей чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентины Шевченко вряд ли бой с Лиз Кармуш станет серьезным испытанием. Во всяком случае, она киргизская спортсменка считается безоговорочным фаворитом. Однако это вторая встреча соперниц, а первая завершилась именно победой американки. Из-за сильного рассечения Валентины врач остановил бой после второго раунда. Это было девять лет назад. Шевченко в прошлом году выиграла пояс и уже провела успешную защиту. Кармуш же с после победы над Шевченко чередует победы с поражениями. Лиз стилистически неудобна Шевченко – подвижна и физически сильна. Американка делает ставку на контроль, но Шевченко лучше в стойке и более разносторонний боец.

ДАНИЭЛЬ КОРМЬЕ (США) – СТИПЕ МИОЧИЧ (США)

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Кормье: 22-1, 15 KO
Миочич: 18-3, 14 KO
Турнир: UFC 241
Дата: 17 августа
Место проведения: Бриджпорт, США
Весовая категория: тяжелая
Статус боя: Бой за титул чемпиона UFC

В июле прошлого года Даниэль Кормье в первом раунде нокаутировал Стипе Миочича, став вторым бойцом в истории организации, которому удалось владеть двумя титулами одновременно. Вскоре Кормье отказался от пояса в полутяжелом весе и защитил второй титул в бою с Дерриком Льюисом. Миочич после поражения от Даниэля в октагон не выходил, но сумел сохранить первый номер в списке претендентов. Вряд ли расклад сил сильно изменился за прошедший год. Миочич будет делать ставку на нокаут, а Кормье будет важно «пережить» первые минуты боя. Чем дальше будет продолжаться схватка, тем больше шансов будет у чемпиона. Кормье куда более хитрый и универсальный боец. Несмотря на свои 40 лет, он будет считаться фаворитом в любом поединке тяжелого дивизиона.

МЭТТ МИТРИОН (США) – СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВ (РОССИЯ)

Митрион: 13-6, 11 KO
Харитонов: 28-6, 26 KO
Турнир: Bellator 225
Дата: 24 августа
Место проведения: Бриджпорт, США
Весовая категория: тяжелая
Статус боя: рейтинговый

Третий большой реванш этого лета. Хотя реванш ли? В феврале этого года Митрион и Харитонов уже выходили в клетку друг против друга. Встреча не продлилась и 20 секунд. Первым же ударом Митрион «заехал» Харитонову в пах и зрителям пришлось расходиться по домам, а россиянин отправился в больницу. Бой был признан несостоявшимся. Теперь вторая попытка двух ярких нокаутеров «скрестить шпаги». У обоих бойцов не самые крепкие челюсти, поэтому бой не должен пройти всю дистанцию. Победителем, скорее всего, станет тот, кто первым попадет. 50 на 50.

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